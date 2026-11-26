Az internetes vásárlás manapság már mindennapos szokásnak számít. Az is bizonyára sokakkal megesett már, hogy azelőtt berakott valamit a kosárba, mielőtt jobban átgondolhatta volna. Mielőtt azonban fizetnénk, érdemes kipróbálnunk egy rendhagyó trükköt. Mutatjuk a részleteket!

Másnapos online kosár / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció) / Nataliya Vaitkevich

Másnapos online kosár - mutatjuk a tippeket!

1. Megoldás a függőségre

A módszer egyszerű: ha valami megtetszik egy webáruházban, tegyük a virtuális kosarunkba, majd mielőtt a „Fizetés” gombra kattintanánk, zárjuk be az oldalt, és várjunk két napot. Ennyi idő alatt a vásárlás izgalma és a hozzá kapcsolódó dopaminlöket is alábbhagy, és ezután gyakran kiderül, hogy a kiszemelt holmira valójában nincs is szükségünk.

2. Kerüljön a kívánságlistára

A 48 órás szabályt elsősorban olyan holmiknál érdemes bevetni, amelyek beszerzése nem sürgős. Ilyen lehet egy új ruha, táska, lakásdekoráció vagy akár egy konyhai kisgép. A módszert hagyományos üzletekben is alkalmazhatjuk: fotózzuk le a kiszemelt árut, vagy írjuk fel a nevét és az árát. Az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és más nélkülözhetetlen dolgok vásárlását viszont ne halogassuk.

3. Ne engedjünk a nyomásnak

„Már csak két darab maradt!” – villanhat fel a figyelmeztetés vagy a visszaszámláló óra, ami sürgethet bennünket a vásárlásra. Ezek az üzenetek gyors döntésre ösztönöznek, de nem kell miattuk azonnal megnyitnunk a pénztárcánkat.

4. Amikor üzenet érkezik

A webáruházakban történő regisztráció számos előnnyel jár, ám a cégek ezt arra is felhasználhatják, hogy újabb vásárlásra ösztönözzenek bennünket. E-mailben emlékeztethetnek a kosárban hagyott termékekre, vagy kedvezményes kuponokkal csábíthatnak vissza. Érdemes tudni, hogy sok webshopban regisztráció nélkül, vendégként is vásárolhatunk. Így kevesebb reklámüzenetet kapunk, a már meglévő hírlevelekről pedig bármikor leiratkozhatunk.

5. Örömünkben, bánatunkban

Tudatosítsuk magunkban, mikor menekülünk a vásárlásba (stressz, unalom, szomorúság). A vásárlás izgalma ugyanis gyakran csak átmeneti. Próbáljuk meg ezeket az érzéseket inkább más, egészségesebb módon feloldani: sétáljunk egyet, beszélgessünk valakivel, vagy nézzünk meg egy jó filmet.

Helyette: Csak most, ez az egyet

Az internetes vásárlást azzal is megnehezíthetjük, ha kikapcsoljuk az „egy kattintásos" vásárlást és az alkalmazásokon belüli automatikus fizetési lehetőséget. Emellett a banki alkalmazásunkban csökkenthetjük az online vásárlási limitet akár nullára is. Így elkerülhetjük, hogy hirtelen felindulásból felesleges dolgokra költsünk. Ha valóban szükségünk van valamire, néhány mozdulattal megemelhetjük a keretet, majd fizetés után ismét visszaállíthatjuk azt.