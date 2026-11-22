A költők, írók életében és munkásságában egyaránt nagy szerepet kaptak a múzsák: nem csoda, ahogy sokszor hozzájuk könyörögtek ihletért. Nem volt ez másként Ady Endre esetében sem, akinek két meghatározó szerelem volt az életében: a Diósy Ödönné Brüll Adélhoz, avagy Lédához, illetve a Boncza Bertához, Csinszkához fűződő viszony. A költő születésnapja alkalmából most egy olyan kvízt hoztunk el, amellyel tesztelheted a tudásod az ismert irodalmi múzsákkal kapcsolatban.

Költők és múzsáik kvíz: te emlékszel még rájuk? / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Laura Chouette

Ady Endre 1877. november 22-én született Érmindszenten - ma Adyfalva -, elszegényedett kisnemesi családba. Tanulmányait Debrecenben végezte joghallgatóként, az érdeklődés azonban hamar az irodalom és újságírás felé fordult. Újságíróként Nagyváradon és Budapesten dolgozott, ahol a kor politikai és társadalmi viszonyait is élesen bírálta. Az életében nagy szerepet játszottak párizsi útjai, melyek során a Brüll Adéllal - akit a verseiben megfordítva Lédának nevezett -, való viharos és szenvedélyes kapcsolata is kibontakozott: az egyébként házas asszony egyszerre volt a szerelme, a múzsája és lelki küzdelmeinek egyik forrása. A viszony 1912 tavaszáig tartott.

1915-ben kötött házasságot Boncza Bertával, avagy Csinszkával, aki társat és biztos kapaszkodót jelentett számára az utolsó éveiben. Ady Endre - akinek egész életét végigkísérte súlyos betegsége, a szifilisz -, 1919-ben, tüdőgyulladásban halt meg mindössze 41 évesen - írja az erettsegi.com.

Tedd most próbára magad kvízünkkel: te vajon mennyire emlékszel a költők múzsáira?