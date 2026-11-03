Elszabadul a pokol Ausztriában: félelmetes krampuszok lepik el az utcákat

Ausztria krampuszfelvonulásain faragott maszkok, bozontos jelmezek és hangos kolompok várnak.

Öt látványos helyszínt ajánlunk a városi menetekhez és a hagyományos házról házra járáshoz.

A programválasztásnál érdemes figyelembe venni, mennyire bírják a gyerekek az ijesztgetést.

A sok száz krampusz érkezését gyakran előbb halljuk, mint látjuk: súlyos kolompok konganak, láncok csörögnek a közeledő menetben. Aztán feltűnnek a faragott famaszkok, a hatalmas szarvak és a vicsorgó fogsorok. Ausztriában a Mikulás félelmetes kísérőjének külön estéket szentelnek, a felvonulásokat Krampus-, vagy Perchtenlaufnak nevezik. Van, ahol házról házra járó kis csapatokkal találkozhatunk, máshol több száz jelmezes tölti meg az utcákat. Ha szokatlan téli programot keresünk, november végétől december elejéig több helyszín közül választhatunk a szomszédban.

Itt a krampusz az est főszereplője: félelmetesek, hátborzongatóak, szóval, jobb ha menekülsz előlük.

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Honnan ered a krampusz hagyománya?

A krampusz az alpesi Mikulás-szokások félelmetes szereplője: míg Szent Miklós megajándékozza a jó gyerekeket, szőrös kísérője a rosszalkodókat ijesztgeti. Hagyományos estéje december 5., a Mikulás-nap előestéje. Gyakran emlegetett pogány eredetét azonban nem tekinthetjük bizonyított történelmi ténynek; a kutatók szerint ezt az eredetmagyarázatot a XX. század eleji néprajzi munkák terjesztették el. A karácsonyi ünnepkört bevezető, ma látható felvonulások között egyaránt találunk helyi szokásokat őrző házlátogatásokat és nagyszabású látványos rendezvényeket.

A krampuszok bozontos bundája gyakran juhbőrből készül, amelyhez súlyos kolompokat és csengőket erősítenek.

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Hegyi falvaktól a tóparti felvonulásig

Schladmingban 2026. november 21-én rendezik meg a krampuszfelvonulást. A kézzel faragott maszkokat, vastag juhbőröket és nehéz kolompokat viselő alakok a Planai Stadiontól a főtér felé haladnak. A fáklyák, dobok és boszorkányfigurák tovább fokozzák a látványt; erre az eseményre belépőt kell váltanunk.

Ugyanezen a napon, november 21-én 19 órától Klagenfurtban is felvonulást tartanak. A reneszánsz óváros színes homlokzatai között különösen meghökkentő látványt nyújtanak a kilógó nyelvű, szarvas maszkok. Az ingyenes krampusz-programot érdemes egy belvárosi sétával összekötni!