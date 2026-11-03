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Elszabadul a pokol Ausztriában: félelmetes krampuszok lepik el az utcákat

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Elszabadul a pokol Ausztriában: félelmetes krampuszok lepik el az utcákat
Gasteinben „Pass” a neve annak a csapatnak, amelyben a krampuszok a Mikulással és kísérőivel házról házra járnak.
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Ha izgalmas téli programra vágysz, indulj Ausztria felé, ahol félelmetes szarvakkal felfegyverzett, rémísztő bozontos alakok és dübörgő kolompok törik meg a téli esték csendjét! Nézzük meg, hol vonul utcára több száz krampusz, és válasszunk a leglátványosabb felvonulások közül!
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külföldi utazásMikulástéli hangulatkrampusz
  • Ausztria krampuszfelvonulásain faragott maszkok, bozontos jelmezek és hangos kolompok várnak.
  • Öt látványos helyszínt ajánlunk a városi menetekhez és a hagyományos házról házra járáshoz.
  • A programválasztásnál érdemes figyelembe venni, mennyire bírják a gyerekek az ijesztgetést.

A sok száz krampusz érkezését gyakran előbb halljuk, mint látjuk: súlyos kolompok konganak, láncok csörögnek a közeledő menetben. Aztán feltűnnek a faragott famaszkok, a hatalmas szarvak és a vicsorgó fogsorok. Ausztriában a Mikulás félelmetes kísérőjének külön estéket szentelnek, a felvonulásokat Krampus-, vagy Perchtenlaufnak nevezik. Van, ahol házról házra járó kis csapatokkal találkozhatunk, máshol több száz jelmezes tölti meg az utcákat. Ha szokatlan téli programot keresünk, november végétől december elejéig több helyszín közül választhatunk a szomszédban.

Osztrák krampusz egy tradicionális téli felvonuláson.
Itt a krampusz az est főszereplője: félelmetesek, hátborzongatóak, szóval, jobb ha menekülsz előlük. 
Fotó: Xseon /  Shutterstock 

Honnan ered a krampusz hagyománya?

A krampusz az alpesi Mikulás-szokások félelmetes szereplője: míg Szent Miklós megajándékozza a jó gyerekeket, szőrös kísérője a rosszalkodókat ijesztgeti. Hagyományos estéje december 5., a Mikulás-nap előestéje. Gyakran emlegetett pogány eredetét azonban nem tekinthetjük bizonyított történelmi ténynek; a kutatók szerint ezt az eredetmagyarázatot a XX. század eleji néprajzi munkák terjesztették el. A karácsonyi ünnepkört bevezető, ma látható felvonulások között egyaránt találunk helyi szokásokat őrző házlátogatásokat és nagyszabású látványos rendezvényeket.

Modern maszkos krampusz Ausztriában.
A krampuszok bozontos bundája gyakran juhbőrből készül, amelyhez súlyos kolompokat és csengőket erősítenek.
Fotó: Xseon /  Shutterstock 

Hegyi falvaktól a tóparti felvonulásig

Schladmingban 2026. november 21-én rendezik meg a krampuszfelvonulást. A kézzel faragott maszkokat, vastag juhbőröket és nehéz kolompokat viselő alakok a Planai Stadiontól a főtér felé haladnak. A fáklyák, dobok és boszorkányfigurák tovább fokozzák a látványt; erre az eseményre belépőt kell váltanunk.

Ugyanezen a napon, november 21-én 19 órától Klagenfurtban is felvonulást tartanak. A reneszánsz óváros színes homlokzatai között különösen meghökkentő látványt nyújtanak a kilógó nyelvű, szarvas maszkok. Az ingyenes krampusz-programot érdemes egy belvárosi sétával összekötni!

A Wörthersee partján fekvő Veldenben november 29-én 16 órakor kezdődik a krampuszjárás. Itt karintiai csoportok mutatják be ördögi maszkjaikat, a rendezvény szintén ingyenesen látogatható. A tóparti kiruccanáshoz így egy mozgalmas délutáni programot is tervezhetünk.

Gasteinben december 5–6-án házról házra járnak a Mikulást kísérő csapatok. A faragott maszkos alakok üzletekben, szállodákban és éttermekben is felbukkanhatnak, így akár vacsora közben is meghallhatjuk a kolompokat. Természetesen ez a program is ingyenesen látogatható.

A Rauris-völgyben december 5–7-én találkozhatunk a helyi „Toifi” alakjaival. Piros-fehér-fekete maszkjukból vörös szövetnyelv lóg, juhbőr bundájukra csengőket kötnek. Itt megismerhetjük a vörös kabátos „Einspeibert” is: ő kér bebocsátást a házakba a különös társaságnak. Ez a nyilvános falusi hagyományőrző esemény, szitén olyan program, amelyre nem kell belépőt váltani.

Vad krampusz egy sötét erdei környezetben.
Az ördögi szarvak kecskebakok, kőszáli kecskék vagy kosok szarvából készülnek. 
Fotó: StefanSinn /  Shutterstock 

Mivel az eseményeket késő délután, illetve este rendezik a szabadban, érdemes meleg ruhával készülni. A nagy városi felvonulást akkor válasszuk, ha egyetlen helyen sokféle maszkot és jelmezt szeretnénk látni, a házról házra járást pedig akkor, ha inkább a helyi szokások érdekelnek. Kisgyerekkel előre tájékozódjunk a családoknak ajánlott programokról, mert a hangos kolompok és a félelmetes alakok túl ijesztők lehetnek számukra.

A régi, hagyományos krampuszmaszkok még archaikusabb megjelenésűek voltak, ezek apáról fiúra öröklődtek.
A modernebb krampusz maszkok már sokkal inkább sátáni, szörnyszerű megjelenést kölcsönöznek.
A krampuszfelvonulások elsősorban Ausztria városaiban, térségeiben kedveltek, de Németország bajor részein, sőt Olaszország Észak-Tirol tartományában is jelen vannak.
Az alpesi hagyományban a krampusz Szent Miklós félelmetes kísérője, aki a rosszalkodó gyerekeket ijesztgeti, de a modern felvonulásokon bárkit - különösen a szép lányokat - igyekeznek elkapni.
A bozontos bundákhoz erősített nehéz kolompok már messziről jelzik a krampuszcsapatok közeledését.
A krampusz pogány eredetét gyakran emlegetik, ám ezt a kutatók nem tekintik bizonyított történelmi ténynek.
Érdemes vastagon öltözni, nemcsak az időjárás miatt, de az oda-odacsapó ostorok fájdalmának csökkentése miatt is.
A krampusz mellett sok felvonuláson boszorkányszerű Perchten-alakok is megjelennek, akiknek hagyományos szerepe a tél és az ártó erők elűzése.
December 5-ét Krampusnachtként, vagyis a krampuszok éjszakájaként ismerik Ausztriában, de a krampusz események november közepétől egészen december elejéig elérhetőek a szomszédban.
A kézzel faragott famaszkok általában eltérő arcvonásokat mutatnak.
Galéria: A Mikulás kísérőitől tényleg kiráz a hideg
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A régi, hagyományos krampuszmaszkok még archaikusabb megjelenésűek voltak, ezek apáról fiúra öröklődtek.

 

Nézd meg, milyen élőben egy ilyen hátborzongató, de életre szóló élményeket nyújó esemény:

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