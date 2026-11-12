Kvíz: a többség nem tudja, léteznek-e ezek a magyar települések vagy sem

Mennyire ismered kis hazánk településeit? Tudod, mely falvak és városok léteznek és melyeket találtuk ki csupán a kvíz kedvéért? Netán ügyesen tippelsz? Itt az ideje, hogy teszteld a tudásod!

Kvíz ismert és nem létező magyar településekről: el tudod dönteni, melyik melyik?

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Földrajzi kvíz: mely települések léteznek az alábbiak közül?