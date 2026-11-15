Évente nyolcezer baba születik idő előtt Magyarországon – így küzdenek a legkisebbek életéért

- November 15-én világszerte azokra az apró hősökre és családjaikra irányul a figyelem, akiknek a születés váratlanul korán érkezett.
- Magyarországon évente mintegy 8 ezer baba jön világra idő előtt.
- Inkubátorok, speciális mentőautók, életmentő beavatkozások: szakértő segítségével mutatjuk be, milyen küzdelmeken mennek keresztül a legkisebb babák.
A koraszülöttek világnapja nemzetközi szinten 2008 óta létezik, 2026-tól november 15-én ünnepeljük. A jeles nap az EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) európai szülőszervezet kezdeményezésére került bejegyzésre, mára pedig globális mozgalomként több mint száz országban emlékeznek meg róla.
Koraszülöttek világnapja
Magyarországon a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) honosította meg a jeles napot 2012-ben, amikor elsőként rendeztek figyelemfelhívó eseményt Budapesten. Azóta a kezdeményezés országos összefogássá nőtte ki magát.
A koraszülöttek világnapjának legfőbb célja
Nem más, minthogy ráirányítsa a társadalom figyelmét az idő előtt világra jött babákra, az érintett családok mindennapi küzdelmeire, valamint az újszülött-intenzív osztályokon dolgozó orvosok és ápolók áldozatos munkájára. A nap jelentőségét mutatja, hogy
világszerte minden tizedik csecsemő – Magyarországon évente mintegy nyolcezer gyerek – érkezik a vártnál korábban.
A kampány hangsúlyozza, hogy a koraszülött kisbabák életben maradása csak az első lépés: a megfelelő kórházi ellátás mellett elengedhetetlen a folyamatos utógondozás, a korai fejlesztés és a szülők lelki támogatása ahhoz, hogy az apró hősök teljes értékű életet élhessenek.
Mit mutatnak a számok? Íme a 2020 és 2025 között világra segített koraszülöttek statisztikái
A KSH népmozgalmi adatai szerint míg 2020-ban még több mint 92 ezer, addig 2025-ben mintegy 72 ezer gyerek jött világra Magyarországon.
A születésszám visszaesésével párhuzamosan a koraszülött babák száma is mérséklődött, arányuk azonban az összes születésen belül évek óta stabilan nyolc és kilenc százalék között mozog, ami azt jelenti, hogy továbbra is nagyjából minden 10-11. hazai újszülött érkezik a vártnál korábban.
Nemzetközi összehasonlításra jelenleg az Euro-Peristat 2019-es felmérése szolgál. Abban az évben 14 ország közül – Ciprus, Németország, Belgium, Portugália, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Csehország, Hollandia, Dánia, Svédország, Finnország, Litvánia, Magyarország – az élveszületések százalékában mérve az utolsó előtti helyet foglaltuk el 8,3 százalékos aránnyal. Mögöttünk utolsóként Ciprus állt 11,3, az első helyen pedig Litvánia 5,3 százalékos aránnyal. Az adatokat az Eurostat 2019-2020-as felmérése is megerősíti:
- az uniós tagállamokban a koraszülések aránya jellemzően 5,3% és 11,3% között mozog, az európai medián (középérték) pedig 6,9% körül alakul.
- Az északi és balti államokban – például Finnországban, Svédországban, Észtországban, Lettországban és Litvániában – a legalacsonyabb a koraszülöttek aránya, itt az összes születés 5-6%-a történik idő előtt.
- Magyarország hagyományosan az uniós középérték feletti, magasabb arányú országok csoportjába tartozik hasonlóan Romániához, Görögországhoz, Ciprushoz és Németországhoz, ahol a koraszülések aránya 8% felett alakul.
A koraszülöttek életkilátásai szerencsére világszerte jelentősen javultak a modern kórházi ellátásnak és a várandósok időben történő, szülés előtti szakcentrumba szállításának köszönhetően. A 2025-ös hazai adatokat vizsgálva kirajzolódik, hogy az 1000 élveszületésre jutó csecsemőhalálozás 3,3 ezrelékre csökkent, ami közel húsz százalékos javulást jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. Ez a szám azt üzeni, hogy a magyar koraszülött-intenzív osztályok felszereltsége, az orvosok és ápolók felkészültsége, valamint a koraszülöttmentő-hálózat gyorsasága mára olyan szintre jutott, hogy évről évre több apró életet sikerül megmenteni.
