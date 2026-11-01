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pszichózis

Íme a horrorisztikus pékség, amely tömeges LSD-tripet szabadított Európára

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Az 1951 augusztusában történt Pont-Saint-Esprit-i tragédia az újkori európai történelem egyik legrejtélyesebb és legfélelmetesebb tömeges hallucinációs epizódja, amely egy békés dél-franciaországi kisvárost változtatott napokra apokaliptikus rémálommá.
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pszichózispékségéletmódtömegpszichózisLSD
  • 1951-ben egy dél-franciaországi kisváros lakóit hátborzongató hallucinációk és tömeges rosszullétek kerítették hatalmukba egy rejtélyes kenyérmérgezés után.
  • Az elátkozott kenyér tragédiájának hivatalos magyarázata mellett egy sokkal sötétebb elmélet is napvilágra került, amely a CIA titkos kísérleteivel kapcsolja össze az esetet.
  • Vajon egy mérgező gomba okozta a tömeges tébolyt, vagy valóban egy titkos emberkísérlet állhatott a háttérben?

Ki gondolná, hogy egy frissen sült kenyér elfogyasztása után egy egész város rémisztő hallucinációk fogságába eshet? Az 1951-es franciaországi tragédia egy LSD-triphez hasonló rémálommal kezdődött, amelynek valódi okát máig rejtélyek övezik.

LSD-trip közbeni hallucináció
LSD-trip a dél-franciaországi Pont-Saint-Esprit városában. Tejes személyiségváltozáson ment át a lakosság. Forrás: 123RF

A helyiek által később csak elátkozott kenyér néven emlegetett katasztrófa a Roch Briand pékségből indult ki, ahol a gyanútlan lakosok a mindennapi betevőjüket vásárolták meg. Augusztus 16-án azonban a pékségből származó kenyér elfogyasztása után a városka lakói tömegesen kezdtek súlyos gyomorpanaszokra, hányásra, álmatlanságra panaszkodni. Senkinek sem jutott eszébe LSD-re vagy LSD-tripre gyanakodni. 

Tömegesen éltek át LSD-triphez kísértetiesen hasonló tüneteket

A kezdeti fizikai tünetek napokon belül horrorisztikus pszichózisba csaptak át, amely teljesen felőrölte a közösséget. 

Több mint 300 ember fertőződött meg a rejtélyes kórral, és a helyzet annyira eldurvult, hogy nagyjából 50 embert kényszerzubbonyban kellett a pszichiátriai intézetekbe szállítani. 

Az áldozatokat látomások kínozták: sokan azt hitték, hogy belülről emészti őket a tűz, míg mások előtt mitikus fenevadak, kígyók és tigrisek jelentek meg. Egy férfi meg volt győződve arról, hogy ő egy repülőgép, ezért kiugrott a helyi kórház második emeleti ablakából, és bár túlélte a zuhanást, törött lábakkal is tovább próbált menekülni a nem létező szörnyek elől. 

Egy tizenegy éves kisfiú a saját édesanyját próbálta megfojtani a rohama alatt, egy idős asszony pedig addig verte magát a falba, amíg el nem törtek a bordái. 

Kenyér gombás feretőzéssel
A sütés során a gomba méreganyagai valószínűleg nem bomlottak le, így a kész kenyér halálos méreg lett. Forrás: 123RF

A fertőzőgomba-elmélet

A szakértők többsége által elfogadott hivatalos verzió szerint a katasztrófát egyfajta gomba okozta, amely előszeretettel fertőzi meg a rozslisztet (anyarozs-fertőzés), 

és olyan alkaloidákat termel, amelyekből LSD is szintetizálható.

Az anyarozsmérgezés, amelyet a középkorban Szent Antal tüzének is neveztek, pontosan ilyen tébollyal, hallucinációkkal és égető végtagfájdalmakkal jár, így a lisztbe keveredett gomba logikus magyarázatot ad a tragédiára.

Kenyérsütő eszközök
A történelem során többször feljegyezték, hogy a templomokban hagyott ostyákon vagy a kamrában tárolt kenyereken élénkvörös, vércseppekre hasonlító foltok jelentek meg. Ezt is baktérium okozta. Forrás 123RF

Tömegkísérlet CIA-irányítással? 

A történet 2009-ben sötét fordulatot vett, amikor egy Hank P. Albarelli nevű amerikai oknyomozó újságíró titkosított CIA-dokumentumokat hozott nyilvánosságra. Ezek alapján felmerült a gyanú, hogy a pékségben valójában egy titkos amerikai katonai elmeirányítási kísérlet történhetett. 

Az elmélet szerint az amerikai ügynökök szándékosan juttattak valódi, tiszta LSD-t a helyi pékség alapanyagaiba, hogy élesben teszteljék a szer tömegpszichózis-keltő hatását.

Habár ez a verzió rendkívül izgalmas, sok történész és maga az LSD felfedezője is kételkedett benne. Érvelésük szerint a tiszta LSD hatása órákon belül jelentkezik és elszáll, míg a francia kisvárosban a tünetek napokig lappangtak és hetekig eszkalálódtak, ami sokkal inkább a nehéz, toxikus gombamérgezésre utal. Bármi is állt a háttérben, az eset mind a mai napig a huszadik század legrejtélyesebb tömegpszichózisaként maradt meg az emlékezetben.

Tudtad? A pszichedelikus zene magát az LSD-élményt próbálja meg zenévé formálni:

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