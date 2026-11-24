Mennyire ismered a magyar- és világirodalom legnagyobb alkotásait, illetve alkotóit? Az alábbi kvízből minden kiderül! Ha igazán otthon vagy a regényekben, versekben, drámákban – no meg az életrajzokban –, akkor nem okozhatnak gondot a következő kérdések.

7 kérdéses irodalmi kvíz: figyelem, a Google használata nem megengedett, mindenkinek saját kútfőből kell válaszolnia!

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Irodalmi kvíz: csupán hét kérdés, mégis garantáltan sokakat megizzaszt majd