Köhögéscsillapító szirup házilag: 3 bevált recept száraz és hurutos köhögésre

A népi gyógyászat klasszikusai – mint a méz vagy a hagyma – csodaszerként működnek, ha köhögésről van szó.

Bevált, otthon is könnyen összeállítható keverékek receptjeit hoztuk, amelyek kifejezetten a száraz ingerlésre vagy éppen a makacs, letapadt váladékra nyújtanak megoldást.

Eláruljuk azt is, mikor nem szabad alkalmazni a házi szirupokat.

A precízen kikevert, természetes alapanyagból készült likvidek enyhülést nyújthatnak a légutaknak. Sőt, egyes kutatások szerint a házilag készített köhögéscsillapító szirupok hasonló sikerrel veszik fel a harcot a légúti irritációval, mint a szintetikus készítmények.

A köhögéscsillapító szirup nem tartalmaz mesterséges színezékeket, tartósítószereket és alkoholt, így pontosan tudod, mi kerül a szervezetedbe. Forrás: 123RF

Köhögéscsillapító szirup készítése házilag

Számos független klinikai kutatás igazolta, hogy a mézalapú házi keverékek a felső légúti fertőzések okozta köhögés enyhítésében elérik, sőt néha felül is múlják egyes vény nélkül kapható gyógyszertári szirupok hatását. Az, hogy a nagyanyáink receptjei működnek, nem csupán hit kérdése vagy „placebohatás”: a modern tudomány ma már pontosan érti és műszerekkel is igazolja, hogy miért hatékonyak ezek az alapanyagok.

Te is készíthetsz saját gyógyító szirupot házilag. Forrás: 123RF

Kakukkfüves-mézes köhögéscsillapító szirup

Tudtad, hogy a méz „elszigeteli" a torkodban lévő érzékeny idegvégződéseket a belélegzett hideg levegőtől és a porszemcséktől? Mivel a receptorok így nem irritálódnak, az agyad nem kap parancsot arra, hogy köhögjön. Ez elegendő ok, hogy elkészítsd ezt a tuti szirupot, nemde?

Hozzávalók

2-3 evőkanál szárított vagy friss kakukkfű

2,5 dl víz

2,5 dl jó minőségű termelői méz

1 citrom leve

Elkészítés

Forrald fel a vizet, majd vedd le a tűzről. Szórd bele a kakukkfüvet, fedd le, és hagyd állni 15-20 percig (amíg langyosra hűl). Szűrd le alaposan a főzetet. Keverd hozzá a citromlevet és a mézet.

A mézet sose tedd forró folyadékba, mert a benne lévő értékes enzimek elpusztulnak.

Üvegben, hűtőszekrényben hetekig eláll a készítmény.

Lilahagymás-mézes szirup

Ha hurutos köhögéssel küzdesz, ezt válaszd. A hagyma illóolajai és kéntartalmú vegyületei természetes nyákoldóként működnek, segítik a váladék felköhögését.