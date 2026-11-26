Az internetes vásárlás manapság már mindennapos szokásnak számít. Az is bizonyára sokakkal megesett már, hogy azelőtt berakott valamit a kosárba, mielőtt jobban átgondolhatta volna. Mielőtt azonban fizetnénk, érdemes kipróbálnunk egy rendhagyó trükköt. Mutatjuk a részleteket!
Másnapos online kosár - mutatjuk a tippeket!
1. Megoldás a függőségre
A módszer egyszerű: ha valami megtetszik egy webáruházban, tegyük a virtuális kosarunkba, majd mielőtt a „Fizetés” gombra kattintanánk, zárjuk be az oldalt, és várjunk két napot. Ennyi idő alatt a vásárlás izgalma és a hozzá kapcsolódó dopaminlöket is alábbhagy, és ezután gyakran kiderül, hogy a kiszemelt holmira valójában nincs is szükségünk.
2. Kerüljön a kívánságlistára
A 48 órás szabályt elsősorban olyan holmiknál érdemes bevetni, amelyek beszerzése nem sürgős. Ilyen lehet egy új ruha, táska, lakásdekoráció vagy akár egy konyhai kisgép. A módszert hagyományos üzletekben is alkalmazhatjuk: fotózzuk le a kiszemelt árut, vagy írjuk fel a nevét és az árát. Az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és más nélkülözhetetlen dolgok vásárlását viszont ne halogassuk.
3. Ne engedjünk a nyomásnak
„Már csak két darab maradt!” – villanhat fel a figyelmeztetés vagy a visszaszámláló óra, ami sürgethet bennünket a vásárlásra. Ezek az üzenetek gyors döntésre ösztönöznek, de nem kell miattuk azonnal megnyitnunk a pénztárcánkat.
4. Amikor üzenet érkezik
A webáruházakban történő regisztráció számos előnnyel jár, ám a cégek ezt arra is felhasználhatják, hogy újabb vásárlásra ösztönözzenek bennünket. E-mailben emlékeztethetnek a kosárban hagyott termékekre, vagy kedvezményes kuponokkal csábíthatnak vissza. Érdemes tudni, hogy sok webshopban regisztráció nélkül, vendégként is vásárolhatunk. Így kevesebb reklámüzenetet kapunk, a már meglévő hírlevelekről pedig bármikor leiratkozhatunk.
5. Örömünkben, bánatunkban
Tudatosítsuk magunkban, mikor menekülünk a vásárlásba (stressz, unalom, szomorúság). A vásárlás izgalma ugyanis gyakran csak átmeneti. Próbáljuk meg ezeket az érzéseket inkább más, egészségesebb módon feloldani: sétáljunk egyet, beszélgessünk valakivel, vagy nézzünk meg egy jó filmet.
Helyette: Csak most, ez az egyet
Az internetes vásárlást azzal is megnehezíthetjük, ha kikapcsoljuk az „egy kattintásos" vásárlást és az alkalmazásokon belüli automatikus fizetési lehetőséget. Emellett a banki alkalmazásunkban csökkenthetjük az online vásárlási limitet akár nullára is. Így elkerülhetjük, hogy hirtelen felindulásból felesleges dolgokra költsünk. Ha valóban szükségünk van valamire, néhány mozdulattal megemelhetjük a keretet, majd fizetés után ismét visszaállíthatjuk azt.
6. Nézzünk körül otthon
Mielőtt újabb holmit rendelnénk, érdemes alaposan körülnézni a lakásban. Könnyen kiderülhet, hogy van még bontatlan kozmetikumunk, alig hordott ruhánk vagy olyan használati tárgyunk, amelyből teljesen felesleges lenne újat vásárolni. Így nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem elkerülhetjük a felesleges dolgok felhalmozását.
7. Minél nehezebb, annál jobb
Ne engedjük, hogy a webáruházak, online piacterek elmentsék bankkártyánk adatait. Ha minden rendelésnél elő kell vennünk a pénztárcánkat, és újra be kell gépelnünk az adatokat, ez a kis idő is elég lehet ahhoz, hogy átgondoljuk a vásárlást.
8. Számoljunk alaposan utána
Hosszú távon a kisebb rendelések összege is jelentős kiadássá válhat. Próbáljunk egy hónapig ellenállni a felesleges vásárlásoknak, majd a hónap végén számoljuk össze, mennyit költöttünk volna azokra a dolgokra, amelyekről végül lemondtunk. A megspórolt pénzt akár külön borítékban is gyűjthetjük egy fontosabb célra, például a közelgő karácsonyra.
9. Még most is nagyon kellene?
A két nap elteltével nyissuk meg újra a kosarat vagy a kívánságlistánkat, majd gondoljuk át, milyen gyakran használnánk a kiválasztott terméket. Ha már nem is hiányzik, töröljük bátran! Ha viszont továbbra is úgy érezzük, hogy valóban értéket ad az életünkhöz, és belefér a büdzsénkbe, akkor nyugodt szívvel vegyük meg.
Szöveg: Antalfi Krisztina, Fanny magazin
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