Teszteld magad! Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a fővárost!
Mennyire ismered a főváros múltját? Tudod, hogy hívták a legismertebb tereket, utcákat? Tudod, melyik kerületet mikor csatolták Budapesthez? Tudod, mikor mivel közlekedhettünk? Az alábbi kvízzel tesztelheted a tudásodat.
Retró Budapest-kvíz csakis a legjobbaknak
Kvíz
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Melyik teret nevezték régen Népszínház térnek Budapesten?
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