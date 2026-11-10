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Több ezer évesek, mégis rekorderek: a világ legkülönlegesebb építményei – galéria

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Nézd meg galériánkban, milyen rekordokat tartanak a régi korok építményei! A kínai nagy fal mellé nyolc további csúcstartót válogattunk, a piramisoktól az egyetlen sziklatömbből kifaragott templomig.
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rekordépítményturizmuslátványosságok
  • A kínai nagy fal turisztikai megnyitásának évfordulójára nyolc további ősi csúcstartót gyűjtöttünk össze.
  • A legmagasabb és a legnagyobb térfogatú piramis két külön országban található.
  • Válogatásunkban ma is működő római világítótorony és egyetlen sziklatömbből kifaragott templom is szerepel.

A kínai nagy fal egyes szakaszait 1970. november 10-én, 56 éve nyitották meg a turisták előtt, bár a Pekinghez közeli Badaling már korábban is fogadott látogatókat. A több mint húszezer kilométeres védelmi rendszer falakból, őrtornyokból, erődökből és megerősített átjárókból áll. Korábbi erődítéseket már az időszámításunk előtti III. században összekapcsoltak, az építkezések pedig a XVII. századig folytatódtak. Feladatuk az észak felől érkező támadások feltartóztatása volt.

A kínai nagy fal turisták nélkül.
A kínai nagy fal ma a hatalmas ázsiai ország egyik legtöbb turistát vonzó építménye. 
Fotó: Shutterstock

Ősi épületek és rekorderek a kínai nagy fal árnyékában

A húszezer kilométert meghaladó hossz különböző korokban épült védvonalak összességét jelenti. A ma látható, jellegzetes téglafalak jelentős része a Ming-dinasztia idejéből maradt ránk. 

Galériánk további helyszínei magasságukkal, méretükkel vagy építési megoldásaikkal szereztek elsőséget.

Cholulai nagy piramis, Mexikó

A világ legnagyobb térfogatú piramisa hozzávetőleg 4,45 millió köbméteres. Ma füves dombnak látszik, tetején a spanyol gyarmati korban emelt templom áll.

Kheopsz piramisa, Egyiptom

A világ legmagasabb piramisa, a Kheopsz piramis eredetileg mintegy 146,6 méterre emelkedett. A körülbelül 4500 éves építmény csúcsa és külső burkolatának nagy része mára elpusztult.

Pantheon, Olaszország

Róma ókori templomának, a Pantheonnak több mint 43 méter átmérőjű kupolája máig a legnagyobb vasalatlan betonkupola. Közepén közel kilencméteres nyíláson, az úgy nevezett oculuson jut be a napfény és az eső.

Herkules-torony, Spanyolország

Az egyetlen fennmaradt, ma is működő római eredetű világítótorony Coruña mellett áll. Ókori falazatát a XVIII. századi átépítéskor új külsővel vették körül.

Borobudur, Indonézia

A világ legnagyobb buddhista templomát Jáva szigetén találjuk. A VIII-IX. században épült monumentális szentély ma is a buddhizmus fontos emlékhelye.

Angkor Wat, Kambodzsa

A világ legnagyobb vallási építményének tartott templomkomplexum, Angkor Wat 162,6 hektárt foglal el. A XII. században eredetileg Visnu hindu isten tiszteletére emelték.

Kailásza-templom, India

A világ legnagyobb, egyetlen sziklatömbből kifaragott épületének kialakítását a VIII. században kezdték. A mintegy 30 méter magas templom létrehozásához becslések szerint 150–200 ezer tonna kőzetet távolítottak el.

Leshani óriás Buddha, Kína

A világ legnagyobb kőből faragott Buddha-szobra 71 méter magas. A hatalmas ülő alakot egy folyók találkozása fölé magasodó sziklafalból faragták ki.

A cholulai nagy piramis többszöri bővítéssel nőtt hatalmasra: az újabb építményekkel teljesen beborították a korábbiakat.
Az ókori világ hét csodája közül egyedül Kheopsz piramisa maradt fenn nagyrészt épségben.
Az egykori római templomban, a Kr. e. 27-ben épült Pantheonban nyugszik Raffaello, az itáliai reneszánsz egyik legismertebb festője is.
A Herkules-torony egy legendának köszönheti a nevét, amely építését Héraklésznek az óriás Gérüón felett aratott győzelméhez kapcsolja.
Borobudur felső, kör alakú teraszain 72 áttört falú, harang alakú sztúpa sorakozik, amelyek Buddha-szobrokat rejtenek.
Angkor Wat temploma Kambodzsa nemzeti jelképe, jellegzetes tornyai az ország zászlaján is szerepelnek.
A Kailásza-templom egyik nevezetes domborműve azt a mitológiai jelenetet ábrázolja, amikor Rávana démonkirály megpróbálja felemelni Siva isten hegyét, a Kailászát.
A ma csupasz kőfelületű leshani óriás Buddhát eredetileg aranyozás és élénk festés díszítette.
Galéria: A kínai nagy faltól az óriáspiramisokig: 9 ősi világrekorder – galéria
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A cholulai nagy piramis többszöri bővítéssel nőtt hatalmasra: az újabb építményekkel teljesen beborították a korábbiakat.

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