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kvíz

Kvíz: te emlékszel még ezekre a régi mesterségekre?

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Az idő múlásával egyre több szakma szűnik meg, és merül a feledés homályába. Az alábbi kvíz segítségével most tesztelheted, te mennyire ismered a régi korok foglalkozásait!
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Ahogy telnek az évek, szakmák szűnnek meg, majd merülnek lassanként teljesen a feledés homályába. A világ fejlődik, ennek hála pedig manapság a gépek végzik el azokat a munkafolyamatokat, vagy épp foglalkozásokat, amikre korábban még emberre volt szükség. Kvízünk segítségével azonban most felidézheted őket!

Régi mesterségek kvíz
Régi mesterségek kvíz: te emlékszel még rájuk?  / Fotó: Fortepan / Bejczy Sándor

A technológia mostanra olyan mértékű fejlődést ért el, a mesterséges intelligencia térnyelésével együtt, hogy ezzel arányosabban egyre többek kezdtek el szorongani is: vajon mikor és hogyan váltja fel végképp az embereket? Lehet, eljön az a nap, amikor ránk már egyáltalán nem lesz szükség?

Az alábbi kvízünk segítségével azonban most egy időre magad mögött hagyhatod a modern világ nyüzsgését, és felidézheted azokat az időket, amikor az élet kevésbé fejlett, viszont kétségtelenül sokkal egyszerűbb is volt, a régi mesterségekkel egyetemben.

Indulhat a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mivel foglalkozott a drótostót?

Ha pedig azt szeretnéd felmérni, mennyire ismered a hazai településeket, IDE KATTINTVA megteheted!

 

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