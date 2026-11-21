Utazz velünk vissza a rendszerváltás előtti időkbe! Töltsd ki retró kvízünket!
Mennyire ismered a XX. század Magyarországát? Mennyire vagy képben azzal az időszakkal, amit a legtöbben manapság már a retró szóval illetnek? Kvízünk visszarepít a Moszkvicsok, Trabantok, pénztárcában megbúvó fillérek és a fekete-fehér tévék korába. Felkészültél?
Retró kvíz a 3,60-as kenyér és a hétfői adásszünetek korából
Kvíz
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Mi volt a Linda című tévésorozat címszereplőjének vezetékneve?
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