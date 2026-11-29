Emlékszel még? Netán csak hallottál róla? Teszteld magad kvízünkkel!
Talán már az sem igazán emlékszik a hetvenes évek áraira, aki benne élt, így alighanem mindenkinek komoly kihívást jelenthet az alábbi kvíz.
Retró árkvíz a hetvenes évekből
Kvíz
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Meddig tartott Magyarországon a híres 3,60-as kenyér időszaka?
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