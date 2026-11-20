- 177 éve, 1849. november 20-án adták át a Lánchidat, amely Pest és Buda első állandó Duna-hídja lett.
- A történelmi fotók az 1880-as évektől 1988-ig mutatják be Budapest ikonikus hídjának változásait.
- A második világháborúban felrobbantott Lánchíd romjai is láthatók a különleges képgalériában.
- Az újjáépített hidat pontosan 100 évvel az első átadás után, 1949. november 20-án nyitották meg ismét.
Ma már szinte elképzelhetetlen Budapest látképe a Lánchíd nélkül. A Duna fölé magasodó kőoroszlánok, a monumentális pillérek és a jellegzetes láncszerkezet nemcsak a turisták kedvenc fotótémái, hanem a magyar főváros történelmének meghatározó jelképei is. Pedig amikor a Széchenyi lánchidat 1849. november 20-án átadták a forgalomnak, egészen más világ fogadta az átkelőket. A híd gróf Széchenyi István kezdeményezésére épült, terveit William Tierney Clark készítette, a kivitelezést pedig Clark Ádám irányította. Megnyitása mérföldkőnek számított: az addigi, időjárástól is függő dunai átkelés helyett állandó összeköttetést teremtett Pest és Buda között. Az átadásra azonban a szabadságharc leverése után került sor, így a történelmi pillanatot korántsem az a felszabadult ünneplés kísérte, amelyet ma egy ilyen jelentőségű eseménytől várnánk.
Ilyen volt a régi Budapest: különleges képek a Lánchídról
A Lánchíd története egyben Budapest átalakulásának története is. Az 1880-as években készült felvételeken még egy egészen más főváros tárul elénk. A Duna-part, a közlekedés és a híd környezete is sokat változott azóta. A régi fotókon feltűnő lovas kocsik és a korabeli városkép ma már szinte filmbe illő látványt nyújtanak.
A 20. század elejére a megnövekedett forgalom miatt a híd eredeti vasszerkezete elhasználódott, ezért 1913 és 1915 között jelentős átépítésre került sor. A munkálatok során korszerűbb szerkezeti elemeket építettek be, miközben ügyeltek arra, hogy a Lánchíd jellegzetes megjelenése megmaradjon. A régi képeken így nemcsak Budapest változását, hanem egy különleges műszaki alkotás történetét is nyomon követhetjük.
Felrobbantották a Lánchidat: megrendítő képek a második háború pusztításáról
A híd történetének legsötétebb fejezete a második világháború végén következett be. 1945. január 18-án a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Lánchidat. A szerkezet jelentős része a Dunába zuhant, és Budapest egyik legfontosabb jelképe romokban hevert.
A háború utáni felvételeken jól látható, milyen hatalmas pusztítást szenvedett el a híd. A leszakadt pályaszerkezet és a sérült pillérek látványa ma is megrendítő. A helyreállítás 1947 és 1949 között zajlott. Az újjáépítés során a korábbi szerkezet egy részét is felhasználták, a budapesti hidat pedig a korszak közlekedési igényeihez igazították.
A Lánchidat végül 1949. november 20-án, az eredeti átadás századik évfordulóján nyitották meg újra a forgalom előtt.
A Lánchíd története 1988-ig: több mint száz év egyetlen galériában
A háború utáni újjászületés nem jelentette azt, hogy a Lánchíd története véget ért. A következő évtizedekben tovább növekedett Budapest forgalma, a híd pedig újabb karbantartási és felújítási munkálatokon esett át. Az 1973-as felújítást az 1986 és 1988 közötti rekonstrukció követte, amelynek során többek között a szerkezeti elemeket és a gyalogosjárdákat is rendbe hozták.
A most összeállított fotógaléria az 1880-as évektől 1988-ig vezet végig a Lánchíd történetén. A békebeli Budapest, a háborús romok, az újjáépítés és a későbbi évtizedek képei egészen különleges időutazást kínálnak.
Nézd meg a galériánkat, és fedezd fel, hogyan változott Budapest egyik legismertebb jelképe több mint száz év alatt!
Az alábbi videóból még több érdekességet megtudhatsz a Lánchíd történetéről:
Nézd meg ezeket az izgalmas galériákat is: