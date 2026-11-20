177 éve, 1849. november 20-án adták át a Lánchidat, amely Pest és Buda első állandó Duna-hídja lett.

A történelmi fotók az 1880-as évektől 1988-ig mutatják be Budapest ikonikus hídjának változásait.

A második világháborúban felrobbantott Lánchíd romjai is láthatók a különleges képgalériában.

Az újjáépített hidat pontosan 100 évvel az első átadás után, 1949. november 20-án nyitották meg ismét.

Ma már szinte elképzelhetetlen Budapest látképe a Lánchíd nélkül. A Duna fölé magasodó kőoroszlánok, a monumentális pillérek és a jellegzetes láncszerkezet nemcsak a turisták kedvenc fotótémái, hanem a magyar főváros történelmének meghatározó jelképei is. Pedig amikor a Széchenyi lánchidat 1849. november 20-án átadták a forgalomnak, egészen más világ fogadta az átkelőket. A híd gróf Széchenyi István kezdeményezésére épült, terveit William Tierney Clark készítette, a kivitelezést pedig Clark Ádám irányította. Megnyitása mérföldkőnek számított: az addigi, időjárástól is függő dunai átkelés helyett állandó összeköttetést teremtett Pest és Buda között. Az átadásra azonban a szabadságharc leverése után került sor, így a történelmi pillanatot korántsem az a felszabadult ünneplés kísérte, amelyet ma egy ilyen jelentőségű eseménytől várnánk.

A Széchenyi Lánchíd izgalmas történetet követjük végig archív fotókkal

Fotó: Fortepan

Ilyen volt a régi Budapest: különleges képek a Lánchídról

A Lánchíd története egyben Budapest átalakulásának története is. Az 1880-as években készült felvételeken még egy egészen más főváros tárul elénk. A Duna-part, a közlekedés és a híd környezete is sokat változott azóta. A régi fotókon feltűnő lovas kocsik és a korabeli városkép ma már szinte filmbe illő látványt nyújtanak.

A 20. század elejére a megnövekedett forgalom miatt a híd eredeti vasszerkezete elhasználódott, ezért 1913 és 1915 között jelentős átépítésre került sor. A munkálatok során korszerűbb szerkezeti elemeket építettek be, miközben ügyeltek arra, hogy a Lánchíd jellegzetes megjelenése megmaradjon. A régi képeken így nemcsak Budapest változását, hanem egy különleges műszaki alkotás történetét is nyomon követhetjük.