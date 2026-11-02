Mi történik elhunyt kedvenceinkkel? Eltemethetjük kisállatainkat a kertben?

Egy szeretett háziállat elvesztése fájdalmas búcsú, ezért sok gazdi szeretné kedvence hamvait vagy testét a saját kertjében elhelyezni, hogy később is felkereshesse a nyughelyét. A házi kedvencek otthoni eltemetésének azonban szabályai vannak. A Fanny magazin segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, hogy méltó és biztonságos búcsút vehessünk négylábú társunktól.

Szigorú szabályok szerint ugyan, de a saját kertünkben is eltemethetjük elhunyt házi kedvencünket

Fotó: ChatGPT

A felelős gazdi kötelessége

Minden állattartó köteles saját költségén gondoskodni elhunyt kedvence tetemének elszállításáról és a megfelelő ártalmatlanításáról. A mikrochippel megjelölt állat elhullását az állatorvosnak is jelezni kell, a tetemről pedig az előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

Tartsuk be a súlyhatárt

Nagyon fontos, hogy nem temethetjük el akárhogyan a családtaggá vált állatot, ennek módját ugyanis jogszabály határozza meg. Eszerint az elföldelés az állattartó ingatlanán – az elhullott lófélék kivételével – évi legfeljebb 100 kg tömegig lehetséges. Ha nem a saját házunk kertjében szeretnénk búcsút venni a kedvencünktől, mert például az ingatlant béreljük vagy osztatlan közös tulajdonban van, fontos, hogy előbb hozzájárulást kell kérnünk a tulajdonostól.

Mérjük fel az adottságokat

Nem minden kert alkalmas a temetésre. Az elföldelés ott végezhető, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra, tehát például egy ártéri területen lévő ingatlanon ez nem lehetséges. A temetést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen.

Ellenőrizzük a távolságokat!

A sírhely kijelölésekor ügyeljünk arra, hogy a sír helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolság legyen. Figyeljünk arra is, hogy elegendő földréteg kerüljön rá, hogy más állatok ne tudják kiásni.

Gondoskodjunk a higiéniáról

Csak olyan házi kedvenc temethető el a kertben, amely nem fertőző, bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségben pusztult el. Akkor is érdemes tanácsot kérni az állatorvostól a biztonságos eljárásról, ha esetleg altatással pusztult el. A szervezetben maradt gyógyszerek ugyanis veszélyesek lehetnek a kisállatokra.