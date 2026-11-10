Több ezer évesek, mégis rekorderek: a világ legkülönlegesebb építményei – galéria

A kínai nagy fal turisztikai megnyitásának évfordulójára nyolc további ősi csúcstartót gyűjtöttünk össze.

A legmagasabb és a legnagyobb térfogatú piramis két külön országban található.

Válogatásunkban ma is működő római világítótorony és egyetlen sziklatömbből kifaragott templom is szerepel.

A kínai nagy fal egyes szakaszait 1970. november 10-én, 56 éve nyitották meg a turisták előtt, bár a Pekinghez közeli Badaling már korábban is fogadott látogatókat. A több mint húszezer kilométeres védelmi rendszer falakból, őrtornyokból, erődökből és megerősített átjárókból áll. Korábbi erődítéseket már az időszámításunk előtti III. században összekapcsoltak, az építkezések pedig a XVII. századig folytatódtak. Feladatuk az észak felől érkező támadások feltartóztatása volt.

A kínai nagy fal ma a hatalmas ázsiai ország egyik legtöbb turistát vonzó építménye.

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Ősi épületek és rekorderek a kínai nagy fal árnyékában

A húszezer kilométert meghaladó hossz különböző korokban épült védvonalak összességét jelenti. A ma látható, jellegzetes téglafalak jelentős része a Ming-dinasztia idejéből maradt ránk.

Galériánk további helyszínei magasságukkal, méretükkel vagy építési megoldásaikkal szereztek elsőséget.

Cholulai nagy piramis, Mexikó

A világ legnagyobb térfogatú piramisa hozzávetőleg 4,45 millió köbméteres. Ma füves dombnak látszik, tetején a spanyol gyarmati korban emelt templom áll.

Kheopsz piramisa, Egyiptom

A világ legmagasabb piramisa, a Kheopsz piramis eredetileg mintegy 146,6 méterre emelkedett. A körülbelül 4500 éves építmény csúcsa és külső burkolatának nagy része mára elpusztult.

Pantheon, Olaszország

Róma ókori templomának, a Pantheonnak több mint 43 méter átmérőjű kupolája máig a legnagyobb vasalatlan betonkupola. Közepén közel kilencméteres nyíláson, az úgy nevezett oculuson jut be a napfény és az eső.

Herkules-torony, Spanyolország

Az egyetlen fennmaradt, ma is működő római eredetű világítótorony Coruña mellett áll. Ókori falazatát a XVIII. századi átépítéskor új külsővel vették körül.

Borobudur, Indonézia

A világ legnagyobb buddhista templomát Jáva szigetén találjuk. A VIII-IX. században épült monumentális szentély ma is a buddhizmus fontos emlékhelye.