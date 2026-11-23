Gömbölyű pocakja, mézimádata, csekély értelme és ikonikus piros pólója generációkat kísért végig a gyerekkorán: Micimackó immáron 100 éve boldogít kicsiket és nagyokat, a centenárium évében pedig rengeteg kampány emlékeztet a popkultúrában betöltött szerepére. Visszagondolva a történeteire, szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy valaki olyannyira oda legyen a plüssmackókért, mint az A. A. Milne mesekönyvéből ismert Róbert Gida. Hazánkban azonban akad egy hölgy, aki kijelenthetjük, hogy még nála is jobban imádja a mackókat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy húsz éve hódol a mackógyűjtésnek, ez idő alatt mostanra nagyjából kilencezer mackós tárgyat halmozott fel. A centenárium alkalmából bepillantást engedett az Origónak féltve őrzött macivilágába.
A mackógyűjtés az élete: Boglárka egy tragédia nyomán talált rá a hobbijára
Boglárka egészen fiatalon kezdte gyűjteni a különlegesebbnél különlegesebb mackókat. Eleinte egyetlen példány jelentette számára a világot, majd szinte sorsszerűen, lépten nyomon az útjába pottyant egy-egy újabb darab. Úgy döntött, nem küzd ellene, csak átadja magát annak a megnyugtató érzésnek, amelyet ezek a mackók nyújtottak számára.
„Még gyerekként örököltem a bátyámtól egy szalma mackót” – kezdte történetét az Origónak Balázs Boglárka. „Miután a nagymamám meghalt, ez a mackó volt a vigaszom. Amikor a családtagjaimat már nem akartam terhelni a fájdalmammal, ennek a macinak sírtam el minden bánatom. Egy megbízható társam volt, aki sosem adta ki a titkaimat. A mai napig nagy becsben őrzöm.”
A mackót Boglárka a munkahelyére is mindennap magával vitte. Akkoriban informatikai, ügyviteli tantárgyakat tanított egy felnőttképzési magán intézményben. Szemfüles diákok lévén a tanítványi kifigyelték, hogy a plüssállat rendszeresen ott ül a tanárnő jobbján, így a különleges alkalmakkor mackóval ajándékozták meg őt. Az évek múlásával a kisfia is kinőtte a saját játékait, így egyre bővült a nem tervezett gyűjtemény. Végül Boglárka maga is vásárolni kezdte a plüssmackókat, amelyeket szinte napi szinten útjába sodorta az élet.
„Azt vettem észre, hogy elkezdenek körbevenni a macik. Amikor már volt 20-30 darab, egyre tudatosabban kezdtem foglalkozni a gyűjtéssel. Bármerre jártam az országban vagy Európában, mindenhol nézegettem a különlegességeket, de nem is volt nehéz dolgom; mindig szembe jöttek velem” – árulta el a hölgy, aki jelenleg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozik irányítói trénerként. Középvezetőknek tart többek között vezetői, kommunikációs és stresszkezelő kurzusokat.
„A kollégáim, a barátaim, a környezetemben valójában mindenki ismeri a hobbimat. A családom eleinte nem fogadta jól, a lakásunk ugyanis teljesen megtelt mackókkal, de aztán kaptam egy közel 20 négyzetméteres tárolót, amely régen cipészműhelyként működött.. A belmagassága ugyan nem nagy, körül-belül két méter, de jó ideig szépen elfértem benne. Bepolcoztuk, egy nagyon szép szőnyeget is szereztem bele. Mivel közel van a lakóhelyünkhöz, minden este átmentem a macikhoz 15-30 percre. Egy fáradt nap után kifejezetten kellemes volt, mindig jobb lett a közérzetem. Bárki megnézte, mindenki azt mondta, hogy egy teljesen más energiaszintet, valamilyen földöntúli nyugalmat tapasztalt meg a mackók körében. Terveztem is, hogy megnyitom a helyet a publikumnak, hogy a gyerekek majd játszhatnak bent, de aztán annyi mackóm lett, hogy mára csak én férek be oda, én is úgy, ha utat török magamnak” – árulta el Boglárka,
akinek a gyűjteménye nagyjából 9 ezer darab mackós tárgyat foglal magában, köztük plüssöket, kerámiákat, porcelánt, mackó alakú ceruzákat, radírt, mackó mintás vécépapírokat, szalvétákat, asztalterítőket, üvegekbe zárt csokimackókat.
„Nemrégiben egy mackó mintás lábtörlőt szereztem. Ezek a tárgyak mint a gyűjteményem darabjai, egyiket sem használjuk” – jelentette ki az édesanya, elárulva, hogy évente nagyjából ezer darab tárggyal nő a különleges mackógyűjtemény. „Minden hónapban veszek magamnak legalább egy mackót. Régiségboltokba is járok, ezeken a helyeken olyan kincseket lehet találni, mint sehol máshol.
Van egy mackóm, amely az 1800-as évek végéről, 1900-as évek elejéről származik. Egy nagyon ritka darab, nagyon jó állapotban. A piacon elég nagy értéke lenne, ha eladnám, ehhez képest én elég jutányos áron, egy internetes oldalon bukkantam rá”
– mesélte Boglárka. A gyűjteményének egy másik különleges és nagy értékű darabja egy 170 centiméter magas plüssmackó, amely a gyártási évét követően egy akkori átlagfizetés értékét képviselte. A tárgyat Boglárka ajándékba kapta.
„A legkülönlegesebb története annak a szalmával kitömött hinta mackónak van, amelyről sokáig azt gondoltam, hogy az egyetlen Magyarországon. Egy volt tanítványomtól vettem meg, aki egy budapesti kocsmában dolgozott. Egy idősebb úriember tartozott a kocsmának, és a tartozás fejében ezt a mackót ajánlotta fel. A tanítványom felhívott, és eladta nekem a tartozás árán a mackót, amely kuriózumként állítólag szintén sokat ér, de az utaztatása időigényes, így még nem becsültettem fel. Az eredeti tulajdonossal szívesen beszélgettem volna, de nem találtam meg. A kocsmába sem ment többet” – mesélte a gyűjtő, akinek a legmesszebbről érkező mackója korábban egy Ausztráliában élő magyar nő gyűjteményének a darabja volt. Ezenkívül van több mackója többek között az Egyesült Államokból is.
„Bárhol, ahol valamilyen különlegességet találtam, megpróbáltam megszerezni. Habár mostanra nagyon sokan vannak, próbálom mindegyiket úgy kezelni és tárolni, hogy jó állapotban maradjanak. Vannak speciális keféim, amelyekkel ki tudom őket porszívózni, és speciális tisztítószereim, amelyekkel ki tudom pucolni azokat a darabokat, amelyek nem moshatók gépben. A legtöbb macit egyesével zacskóba csomagoltam, valamelyik befőttes üvegben, más zsákban vagy dobozban, ládában van. Molyirtót is rendszeresen cserélek, hogy védjem őket” – mutatott rá az ereklyéi védelmének fontosságára Balázs Boglárka. Természetesen a legértékesebb darabok a nő otthonában vannak, néhány a mai napig a fia szobáját díszíti. A legnagyobb becsben pedig továbbra is azt a szalma mackót tartja, amely oly sok éven át volt hű társa.
Nagy álmom, hogy találjak egy olyan helyet, ahol a nagyközönségnek is meg tudom mutatni, milyen kincsek birtokosa vagyok én. A célom, hogy nyithassak egy terápiás maciházat, ahol az emberek feltöltekezhetnek és átszellemülve igazi békére lelhetnek, elengedve a hétköznapok nehézségeit, fájdalmait.”
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