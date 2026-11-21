- Miért novemberre fogy el mindenki türelme?
- Ha ez így megy tovább, nem marad elég idegszálad decemberre.
- Túlélési tippek az év végére: adunk néhány egyszerű trükköt, amivel megőrizheted a józan eszedet és az energiádat.
Novemberben két irányból is kapod az ívet: a korai sötétedés és a napsütés hiánya miatt kevesebb boldogsághormon termelődik benned, a munkahelyeden és a magánéletben pedig éppen most indul be a legnagyobb hajtás. A kimerültség szinte elkerülhetetlen. Vagy mégsem?
Kimerültség jelei, avagy miért vagy már novembertől a halálodon?
A határidők, az éves zárások és az ünnepi készülődés miatt pont akkor kellene csúcsra járatni magad, amikor az elemed már pirosan villog. Ráadásul ilyenkor mindenki ugyanezzel küzd, így a kollégáid is duplán idegesítenek, és a legkisebb félreértésből is könnyen parázs vita alakulhat ki. Ha ez a feszültség tartós marad, a sima fáradtság könnyen átcsúszik valódi kiégésbe.
Kiiktatható a kiégés és a kimerültség?
Ha már ott tartasz, hogy mindenből eleged van, és semmi nem tud lelkesíteni, akkor vészmegoldásra van szükséged, máskülönben nem tudod majd végigcsinálni a decembert.
Íme négy praktika a kimerültség száműzésére
Hogy ne teljesen kifacsarva érkezz meg a karácsonyfa alá, érdemes bevetni az alábbiakat.
1. Lopj magadnak egy kis reggeli fényt
Mivel a sötétség az egyik legnagyobb energiavámpír, próbálj meg minden délelőtt kimenni a szabadba legalább negyedórára. Akkor is sokat számít a természetes fény, ha éppen szürke az ég, mert segít a szervezetednek elhinni, hogy nappal van, és nem kell azonnal elaludni. Ha mellé még azt is tartod, hogy nagyjából ugyanabban az időben fekszel és kelsz, máris sokat tettél a túlélésért.
2. Tanulj meg bűntudat nélkül nemet mondani
Az év végén mindenki mindent azonnal akar, de nem kell minden kérést magadra venned. Húzz éles határokat: ha lejárt a munkaidőd, hajtsd le a gépet, és este már ne nézegesd a céges üzeneteket. Ha új feladatot kapsz, kérdezz rá nyugodtan, mi az, amit cserébe hátrébb sorolhatsz, és amit csak lehet, tolj át januárra.
3. Tarts igazi szüneteket
A végtelennek tűnő teendőlistától csak lefagy az agyad. Szedd szét a nagy feladatokat apró, könnyen kipipálható lépésekre, és tarts rövid szüneteket. Félóra fókuszált munka után állj fel öt percre, vagy csak nézz ki az ablakon, de ilyenkor szigorúan tilos telefont nyomkodni.
4. Csinálj valamit, aminek nincs értelme
Igen, jól olvastad. Iktass be a hetedbe olyan programokat, amelyeknek nincs semmilyen célja vagy eredménye: sétálj egyet zenehallgatás közben, olvass egy jó könyvet, vagy csak beszélgess egy jót a barátaiddal.
Ha az alábbi veled is megtörténik, akkor bizony már az utolsókat rúgod:
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