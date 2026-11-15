Évente nyolcezer baba születik idő előtt Magyarországon – így küzdenek a legkisebbek életéért

November 15-én világszerte azokra az apró hősökre és családjaikra irányul a figyelem, akiknek a születés váratlanul korán érkezett.

Magyarországon évente mintegy 8 ezer baba jön világra idő előtt.

Inkubátorok, speciális mentőautók, életmentő beavatkozások: szakértő segítségével mutatjuk be, milyen küzdelmeken mennek keresztül a legkisebb babák.

A koraszülöttek világnapja nemzetközi szinten 2008 óta létezik, 2026-tól november 15-én ünnepeljük. A jeles nap az EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) európai szülőszervezet kezdeményezésére került bejegyzésre, mára pedig globális mozgalomként több mint száz országban emlékeznek meg róla.

A koraszülöttek világnapja tudatosítja, hogy a koraszülés komoly trauma a családoknak, és rámutat a megfelelő utógondozás szükségességére akár 6-18 éves korig. Forrás: 123RF

Koraszülöttek világnapja

Magyarországon a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) honosította meg a jeles napot 2012-ben, amikor elsőként rendeztek figyelemfelhívó eseményt Budapesten. Azóta a kezdeményezés országos összefogássá nőtte ki magát.

A koraszülöttek világnapjának legfőbb célja

Nem más, minthogy ráirányítsa a társadalom figyelmét az idő előtt világra jött babákra, az érintett családok mindennapi küzdelmeire, valamint az újszülött-intenzív osztályokon dolgozó orvosok és ápolók áldozatos munkájára. A nap jelentőségét mutatja, hogy

világszerte minden tizedik csecsemő – Magyarországon évente mintegy nyolcezer gyerek – érkezik a vártnál korábban.

A kampány hangsúlyozza, hogy a koraszülött kisbabák életben maradása csak az első lépés: a megfelelő kórházi ellátás mellett elengedhetetlen a folyamatos utógondozás, a korai fejlesztés és a szülők lelki támogatása ahhoz, hogy az apró hősök teljes értékű életet élhessenek.

Mivel a koraszülötteknek még nincs kifejlett hőháztartásuk és vékony a bőrük, az inkubátor pontosan szabályozott meleget és magasabb páratartalmat teremt. Forrás: 123RF

Mit mutatnak a számok? Íme a 2020 és 2025 között világra segített koraszülöttek statisztikái

A KSH népmozgalmi adatai szerint míg 2020-ban még több mint 92 ezer, addig 2025-ben mintegy 72 ezer gyerek jött világra Magyarországon.

A születésszám visszaesésével párhuzamosan a koraszülött babák száma is mérséklődött, arányuk azonban az összes születésen belül évek óta stabilan nyolc és kilenc százalék között mozog, ami azt jelenti, hogy továbbra is nagyjából minden 10-11. hazai újszülött érkezik a vártnál korábban.

Nemzetközi összehasonlításra jelenleg az Euro-Peristat 2019-es felmérése szolgál. Abban az évben 14 ország közül – Ciprus, Németország, Belgium, Portugália, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Csehország, Hollandia, Dánia, Svédország, Finnország, Litvánia, Magyarország – az élveszületések százalékában mérve az utolsó előtti helyet foglaltuk el 8,3 százalékos aránnyal. Mögöttünk utolsóként Ciprus állt 11,3, az első helyen pedig Litvánia 5,3 százalékos aránnyal. Az adatokat az Eurostat 2019-2020-as felmérése is megerősíti: