- A 30 éves várható élettartamot a rendkívül magas gyermekhalandóság húzta le, nem az jelentette, hogy mindenki harmincévesen halt meg.
- A lakosság mintegy fele meg sem érte a 21. életévét, és a teljes népesség alig 5%-a érte meg a 60 éves kort.
- A jó vagyoni helyzet és a nemesi származás átlagosan 5–6 évvel növelte meg a túlélési esélyeket a jobbágyokhoz képest.
A mai kor emberében gyakran él az a téves képzet, hogy a középkori átlagéletkor alapján alig élte meg valaki a negyvenedik születésnapját, és harminc felett már mindenki aggastyánnak számított. A valóság ennél jóval összetettebb, mégis rendkívül komor. Bár léteztek olyan kivételes személyek, akik megérték a matuzsálemi kort, a népesség túlnyomó többsége számára a felnőttkor elérése is hatalmas küzdelmet jelentett. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, milyen tényezők alakították a korabeli népesség túlélési esélyeit.
Mennyi volt pontosan a középkori átlagéletkor, és mit jelent ez a szám?
A statisztikákat elsősorban a rendkívül magas gyermekhalandóság húzta le, de a veszélyek a korai éveket átvészelő felnőttekre is lépten-nyomon ott leselkedtek. Az átlagos életkilátásokat alapvetően határozták meg a hiányos higiéniai viszonyok, a járványok és a társadalmi státusz.
A várható 30 éves élettartam persze nem azt jelentette, hogy az emberek zöme ebben a korában meghalt volna. Ez az átlagos érték a születéskor mért statisztikai mutató, amely egyenlő mérleggel számítja be a csecsemőként elhunytakat és azokat, akik megérték a nyolcvanas éveiket. Ha például egy faluban egy gyermek egyévesen meghal, a szomszédja pedig megéri az 59. évét, a kettőjük átlagos élettartama pontosan 30 év lesz. Aki tehát sikeresen átlépte a kisgyermekkort, annak a kilátásai azonnal jelentősen megjavultak, a 30-as szám önmagában nem jelentett kollektív halálos ítéletet.
Küzdelem a felnőttkorért
A középkori Angliában a legnehezebb „feladat” a 21. életév betöltése volt. Ian Mortimer történész kutatásai szerint a népesség mintegy fele meg sem érte a felnőttkort, amit a Cambridge-i Egyetem vizsgálatai is alátámasztanak. A zsúfolt lakhatás, a fertőzött ivóvíz és a paraziták miatt a fertőző betegségek könyörtelenül szedték az áldozataikat a gyerekek körében.
A húszéves kor elérése jelentősen növelte az esélyeket, de a veszélyek továbbra sem múltak el. Mortimer adatai szerint a 20 év felettieknek körülbelül a fele érte meg a 40. életévét. A négy évtizedet átvészelő szerencsés negyedből mindössze minden ötödik ember élte meg a 60. évét, ami azt jelenti, hogy a teljes népesség alig 5%-a érte meg ezt a kort.
Emberek, akik fittyet hánytak a statisztikára
A szigorú mutatók ellenére a "sötét középkorban" is akadtak elképesztő kivételek. 1386-ban egy devoni birtokos, Sir John Sully azzal az indokkal kérte felmentését egy bírósági tanúskodás alól, hogy már betöltötte a 105. életévét. Bár az életkorát saját bemondás alapján rögzítették, az egykor katonáskodó nemes esete bizonyítja, hogy a középkorban is létezett szépkorúság, még ha ez rendkívül ritka kivételnek számított is.
De akad egy ennél is érdekesebb példa, még ha nem is a középkorból, hanem még korábbról: Nagy Sándor hadvezérei között kifejezetten sok olyan alakot találunk, akik folyamatosan katonáskodtak, és még a nyolcvanas éveikben is személyesen vezették csatára a seregeiket. I. Antigonosz Monophtalmosz, a „Fél-szemű” például 81 évesen, a harcmezőn esett el az ipszoszi csatában, miközben az utolsó pillanatig az élvonalban küzdött. Egy másik egykori testőr, Lüszimakhosz szintén 80 év felett halt meg a csatatéren, míg a korabeli harcászatot és politikai viszonyokat meghatározó I. Ptolemaiosz Szótér 84–85 évesen, békésen hunyt el.
Ezek a példák jól mutatják, hogy a rendkívül kemény katonai életmód és a folyamatos fizikai megpróbáltatások ellenére a megfelelő genetikával és szerencsével megáldott egyének még a legveszélyesebb korokban is megérhették a matuzsálemi kort.
Megmenthetett a vagyon a korai haláltól?
Ez a példa is igazolja, hogy a társadalmi helyzet és a vagyon egyértelműen növelte a túlélési esélyeket, bár teljes védettséget nem nyújtott. A lovagi rendhez és a nemességhez tartozók születéskor várható élettartama átlagosan 5–6 évvel volt magasabb, mint a jobbágyaiké. A jobb vagyoni helyzet jobb táplálkozást és biztonságosabb életfeltételeket jelentett a gazdasági válságok és az éhínségek idején. – írja a Histoy Extra.
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