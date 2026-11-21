Miért novemberre fogy el mindenki türelme?

Ha ez így megy tovább, nem marad elég idegszálad decemberre.

Túlélési tippek az év végére: adunk néhány egyszerű trükköt, amivel megőrizheted a józan eszedet és az energiádat.

Novemberben két irányból is kapod az ívet: a korai sötétedés és a napsütés hiánya miatt kevesebb boldogsághormon termelődik benned, a munkahelyeden és a magánéletben pedig éppen most indul be a legnagyobb hajtás. A kimerültség szinte elkerülhetetlen. Vagy mégsem?

November közepétől szinte minden e-mail úgy kezdődik, hogy ezt még az ünnepek előtt feltétlenül le kell zárni. Nem csoda, hogy mindenki kimerültség miatt szenved decemberre.

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Kimerültség jelei, avagy miért vagy már novembertől a halálodon?

A határidők, az éves zárások és az ünnepi készülődés miatt pont akkor kellene csúcsra járatni magad, amikor az elemed már pirosan villog. Ráadásul ilyenkor mindenki ugyanezzel küzd, így a kollégáid is duplán idegesítenek, és a legkisebb félreértésből is könnyen parázs vita alakulhat ki. Ha ez a feszültség tartós marad, a sima fáradtság könnyen átcsúszik valódi kiégésbe.

Kiiktatható a kiégés és a kimerültség?

Ha már ott tartasz, hogy mindenből eleged van, és semmi nem tud lelkesíteni, akkor vészmegoldásra van szükséged, máskülönben nem tudod majd végigcsinálni a decembert.

Íme négy praktika a kimerültség száműzésére

Hogy ne teljesen kifacsarva érkezz meg a karácsonyfa alá, érdemes bevetni az alábbiakat.

1. Lopj magadnak egy kis reggeli fényt

Mivel a sötétség az egyik legnagyobb energiavámpír, próbálj meg minden délelőtt kimenni a szabadba legalább negyedórára. Akkor is sokat számít a természetes fény, ha éppen szürke az ég, mert segít a szervezetednek elhinni, hogy nappal van, és nem kell azonnal elaludni. Ha mellé még azt is tartod, hogy nagyjából ugyanabban az időben fekszel és kelsz, máris sokat tettél a túlélésért.

2. Tanulj meg bűntudat nélkül nemet mondani

Az év végén mindenki mindent azonnal akar, de nem kell minden kérést magadra venned. Húzz éles határokat: ha lejárt a munkaidőd, hajtsd le a gépet, és este már ne nézegesd a céges üzeneteket. Ha új feladatot kapsz, kérdezz rá nyugodtan, mi az, amit cserébe hátrébb sorolhatsz, és amit csak lehet, tolj át januárra.