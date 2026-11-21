Mennyire ismered a XX. század Magyarországát? Mennyire vagy képben azzal az időszakkal, amit a legtöbben manapság már a retró szóval illetnek? Kvízünk visszarepít a Moszkvicsok, Trabantok, pénztárcában megbúvó fillérek és a fekete-fehér tévék korába. Felkészültél?

Rátonyi Hajnalka az 1969-es Táncdalfesztiválon. Retró kvízünkben ugyan ő nem, de a korszak granatáltan feltűnik!

Fotó: Fortepan

Retró kvíz a 3,60-as kenyér és a hétfői adásszünetek korából