Köhögéscsillapító szirup házilag: 3 bevált recept száraz és hurutos köhögésre

- A népi gyógyászat klasszikusai – mint a méz vagy a hagyma – csodaszerként működnek, ha köhögésről van szó.
- Bevált, otthon is könnyen összeállítható keverékek receptjeit hoztuk, amelyek kifejezetten a száraz ingerlésre vagy éppen a makacs, letapadt váladékra nyújtanak megoldást.
- Eláruljuk azt is, mikor nem szabad alkalmazni a házi szirupokat.
A precízen kikevert, természetes alapanyagból készült likvidek enyhülést nyújthatnak a légutaknak. Sőt, egyes kutatások szerint a házilag készített köhögéscsillapító szirupok hasonló sikerrel veszik fel a harcot a légúti irritációval, mint a szintetikus készítmények.
Köhögéscsillapító szirup készítése házilag
Számos független klinikai kutatás igazolta, hogy a mézalapú házi keverékek a felső légúti fertőzések okozta köhögés enyhítésében elérik, sőt néha felül is múlják egyes vény nélkül kapható gyógyszertári szirupok hatását. Az, hogy a nagyanyáink receptjei működnek, nem csupán hit kérdése vagy „placebohatás”: a modern tudomány ma már pontosan érti és műszerekkel is igazolja, hogy miért hatékonyak ezek az alapanyagok.
Kakukkfüves-mézes köhögéscsillapító szirup
Tudtad, hogy a méz „elszigeteli" a torkodban lévő érzékeny idegvégződéseket a belélegzett hideg levegőtől és a porszemcséktől? Mivel a receptorok így nem irritálódnak, az agyad nem kap parancsot arra, hogy köhögjön. Ez elegendő ok, hogy elkészítsd ezt a tuti szirupot, nemde?
Hozzávalók
- 2-3 evőkanál szárított vagy friss kakukkfű
- 2,5 dl víz
- 2,5 dl jó minőségű termelői méz
- 1 citrom leve
Elkészítés
- Forrald fel a vizet, majd vedd le a tűzről.
- Szórd bele a kakukkfüvet, fedd le, és hagyd állni 15-20 percig (amíg langyosra hűl).
- Szűrd le alaposan a főzetet.
- Keverd hozzá a citromlevet és a mézet.
A mézet sose tedd forró folyadékba, mert a benne lévő értékes enzimek elpusztulnak.
Üvegben, hűtőszekrényben hetekig eláll a készítmény.
Lilahagymás-mézes szirup
Ha hurutos köhögéssel küzdesz, ezt válaszd. A hagyma illóolajai és kéntartalmú vegyületei természetes nyákoldóként működnek, segítik a váladék felköhögését.
Hozzávalók
- 1 nagy fej lilahagyma (vagy vöröshagyma)
- kb. 2-3 dl méz
- 2 gerezd zúzott fokhagyma vagy egy kis reszelt gyömbér
Elkészítés
- Vágd fel a hagymát egészen apró kockákra vagy vékony szeletekre.
- Rétegezd a hagymát egy tiszta befőttesüvegbe, majd öntsd rá a mézet, hogy teljesen ellepje.
- Zárd le az üveget és hagyd állni szobahőmérsékleten 12-24 órán át. A hagyma levet fog engedni, és a méz híg, szirupos állagúvá válik.
- Szűrd le a sűrű szirupot egy tiszta üvegbe.
Babérleveles köhögéscsillapító szirup
A babérlevél legnagyobb titka az illóolajában rejlik, amelynek több mint 40-50 százalékát az eukaliptol nevű vegyület alkotja. Ez fellazítja a hörgőkben letapadt nyákot.
Hozzávalók
- 20 dkg cukor
- 3 dl víz
- 15 db babérlevél
- 1 ek kamilla
- 1 ek hárs
- 1 ek zsálya
- fél citrom leve
Elkészítés
- Karamellizáld a cukrot, majd öntsd fel vízzel és keverd össze.
- Egy dunsztosüvegben keverd össze a gyógynövényeket, öntsd rájuk a karamellizált cukrot, fedd le és tedd száraz dunsztba, hogy lassan hűljön ki.
- Ha kihűlt, egy sűrű szitán szűrd le, a levéhez a szűrőn keresztül add hozzá a fél citrom levét és keverd el.
Ha a köhögés 2 hétnél tovább tart, magas láz, nehézlégzés, mellkasi fájdalom kíséri, vagy a felköhögött váladék véres, azonnal fordulj orvoshoz! Cukorbetegek számára a mézes vagy cukros szirupok helyett a tiszta gyógyteák (lándzsás útifű, kamilla) javasoltak.
Légy résen! A boltban kapható pillecukor (marshmallow) nem használ a köhögésre, ellenben a növény, amelyről a nevét kapta, az orvosi ziliz az egyik leghatékonyabb természetes köhögéscsillapító!
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