A 30 éves várható élettartamot a rendkívül magas gyermekhalandóság húzta le, nem az jelentette, hogy mindenki harmincévesen halt meg.

A lakosság mintegy fele meg sem érte a 21. életévét, és a teljes népesség alig 5%-a érte meg a 60 éves kort.

A jó vagyoni helyzet és a nemesi származás átlagosan 5–6 évvel növelte meg a túlélési esélyeket a jobbágyokhoz képest.

A mai kor emberében gyakran él az a téves képzet, hogy a középkori átlagéletkor alapján alig élte meg valaki a negyvenedik születésnapját, és harminc felett már mindenki aggastyánnak számított. A valóság ennél jóval összetettebb, mégis rendkívül komor. Bár léteztek olyan kivételes személyek, akik megérték a matuzsálemi kort, a népesség túlnyomó többsége számára a felnőttkor elérése is hatalmas küzdelmet jelentett. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, milyen tényezők alakították a korabeli népesség túlélési esélyeit.

A középkori átlagéletkor alig érte el a 30 évet: magas gyermekhalandóság, járványok, fegyveres konfliktusok, betegségek tizedelték az embereket.

Fotó: Baztan Lacasa Jose / Wikipedia

Mennyi volt pontosan a középkori átlagéletkor, és mit jelent ez a szám?

A statisztikákat elsősorban a rendkívül magas gyermekhalandóság húzta le, de a veszélyek a korai éveket átvészelő felnőttekre is lépten-nyomon ott leselkedtek. Az átlagos életkilátásokat alapvetően határozták meg a hiányos higiéniai viszonyok, a járványok és a társadalmi státusz.

A várható 30 éves élettartam persze nem azt jelentette, hogy az emberek zöme ebben a korában meghalt volna. Ez az átlagos érték a születéskor mért statisztikai mutató, amely egyenlő mérleggel számítja be a csecsemőként elhunytakat és azokat, akik megérték a nyolcvanas éveiket. Ha például egy faluban egy gyermek egyévesen meghal, a szomszédja pedig megéri az 59. évét, a kettőjük átlagos élettartama pontosan 30 év lesz. Aki tehát sikeresen átlépte a kisgyermekkort, annak a kilátásai azonnal jelentősen megjavultak, a 30-as szám önmagában nem jelentett kollektív halálos ítéletet.

Már a megszületés sem ment könnyen akkoriban, a kisgyermekkort pedig a legtöbben meg sem élték.

Fotó: Wikipedia

Küzdelem a felnőttkorért

A középkori Angliában a legnehezebb „feladat” a 21. életév betöltése volt. Ian Mortimer történész kutatásai szerint a népesség mintegy fele meg sem érte a felnőttkort, amit a Cambridge-i Egyetem vizsgálatai is alátámasztanak. A zsúfolt lakhatás, a fertőzött ivóvíz és a paraziták miatt a fertőző betegségek könyörtelenül szedték az áldozataikat a gyerekek körében.