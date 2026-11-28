A magány és a társas kapcsolatok hiánya nemcsak a közérzetre, hanem a testi egészségre is súlyos hatással lehet. Korábbi kutatások szerint a társas kapcsolatok hiánya akár napi 15 cigaretta elszívásához mérhető egészségügyi kockázatot is jelenthet. Egy új tanulmány azonban arra figyelmeztet, hogy a magány kezelésében nem feltétlenül a megfelelő megoldásokra helyezzük a hangsúlyt – írja a ScienceDaily.com

Magányos nő a sziklák sűrűjében, a vadonban (a kép illusztráció) Fotó: unsplash.com

A kutatók szerint a magány egészségügyi következményei miatt egyre nagyobb figyelmet kapott a probléma, ugyanakkor hajlamosak vagyunk elsősorban az orvosoktól várni a megoldást. Pedig a társas kapcsolatok hiányát nem lehet pusztán orvosi kezelésekkel megszüntetni. Ehhez a társadalmi elszigetelődés mögött álló okokkal is foglalkozni kell.

A magány magasabb korai halálozási kockázattal járhat

A társadalmi elszigeteltség nemcsak az érintettek egészségét veszélyezteti, hanem az egészségügyi rendszert is jelentősen megterheli. Egy becslés szerint az Egyesült Államokban évente 6,7 milliárd dollárnyi többletköltséget okoz az idősek ellátásában.

Az új tanulmány szerint az egészségügyi szakemberek segíthetnek a magány felismerésében és támogatást nyújthatnak az érintetteknek, de önmagukban nem képesek helyreállítani a közösségi kapcsolatokat vagy megváltoztatni az elszigetelődéshez vezető életkörülményeket.

A kutatók ezért a megelőzés és a társas kapcsolatok erősítésének fontosságát hangsúlyozzák. Szerintük a tartós megoldáshoz nemcsak az egészségügyi következményeket, hanem a magány kialakulásának társadalmi okait is kezelni kell.