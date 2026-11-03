Elszabadul a pokol Ausztriában: félelmetes krampuszok lepik el az utcákat

- Ausztria krampuszfelvonulásain faragott maszkok, bozontos jelmezek és hangos kolompok várnak.
- Öt látványos helyszínt ajánlunk a városi menetekhez és a hagyományos házról házra járáshoz.
- A programválasztásnál érdemes figyelembe venni, mennyire bírják a gyerekek az ijesztgetést.
A sok száz krampusz érkezését gyakran előbb halljuk, mint látjuk: súlyos kolompok konganak, láncok csörögnek a közeledő menetben. Aztán feltűnnek a faragott famaszkok, a hatalmas szarvak és a vicsorgó fogsorok. Ausztriában a Mikulás félelmetes kísérőjének külön estéket szentelnek, a felvonulásokat Krampus-, vagy Perchtenlaufnak nevezik. Van, ahol házról házra járó kis csapatokkal találkozhatunk, máshol több száz jelmezes tölti meg az utcákat. Ha szokatlan téli programot keresünk, november végétől december elejéig több helyszín közül választhatunk a szomszédban.
Honnan ered a krampusz hagyománya?
A krampusz az alpesi Mikulás-szokások félelmetes szereplője: míg Szent Miklós megajándékozza a jó gyerekeket, szőrös kísérője a rosszalkodókat ijesztgeti. Hagyományos estéje december 5., a Mikulás-nap előestéje. Gyakran emlegetett pogány eredetét azonban nem tekinthetjük bizonyított történelmi ténynek; a kutatók szerint ezt az eredetmagyarázatot a XX. század eleji néprajzi munkák terjesztették el. A karácsonyi ünnepkört bevezető, ma látható felvonulások között egyaránt találunk helyi szokásokat őrző házlátogatásokat és nagyszabású látványos rendezvényeket.
Hegyi falvaktól a tóparti felvonulásig
Schladmingban 2026. november 21-én rendezik meg a krampuszfelvonulást. A kézzel faragott maszkokat, vastag juhbőröket és nehéz kolompokat viselő alakok a Planai Stadiontól a főtér felé haladnak. A fáklyák, dobok és boszorkányfigurák tovább fokozzák a látványt; erre az eseményre belépőt kell váltanunk.
Ugyanezen a napon, november 21-én 19 órától Klagenfurtban is felvonulást tartanak. A reneszánsz óváros színes homlokzatai között különösen meghökkentő látványt nyújtanak a kilógó nyelvű, szarvas maszkok. Az ingyenes krampusz-programot érdemes egy belvárosi sétával összekötni!
A Wörthersee partján fekvő Veldenben november 29-én 16 órakor kezdődik a krampuszjárás. Itt karintiai csoportok mutatják be ördögi maszkjaikat, a rendezvény szintén ingyenesen látogatható. A tóparti kiruccanáshoz így egy mozgalmas délutáni programot is tervezhetünk.
Gasteinben december 5–6-án házról házra járnak a Mikulást kísérő csapatok. A faragott maszkos alakok üzletekben, szállodákban és éttermekben is felbukkanhatnak, így akár vacsora közben is meghallhatjuk a kolompokat. Természetesen ez a program is ingyenesen látogatható.
A Rauris-völgyben december 5–7-én találkozhatunk a helyi „Toifi” alakjaival. Piros-fehér-fekete maszkjukból vörös szövetnyelv lóg, juhbőr bundájukra csengőket kötnek. Itt megismerhetjük a vörös kabátos „Einspeibert” is: ő kér bebocsátást a házakba a különös társaságnak. Ez a nyilvános falusi hagyományőrző esemény, szitén olyan program, amelyre nem kell belépőt váltani.
Mivel az eseményeket késő délután, illetve este rendezik a szabadban, érdemes meleg ruhával készülni. A nagy városi felvonulást akkor válasszuk, ha egyetlen helyen sokféle maszkot és jelmezt szeretnénk látni, a házról házra járást pedig akkor, ha inkább a helyi szokások érdekelnek. Kisgyerekkel előre tájékozódjunk a családoknak ajánlott programokról, mert a hangos kolompok és a félelmetes alakok túl ijesztők lehetnek számukra.
Nézd meg, milyen élőben egy ilyen hátborzongató, de életre szóló élményeket nyújó esemény:
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