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kvíz

Kvíz: a többség nem tudja, léteznek-e ezek a magyar települések vagy sem

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Teszteld magad! Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered hazánk falvait és városait!
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kvízföldrajzteszt

Mennyire ismered kis hazánk településeit? Tudod, mely falvak és városok léteznek és melyeket találtuk ki csupán a kvíz kedvéért? Netán ügyesen tippelsz? Itt az ideje, hogy teszteld a tudásod!

Kvíz ismert és nem létező magyar településekről: el tudod dönteni, melyik melyik?
Kvíz ismert és nem létező magyar településekről: el tudod dönteni, melyik melyik?
Fotó: Unsplash

Földrajzi kvíz: mely települések léteznek az alábbiak közül?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik egy valós település hazánkban?

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