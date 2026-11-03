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kvíz

Kvíz, ami 10 emberből 9-en garantáltan kifog: a többség már nem ismeri ezeket a közmondásokat

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Teszteld magad! Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a magyar szólásokat és közmondásokat!
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kvízközmondásteszt

Nagyszüleink, dédszüleink nyelve még egész másképp nézett ki, mint a mai emberé: sokkal gazdagabb volt szólásokban és közmondásokban. Kvízünkből kiderül, te mennyire ismered ezeket a régi, ma már kihalóban lévő szófordulatokat és mondatokat.

Ez a közmondás-kvíz garantáltan sokakon kifog majd
Ez a közmondás-kvíz garantáltan sokakon kifog majd
Fotó: Pexels
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Egészítsd ki a mondást! A ... szárnyon jár, a jó alig kullog.

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