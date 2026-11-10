Több ezer évesek, mégis rekorderek: a világ legkülönlegesebb építményei – galéria

- A kínai nagy fal turisztikai megnyitásának évfordulójára nyolc további ősi csúcstartót gyűjtöttünk össze.
- A legmagasabb és a legnagyobb térfogatú piramis két külön országban található.
- Válogatásunkban ma is működő római világítótorony és egyetlen sziklatömbből kifaragott templom is szerepel.
A kínai nagy fal egyes szakaszait 1970. november 10-én, 56 éve nyitották meg a turisták előtt, bár a Pekinghez közeli Badaling már korábban is fogadott látogatókat. A több mint húszezer kilométeres védelmi rendszer falakból, őrtornyokból, erődökből és megerősített átjárókból áll. Korábbi erődítéseket már az időszámításunk előtti III. században összekapcsoltak, az építkezések pedig a XVII. századig folytatódtak. Feladatuk az észak felől érkező támadások feltartóztatása volt.
Ősi épületek és rekorderek a kínai nagy fal árnyékában
A húszezer kilométert meghaladó hossz különböző korokban épült védvonalak összességét jelenti. A ma látható, jellegzetes téglafalak jelentős része a Ming-dinasztia idejéből maradt ránk.
Galériánk további helyszínei magasságukkal, méretükkel vagy építési megoldásaikkal szereztek elsőséget.
Cholulai nagy piramis, Mexikó
A világ legnagyobb térfogatú piramisa hozzávetőleg 4,45 millió köbméteres. Ma füves dombnak látszik, tetején a spanyol gyarmati korban emelt templom áll.
Kheopsz piramisa, Egyiptom
A világ legmagasabb piramisa, a Kheopsz piramis eredetileg mintegy 146,6 méterre emelkedett. A körülbelül 4500 éves építmény csúcsa és külső burkolatának nagy része mára elpusztult.
Pantheon, Olaszország
Róma ókori templomának, a Pantheonnak több mint 43 méter átmérőjű kupolája máig a legnagyobb vasalatlan betonkupola. Közepén közel kilencméteres nyíláson, az úgy nevezett oculuson jut be a napfény és az eső.
Herkules-torony, Spanyolország
Az egyetlen fennmaradt, ma is működő római eredetű világítótorony Coruña mellett áll. Ókori falazatát a XVIII. századi átépítéskor új külsővel vették körül.
Borobudur, Indonézia
A világ legnagyobb buddhista templomát Jáva szigetén találjuk. A VIII-IX. században épült monumentális szentély ma is a buddhizmus fontos emlékhelye.
Angkor Wat, Kambodzsa
A világ legnagyobb vallási építményének tartott templomkomplexum, Angkor Wat 162,6 hektárt foglal el. A XII. században eredetileg Visnu hindu isten tiszteletére emelték.
Kailásza-templom, India
A világ legnagyobb, egyetlen sziklatömbből kifaragott épületének kialakítását a VIII. században kezdték. A mintegy 30 méter magas templom létrehozásához becslések szerint 150–200 ezer tonna kőzetet távolítottak el.
Leshani óriás Buddha, Kína
A világ legnagyobb kőből faragott Buddha-szobra 71 méter magas. A hatalmas ülő alakot egy folyók találkozása fölé magasodó sziklafalból faragták ki.
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