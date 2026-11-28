- Locarnóban a Winterland idején a Piazza Grandén korcsolyázhatunk, este pedig fényvetítés eleveníti meg a főteret.
- A Cardada–Cimetta magasából a Lago Maggioréra nyílik kilátás, a szomszédos Asconában pedig közvetlenül a tóparton kanyarog a jégpálya.
- Locarnóból busszal is elérhető Lavertezzo, ahol kétívű kőhíd vezet át a Verzasca smaragdzöld vize fölött.
A filmfesztiváljáról nevezetes Locarno Svájc olasz nyelvű kantonjában, Ticinóban fekszik, a Lago Maggiore északi partján. A tó mellett télen is enyhe lehet az idő, a város fölötti hegyeket viszont sokszor már hó borítja. Locarno látnivalói közül a tópart és a Città Vecchia, vagyis az óváros, ilyenkor is megér egy sétát. A macskaköves utcákon kis terek, régi paloták és cukrászdák váltják egymást. A kirakatokban karácsony táján felbukkan a panettone, amelyből egy szelet jól jöhet a délutáni kávé mellé.
Melyek Locarno látnivalói advent idején?
A karácsonyi készülődés központja a Piazza Grande. A Winterland idei szezonja 2026. november 19-től 2027. január 6-ig tart. A téren jégpálya, körhinta és koncertek várnak, a Fondue Chaletben pedig egy tál forró fondü mellett lehet megpihenni. Sötétedés után a vetítések adják meg a tér ünnepi hangulatát. Az idei fényjáték az A Melody of Light című mesére épül. A gyerekek a Mikulás házában virtuális szánútra is indulhatnak.
A Locarnoval csaknem összenőtt, szomszédos Asconában idén a tóparton is lehet korcsolyázni. A Winterland 700 méteres jégpályája a sétány vonalát követi, így korcsolyázás közben végig a Lago Maggiore mellett haladunk. A partról nappal a Brissago-szigetekre nyílik kilátás, sötétedés után pedig a régi házak homlokzatát világítják meg. Locarno és Ascona között a rendezvény idején karácsonyi kisvonat is jár, így a két helyszín akár egy délutánba is belefér.
Nappal a Lago Maggiore partja mutatja meg, milyen enyhe tud lenni a tél Svájc déli részén. A mediterrán hangulatról a sétány pálmái gondoskodnak, amelyek mögött kirajzolódnak a hegyek, és napos időben egy tóra néző teraszon is megihatunk egy kávét. Az adventi forgatag után a víz mellett már jóval csendesebb a város. A parton meg-megállva a szemközti hegyoldalon sorakozó települések házait is ki lehet venni. Estére az óváros kisvendéglőiben érdemes asztalt keresni. A ticínói konyhából a polenta és a rizottó is jól illik egy olyan naphoz, amelynek jó részét a szabadban töltöttük.
A tó fölött havat is találhatunk
A város fölött, Orselinában áll a Madonna del Sasso kegyhely, amelyhez Locarnóból siklóval is feljuthatunk. A templom mellől jól látszik, hogyan simul a város a tó és a hegyoldal közé. Már ezért a kilátásért is megéri felmenni, különösen egy derült téli délelőttön, amikor a túlpart is jól kivehető.
Orselinából kabinos felvonó visz Cardadára, ahonnan ülőlifttel lehet továbbmenni Cimettára. Tiszta időben a magasból a Lago Maggiore mellett még a Dufour-csúcsot, Svájc legmagasabb pontját is lehet látni. Ha van elég hó, a kijelölt hótalpas útvonalakon a hegy téli oldalát is felfedezhetjük. Lent közben gyúlnak a fények a főtéren, így a havas hegyen töltött délután után még elcsíphetjük az esti vetítést.
Lavertezzo, a hegyi mesefalu
Ha a városi forgatag után egy csendesebb kirándulásra vágyunk, Locarnóból busszal is eljuthatunk a Verzasca-völgyben fekvő Lavertezzóba. A falu legismertebb látnivalója a kétívű Ponte dei Salti kőhíd, amely alatt a smaragdzöld folyó simára koptatott sziklák között fut. A hídról jól látni, milyen mélyen vájta be magát a víz a völgy szikláiba. Egy rövid séta a híd környékén és a közeli, XVIII. századi kápolnánál önmagában is megéri a kitérőt.
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Nézd meg a videót is a téli Locarnóról:
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