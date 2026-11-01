Íme a horrorisztikus pékség, amely tömeges LSD-tripet szabadított Európára

- 1951-ben egy dél-franciaországi kisváros lakóit hátborzongató hallucinációk és tömeges rosszullétek kerítették hatalmukba egy rejtélyes kenyérmérgezés után.
- Az elátkozott kenyér tragédiájának hivatalos magyarázata mellett egy sokkal sötétebb elmélet is napvilágra került, amely a CIA titkos kísérleteivel kapcsolja össze az esetet.
- Vajon egy mérgező gomba okozta a tömeges tébolyt, vagy valóban egy titkos emberkísérlet állhatott a háttérben?
Ki gondolná, hogy egy frissen sült kenyér elfogyasztása után egy egész város rémisztő hallucinációk fogságába eshet? Az 1951-es franciaországi tragédia egy LSD-triphez hasonló rémálommal kezdődött, amelynek valódi okát máig rejtélyek övezik.
A helyiek által később csak elátkozott kenyér néven emlegetett katasztrófa a Roch Briand pékségből indult ki, ahol a gyanútlan lakosok a mindennapi betevőjüket vásárolták meg. Augusztus 16-án azonban a pékségből származó kenyér elfogyasztása után a városka lakói tömegesen kezdtek súlyos gyomorpanaszokra, hányásra, álmatlanságra panaszkodni. Senkinek sem jutott eszébe LSD-re vagy LSD-tripre gyanakodni.
Tömegesen éltek át LSD-triphez kísértetiesen hasonló tüneteket
A kezdeti fizikai tünetek napokon belül horrorisztikus pszichózisba csaptak át, amely teljesen felőrölte a közösséget.
Több mint 300 ember fertőződött meg a rejtélyes kórral, és a helyzet annyira eldurvult, hogy nagyjából 50 embert kényszerzubbonyban kellett a pszichiátriai intézetekbe szállítani.
Az áldozatokat látomások kínozták: sokan azt hitték, hogy belülről emészti őket a tűz, míg mások előtt mitikus fenevadak, kígyók és tigrisek jelentek meg. Egy férfi meg volt győződve arról, hogy ő egy repülőgép, ezért kiugrott a helyi kórház második emeleti ablakából, és bár túlélte a zuhanást, törött lábakkal is tovább próbált menekülni a nem létező szörnyek elől.
Egy tizenegy éves kisfiú a saját édesanyját próbálta megfojtani a rohama alatt, egy idős asszony pedig addig verte magát a falba, amíg el nem törtek a bordái.
A fertőzőgomba-elmélet
A szakértők többsége által elfogadott hivatalos verzió szerint a katasztrófát egyfajta gomba okozta, amely előszeretettel fertőzi meg a rozslisztet (anyarozs-fertőzés),
és olyan alkaloidákat termel, amelyekből LSD is szintetizálható.
Az anyarozsmérgezés, amelyet a középkorban Szent Antal tüzének is neveztek, pontosan ilyen tébollyal, hallucinációkkal és égető végtagfájdalmakkal jár, így a lisztbe keveredett gomba logikus magyarázatot ad a tragédiára.
Tömegkísérlet CIA-irányítással?
A történet 2009-ben sötét fordulatot vett, amikor egy Hank P. Albarelli nevű amerikai oknyomozó újságíró titkosított CIA-dokumentumokat hozott nyilvánosságra. Ezek alapján felmerült a gyanú, hogy a pékségben valójában egy titkos amerikai katonai elmeirányítási kísérlet történhetett.
Az elmélet szerint az amerikai ügynökök szándékosan juttattak valódi, tiszta LSD-t a helyi pékség alapanyagaiba, hogy élesben teszteljék a szer tömegpszichózis-keltő hatását.
Habár ez a verzió rendkívül izgalmas, sok történész és maga az LSD felfedezője is kételkedett benne. Érvelésük szerint a tiszta LSD hatása órákon belül jelentkezik és elszáll, míg a francia kisvárosban a tünetek napokig lappangtak és hetekig eszkalálódtak, ami sokkal inkább a nehéz, toxikus gombamérgezésre utal. Bármi is állt a háttérben, az eset mind a mai napig a huszadik század legrejtélyesebb tömegpszichózisaként maradt meg az emlékezetben.
Tudtad? A pszichedelikus zene magát az LSD-élményt próbálja meg zenévé formálni:
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