Gömbölyű pocakja, mézimádata, csekély értelme és ikonikus piros pólója generációkat kísért végig a gyerekkorán: Micimackó immáron 100 éve boldogít kicsiket és nagyokat, a centenárium évében pedig rengeteg kampány emlékeztet a popkultúrában betöltött szerepére. Visszagondolva a történeteire, szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy valaki olyannyira oda legyen a plüssmackókért, mint az A. A. Milne mesekönyvéből ismert Róbert Gida. Hazánkban azonban akad egy hölgy, aki kijelenthetjük, hogy még nála is jobban imádja a mackókat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy húsz éve hódol a mackógyűjtésnek, ez idő alatt mostanra nagyjából kilencezer mackós tárgyat halmozott fel. A centenárium alkalmából bepillantást engedett az Origónak féltve őrzött macivilágába.

Balázs Boglárka számára a mackógyűjtés a békét és megnyugvást jelenti. Mára nagyjából 9 ezer mackós tárgyat birtokol, közöttük különösen értékes darabokat is. Fotó: Balázs Boglárka

A mackógyűjtés az élete: Boglárka egy tragédia nyomán talált rá a hobbijára

Boglárka egészen fiatalon kezdte gyűjteni a különlegesebbnél különlegesebb mackókat. Eleinte egyetlen példány jelentette számára a világot, majd szinte sorsszerűen, lépten nyomon az útjába pottyant egy-egy újabb darab. Úgy döntött, nem küzd ellene, csak átadja magát annak a megnyugtató érzésnek, amelyet ezek a mackók nyújtottak számára.

„Még gyerekként örököltem a bátyámtól egy szalma mackót” – kezdte történetét az Origónak Balázs Boglárka. „Miután a nagymamám meghalt, ez a mackó volt a vigaszom. Amikor a családtagjaimat már nem akartam terhelni a fájdalmammal, ennek a macinak sírtam el minden bánatom. Egy megbízható társam volt, aki sosem adta ki a titkaimat. A mai napig nagy becsben őrzöm.”

A mackót Boglárka a munkahelyére is mindennap magával vitte. Akkoriban informatikai, ügyviteli tantárgyakat tanított egy felnőttképzési magán intézményben. Szemfüles diákok lévén a tanítványi kifigyelték, hogy a plüssállat rendszeresen ott ül a tanárnő jobbján, így a különleges alkalmakkor mackóval ajándékozták meg őt. Az évek múlásával a kisfia is kinőtte a saját játékait, így egyre bővült a nem tervezett gyűjtemény. Végül Boglárka maga is vásárolni kezdte a plüssmackókat, amelyeket szinte napi szinten útjába sodorta az élet.