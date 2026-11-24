Most mutasd meg, mit tudsz! Ha jól teljesítesz ezen a kvízen, igazán büszke lehetsz magadra!
Mennyire ismered a magyar- és világirodalom legnagyobb alkotásait, illetve alkotóit? Az alábbi kvízből minden kiderül! Ha igazán otthon vagy a regényekben, versekben, drámákban – no meg az életrajzokban –, akkor nem okozhatnak gondot a következő kérdések.
Irodalmi kvíz: csupán hét kérdés, mégis garantáltan sokakat megizzaszt majd
Kvíz
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Melyik európai városban született Franz Kafka?
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