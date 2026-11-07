ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

házi praktika

Köhögéscsillapító szirup házilag: 3 bevált recept száraz és hurutos köhögésre

14 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az őszi-téli időszakban szinte nincs olyan munkahely, ahol ne törné meg a csendet egy-egy szűnni nem akaró köhögési roham, ami nemcsak a beteg számára kimerítő, hanem az összes kollégát képes kihozni a sodrából. Ha szeretnéd elkerülni a kellemetlen pillanatokat, készíts házi köhögéscsillapító szirupot, és vidd is magaddal a munkahelyedre. Cikkünkben három szirup receptjét osztjuk meg veled!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
házi praktikaköhögéscsillapításéletmódszirup készítésszáraz köhögés
  • A népi gyógyászat klasszikusai – mint a méz vagy a hagyma – csodaszerként működnek, ha köhögésről van szó.
  • Bevált, otthon is könnyen összeállítható keverékek receptjeit hoztuk, amelyek kifejezetten a száraz ingerlésre vagy éppen a makacs, letapadt váladékra nyújtanak megoldást.
  • Eláruljuk azt is, mikor nem szabad alkalmazni a házi szirupokat.

A precízen kikevert, természetes alapanyagból készült likvidek enyhülést nyújthatnak a légutaknak. Sőt, egyes kutatások szerint a házilag készített köhögéscsillapító szirupok hasonló sikerrel veszik fel a harcot a légúti irritációval, mint a szintetikus készítmények.

Köhögő, influenzás nő köhögéscsillapító szirup nélkül
A köhögéscsillapító szirup nem tartalmaz mesterséges színezékeket, tartósítószereket és alkoholt, így pontosan tudod, mi kerül a szervezetedbe. Forrás: 123RF

Köhögéscsillapító szirup készítése házilag

Számos független klinikai kutatás igazolta, hogy a mézalapú házi keverékek a felső légúti fertőzések okozta köhögés enyhítésében elérik, sőt néha felül is múlják egyes vény nélkül kapható gyógyszertári szirupok hatását. Az, hogy a nagyanyáink receptjei működnek, nem csupán hit kérdése vagy „placebohatás”: a modern tudomány ma már pontosan érti és műszerekkel is igazolja, hogy miért hatékonyak ezek az alapanyagok.

Köhögéscsillapító szirup kupakba töltése
Te is készíthetsz saját gyógyító szirupot házilag. Forrás: 123RF

Kakukkfüves-mézes köhögéscsillapító szirup

Tudtad, hogy a méz „elszigeteli" a torkodban lévő érzékeny idegvégződéseket a belélegzett hideg levegőtől és a porszemcséktől? Mivel a receptorok így nem irritálódnak, az agyad nem kap parancsot arra, hogy köhögjön. Ez elegendő ok, hogy elkészítsd ezt a tuti szirupot, nemde? 

Hozzávalók

  • 2-3 evőkanál szárított vagy friss kakukkfű
  • 2,5 dl víz
  • 2,5 dl jó minőségű termelői méz
  • 1 citrom leve

Elkészítés

  1. Forrald fel a vizet, majd vedd le a tűzről.
  2. Szórd bele a kakukkfüvet, fedd le, és hagyd állni 15-20 percig (amíg langyosra hűl).
  3. Szűrd le alaposan a főzetet.
  4. Keverd hozzá a citromlevet és a mézet. 

A mézet sose tedd forró folyadékba, mert a benne lévő értékes enzimek elpusztulnak.

Üvegben, hűtőszekrényben hetekig eláll a készítmény.

Lilahagymás-mézes szirup 

Ha hurutos köhögéssel küzdesz, ezt válaszd. A hagyma illóolajai és kéntartalmú vegyületei természetes nyákoldóként működnek, segítik a váladék felköhögését. 

Hozzávalók

  • 1 nagy fej lilahagyma (vagy vöröshagyma)
  • kb. 2-3 dl méz
  • 2 gerezd zúzott fokhagyma vagy egy kis reszelt gyömbér

Elkészítés

  1. Vágd fel a hagymát egészen apró kockákra vagy vékony szeletekre.
  2. Rétegezd a hagymát egy tiszta befőttesüvegbe, majd öntsd rá a mézet, hogy teljesen ellepje.
  3. Zárd le az üveget és hagyd állni szobahőmérsékleten 12-24 órán át. A hagyma levet fog engedni, és a méz híg, szirupos állagúvá válik.
  4. Szűrd le a sűrű szirupot egy tiszta üvegbe.

Babérleveles köhögéscsillapító szirup

A babérlevél legnagyobb titka az illóolajában rejlik, amelynek több mint 40-50 százalékát az eukaliptol nevű vegyület alkotja. Ez fellazítja a hörgőkben letapadt nyákot. 

Hozzávalók

  • 20 dkg cukor
  • 3 dl víz
  • 15 db babérlevél
  • 1 ek kamilla
  • 1 ek hárs
  • 1 ek zsálya
  • fél citrom leve

Elkészítés

  1. Karamellizáld a cukrot, majd öntsd fel vízzel és keverd össze. 
  2. Egy dunsztosüvegben keverd össze a gyógynövényeket, öntsd rájuk a karamellizált cukrot, fedd le és tedd száraz dunsztba, hogy lassan hűljön ki. 
  3. Ha kihűlt, egy sűrű szitán szűrd le, a levéhez a szűrőn keresztül add hozzá a fél citrom levét és keverd el.

Ha a köhögés 2 hétnél tovább tart, magas láz, nehézlégzés, mellkasi fájdalom kíséri, vagy a felköhögött váladék véres, azonnal fordulj orvoshoz! Cukorbetegek számára a mézes vagy cukros szirupok helyett a tiszta gyógyteák (lándzsás útifű, kamilla) javasoltak. 

Légy résen! A boltban kapható pillecukor (marshmallow) nem használ a köhögésre, ellenben a növény, amelyről a nevét kapta, az orvosi ziliz az egyik leghatékonyabb természetes köhögéscsillapító!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Fontos változás jön a patikákban: így alakul a nyitvatartás a hosszú hétvégén
Ősszel újra támadnak a légúti fertőzések − ennyivel nőtt a megbetegedések száma
Állandóan fáradt vagy és gyakran betegeskedsz? 5 jel, hogy D-vitamin-hiányod lehet

 

Szóljon hozzá!