Kvíz, ami 10 emberből 9-en garantáltan kifog: a többség már nem ismeri ezeket a közmondásokat

Teszteld magad! Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a magyar szólásokat és közmondásokat!
Nagyszüleink, dédszüleink nyelve még egész másképp nézett ki, mint a mai emberé: sokkal gazdagabb volt szólásokban és közmondásokban. Kvízünkből kiderül, te mennyire ismered ezeket a régi, ma már kihalóban lévő szófordulatokat és mondatokat.
Kvíz
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Egészítsd ki a mondást! A ... szárnyon jár, a jó alig kullog.
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