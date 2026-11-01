Íme a horrorisztikus pékség, amely tömeges LSD-tripet szabadított Európára

1951-ben egy dél-franciaországi kisváros lakóit hátborzongató hallucinációk és tömeges rosszullétek kerítették hatalmukba egy rejtélyes kenyérmérgezés után.

Az elátkozott kenyér tragédiájának hivatalos magyarázata mellett egy sokkal sötétebb elmélet is napvilágra került, amely a CIA titkos kísérleteivel kapcsolja össze az esetet.

Vajon egy mérgező gomba okozta a tömeges tébolyt, vagy valóban egy titkos emberkísérlet állhatott a háttérben?

Ki gondolná, hogy egy frissen sült kenyér elfogyasztása után egy egész város rémisztő hallucinációk fogságába eshet? Az 1951-es franciaországi tragédia egy LSD-triphez hasonló rémálommal kezdődött, amelynek valódi okát máig rejtélyek övezik.

LSD-trip a dél-franciaországi Pont-Saint-Esprit városában. Tejes személyiségváltozáson ment át a lakosság. Forrás: 123RF

A helyiek által később csak elátkozott kenyér néven emlegetett katasztrófa a Roch Briand pékségből indult ki, ahol a gyanútlan lakosok a mindennapi betevőjüket vásárolták meg. Augusztus 16-án azonban a pékségből származó kenyér elfogyasztása után a városka lakói tömegesen kezdtek súlyos gyomorpanaszokra, hányásra, álmatlanságra panaszkodni. Senkinek sem jutott eszébe LSD-re vagy LSD-tripre gyanakodni.

Tömegesen éltek át LSD-triphez kísértetiesen hasonló tüneteket

A kezdeti fizikai tünetek napokon belül horrorisztikus pszichózisba csaptak át, amely teljesen felőrölte a közösséget.

Több mint 300 ember fertőződött meg a rejtélyes kórral, és a helyzet annyira eldurvult, hogy nagyjából 50 embert kényszerzubbonyban kellett a pszichiátriai intézetekbe szállítani.

Az áldozatokat látomások kínozták: sokan azt hitték, hogy belülről emészti őket a tűz, míg mások előtt mitikus fenevadak, kígyók és tigrisek jelentek meg. Egy férfi meg volt győződve arról, hogy ő egy repülőgép, ezért kiugrott a helyi kórház második emeleti ablakából, és bár túlélte a zuhanást, törött lábakkal is tovább próbált menekülni a nem létező szörnyek elől.

Egy tizenegy éves kisfiú a saját édesanyját próbálta megfojtani a rohama alatt, egy idős asszony pedig addig verte magát a falba, amíg el nem törtek a bordái.

A sütés során a gomba méreganyagai valószínűleg nem bomlottak le, így a kész kenyér halálos méreg lett. Forrás: 123RF

A fertőzőgomba-elmélet

A szakértők többsége által elfogadott hivatalos verzió szerint a katasztrófát egyfajta gomba okozta, amely előszeretettel fertőzi meg a rozslisztet (anyarozs-fertőzés),

és olyan alkaloidákat termel, amelyekből LSD is szintetizálható.

Az anyarozsmérgezés, amelyet a középkorban Szent Antal tüzének is neveztek, pontosan ilyen tébollyal, hallucinációkkal és égető végtagfájdalmakkal jár, így a lisztbe keveredett gomba logikus magyarázatot ad a tragédiára.