Locarnóban a Winterland idején a Piazza Grandén korcsolyázhatunk, este pedig fényvetítés eleveníti meg a főteret.

A Cardada–Cimetta magasából a Lago Maggioréra nyílik kilátás, a szomszédos Asconában pedig közvetlenül a tóparton kanyarog a jégpálya.

Locarnóból busszal is elérhető Lavertezzo, ahol kétívű kőhíd vezet át a Verzasca smaragdzöld vize fölött.

A filmfesztiváljáról nevezetes Locarno Svájc olasz nyelvű kantonjában, Ticinóban fekszik, a Lago Maggiore északi partján. A tó mellett télen is enyhe lehet az idő, a város fölötti hegyeket viszont sokszor már hó borítja. Locarno látnivalói közül a tópart és a Città Vecchia, vagyis az óváros, ilyenkor is megér egy sétát. A macskaköves utcákon kis terek, régi paloták és cukrászdák váltják egymást. A kirakatokban karácsony táján felbukkan a panettone, amelyből egy szelet jól jöhet a délutáni kávé mellé.

Locarno látnivalói, mint a festői panorámával büszkélkedő Madonna del Sasso kegyhely, télen is életre szóló élményeket ígérnek. Fotó: Shutterstock

Melyek Locarno látnivalói advent idején?

A karácsonyi készülődés központja a Piazza Grande. A Winterland idei szezonja 2026. november 19-től 2027. január 6-ig tart. A téren jégpálya, körhinta és koncertek várnak, a Fondue Chaletben pedig egy tál forró fondü mellett lehet megpihenni. Sötétedés után a vetítések adják meg a tér ünnepi hangulatát. Az idei fényjáték az A Melody of Light című mesére épül. A gyerekek a Mikulás házában virtuális szánútra is indulhatnak.

A Locarnoval csaknem összenőtt, szomszédos Asconában idén a tóparton is lehet korcsolyázni. A Winterland 700 méteres jégpályája a sétány vonalát követi, így korcsolyázás közben végig a Lago Maggiore mellett haladunk. A partról nappal a Brissago-szigetekre nyílik kilátás, sötétedés után pedig a régi házak homlokzatát világítják meg. Locarno és Ascona között a rendezvény idején karácsonyi kisvonat is jár, így a két helyszín akár egy délutánba is belefér.

A karácsonyi fényekben fürdő Ascona ideális úti cél azoknak, akik a fagyokat elkerülve élveznék a téli pihenést. Fotó: Shutterstock

Nappal a Lago Maggiore partja mutatja meg, milyen enyhe tud lenni a tél Svájc déli részén. A mediterrán hangulatról a sétány pálmái gondoskodnak, amelyek mögött kirajzolódnak a hegyek, és napos időben egy tóra néző teraszon is megihatunk egy kávét. Az adventi forgatag után a víz mellett már jóval csendesebb a város. A parton meg-megállva a szemközti hegyoldalon sorakozó települések házait is ki lehet venni. Estére az óváros kisvendéglőiben érdemes asztalt keresni. A ticínói konyhából a polenta és a rizottó is jól illik egy olyan naphoz, amelynek jó részét a szabadban töltöttük.