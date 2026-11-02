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kutya

Mi történik elhunyt kedvenceinkkel? Eltemethetjük kisállatainkat a kertben?

25 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Mit kell tennünk, ha elveszítjük szeretett házi kedvencünket? Eltemethetjük a kertben? Ha igen, bárhová?
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kutyatemetésháziállat

Egy szeretett háziállat elvesztése fájdalmas búcsú, ezért sok gazdi szeretné kedvence hamvait vagy testét a saját kertjében elhelyezni, hogy később is felkereshesse a nyughelyét. A házi kedvencek otthoni eltemetésének azonban szabályai vannak. A Fanny magazin segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, hogy méltó és biztonságos búcsút vehessünk négylábú társunktól.

Szigorú szabályok szerint ugyan, de a saját kertünkben is eltemethetjük elhunyt házi kedvencünket
Fotó: ChatGPT

A felelős gazdi kötelessége

Minden állattartó köteles saját költségén gondoskodni elhunyt kedvence tetemének elszállításáról és a megfelelő ártalmatlanításáról. A mikrochippel megjelölt állat elhullását az állatorvosnak is jelezni kell, a tetemről pedig az előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

Tartsuk be a súlyhatárt

Nagyon fontos, hogy nem temethetjük el akárhogyan a családtaggá vált állatot, ennek módját ugyanis jogszabály határozza meg. Eszerint az elföldelés az állattartó ingatlanán – az elhullott lófélék kivételével – évi legfeljebb 100 kg tömegig lehetséges. Ha nem a saját házunk kertjében szeretnénk búcsút venni a kedvencünktől, mert például az ingatlant béreljük vagy osztatlan közös tulajdonban van, fontos, hogy előbb hozzájárulást kell kérnünk a tulajdonostól.

Mérjük fel az adottságokat

Nem minden kert alkalmas a temetésre. Az elföldelés ott végezhető, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra, tehát például egy ártéri területen lévő ingatlanon ez nem lehetséges. A temetést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen.

Ellenőrizzük a távolságokat!

A sírhely kijelölésekor ügyeljünk arra, hogy a sír helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolság legyen. Figyeljünk arra is, hogy elegendő földréteg kerüljön rá, hogy más állatok ne tudják kiásni.

Gondoskodjunk a higiéniáról

Csak olyan házi kedvenc temethető el a kertben, amely nem fertőző, bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségben pusztult el. Akkor is érdemes tanácsot kérni az állatorvostól a biztonságos eljárásról, ha esetleg altatással pusztult el. A szervezetben maradt gyógyszerek ugyanis veszélyesek lehetnek a kisállatokra.

Válasszunk megfelelő helyet!

Keressünk nyugodt, jól megközelíthető pontot a kertben, ahol később is gondozhatjuk a sírt. Kerüljük az árkok, kutak és vízelvezetők közvetlen környezetét, és ne válasszunk olyan területet, ahol a csapadékvíz rendszeresen összegyűlik. Alapvető szempont a környezet védelme és a talajvíz szennyezésének megelőzése.

Kérjünk szakmai segítséget

Ha nem tudjuk megállapítani, hogy megfelelő-e a kert talaja vagy a talajvíz szintje, érdemes tanácsot kérni az illetékes állategészségügyi hatóságtól. Mielőtt nekiállunk a munkának, a település helyi előírásainak is nézzünk utána az önkormányzatnál, így elkerülhetjük, hogy a jó szándék ellenére szabályt sértsünk.

Ültessünk mellé növényeket

Egy kisebb emlékkő, névtábla vagy dísz segíthet abban, hogy később is megtaláljuk a sírhelyet. Ha növényt is szeretnénk ültetni köré, olyan fajtát válasszunk, amely jól érzi magát az adott fényviszonyok között, és nem igényel mély ásást a sír környezetében.

Gondozzuk az emlékhelyet!

Fontos, hogy a későbbiekben is tartsuk rendben a sír környékét, távolítsuk el az elszáradt virágokat, és ügyeljünk arra, hogy ne gyűljön össze rajta a csapadékvíz. A gondozás során kerüljük a föld mély bolygatását. Így a kertnek ez a része csendes, méltó emlékhellyé válhat.

Létezik egy másik megoldás

Ha nincs saját kertünk, vagy a terület nem felel meg az elföldelés feltételeinek, hamvasztást is választhatunk, amit az ország több pontján, számos helyen vállalnak. Az állathamvasztó krematórium teljesen zaj, füst és szagmentes, így a gazdi a szertartás alatt végig jelen lehet, ha úgy kívánja.

Megengedőbbek a szabályok

A hamvakat otthonunkban és a kertben is eltemethetjük, mivel a tetemekkel ellentétben közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból nem jelentenek kockázatot, így ezekre nem vonatkoznak a szigorú korlátozások. Ha nem az otthonunkban, hanem a földbe szeretnénk ásni, érdemes eldönteni, hogy tartós vagy lebomló urnát szeretnénk.

Keressünk a közelben

A kedvtelésből tartott állatok számára külön kegyeleti temetők is működnek. Ezekben a gazdik rendezett környezetben, kialakított sírhelyen emlékezhetnek meg kedvencükről. A temető kiválasztásakor tájékozódjunk a szolgáltatásokról, a díjakról és a sírhely gondozásának feltételeiről.

Közterületen minden tilos!

Az érvényes jogszabályok értelmében kis kedvencünket nem temethetjük el közterületen, például a lakótelep parkjában, vagy erdőben, hiába léteznek ilyen nem hivatalos kisállat temetők az ország több pontján. A rendelkezés szerint az sem szabályos, ha az elhamvasztott állatot mi magunk szétszórjuk a természetben vagy egy folyóba.

 

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