A közép-magyarországi régióban koraszülött mentést végző Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat hivatalos statisztikái szerint
2025-ben összesen 2 ezer 877 alkalommal vonultak ki koraszülött vagy súlyos állapotú, 6 kilogramm alatti újszülött mentésére, amelyből 377 eset volt olyan helyszíni riasztás (például intézeten kívüli szülés), amelyet az OMSZ egységeivel közösen láttak el
– olvasható az alapítvány oldalán. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint hazánkban régiónként különböző alapítványok és szervezetek látják el a koraszülöttek speciális szállítását, így ők országos lefedettségű mentési adatokat nem tudtak közölni.
Miről ismerhetjük fel a koraszülötteket szállító mentőautókat?
A Peter Cerny Alapítvány tájékoztatása alapján a koraszülöttmentő-autó nem hagyományos betegszállító, hanem gyakorlatilag egy guruló újszülött-intenzív osztály, amelyben a hordágy helyére inkubátort rögzítenek. Ez biztosítja a koraszülött baba számára az ideális, harminchat-harminchét fok körüli testhőmérsékletet és a megfelelő páratartalmat. A felszerelés része a kifejezetten az újszülöttek apró tüdejére hangolt lélegeztetőgép. A baba mellkasára és bőrére apró érzékelők helyezhetők, a monitoron pedig másodpercre pontosan figyelemmel követhető a szívverése, a vérnyomása, a légzésszáma, valamint a vér oxigénszintje.
A koraszülöttmentő-autót kívülről a feltűnő sárga-lila fényezéséről, az oldalán található alapítványi feliratokról (például Koraszülöttmentés vagy Peter Cerny Alapítvány) lehet felismerni. Bekapcsolt kék villogóval és szirénával halad, de a sofőr nem száguldhat vele, és nem fékezhet hirtelen, hiszen a néhány száz grammos babák agyát a legkisebb rázkódás is veszélyeztetheti.
A mentőben olyan speciális infúziós pumpák is működnek, amelyek óránként akár néhány tized milliliteres pontossággal adagolják a létfontosságú gyógyszereket és tápoldatokat a babák vénáiba.
Melyik baba számít koraszülöttnek?
A várandósság 37. hete előtt világra jött babák számítanak koraszülöttnek. A 34 + 0. és 36 + 6. gesztációs hét között születetteket késői koraszülötteknek, a 37 + 0. és 38 + 6. gesztációs hét között születetteket korai érett újszülötteknek nevezzük.
A késői koraszülöttek és a korai érett újszülöttek hasonlítanak az érett újszülöttekhez. Súlyuk és méretük megközelítheti az érett újszülöttekét, azonban biológiailag és funkcionálisan még éretlenek. Az időre született csecsemőkkel összehasonlítva a késői koraszülötteknél és a korai érett újszülötteknél gyakrabban fordul elő megszületést követően alkalmazkodási zavar, mely jelenthet légzési elégtelenséget, légzési nehezítettséget, hőmérséklet-ingadozást, alacsony vércukorszintet és táplálási nehezítettséget. Az elhúzódó sárgaság is növelheti a kórházban töltött napok számát
− fogalmazott Koblencz Réka, a Maternity Klinika újszülött osztályának részlegvezetője.
Hány hónapos kortól menthető a koraszülött baba?
Az életképesség orvosi határa a betöltött 24. terhességi hét (körülbelül 5 és fél-6 hónapos várandósság) és az 500 grammos születési súly. „Míg a negyedik hónapban a magzat még életképtelen, a terhesség megszakadása középidős vetélésnek számít. A hetedik és nyolcadik hónapban a koraszülés és a baba szerveinek éretlensége jelenti a fő veszélyt, a kilencedik hónapban pedig leginkább a terhesség végén jelentkező, az anyát érintő szövődményekre vagy a lepény elöregedésére figyelnek az orvosok. Amennyiben az érettség határán lévő újszülöttnél alkalmazkodási zavar lép fel, akkor inkubátorban, monitorizálva figyeljük és végezzük a szükséges ellátási folyamatokat” − fejtette ki a szakember. A 34. hétnél van az a pont, ahol a szervek már elérik azt a fejlettséget, hogy a baba önállóan, külső gépi támogatás nélkül képes életben maradni.
A küzdelem nem ér véget a kórházban
A kezdeti nehézségek átvészelését követően még évekig különös figyelmet kíván a koraszülöttek fejlődésének segítése.
„A koraszülöttség nem csupán az első hetek túlélési harcáról, hanem a hosszú távú életminőségről és az egész család támogatásáról szól” – áll a Melleted a helyem családbarát újszülött-koraszülött nonprofit civil egyesület honlapján. A neonatológusok rámutatnak: a kórházból való hazatérés utáni utógondozás és a szülők bevonása dönti el, hogy ezek a gyerekek teljes értékű életet élhetnek-e.
További információk szülőknek a koraszülöttek ellátásáról:
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