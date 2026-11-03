Újabb magyar kastély zárhat be: mutatunk 5 vadregényes épületet, ami már nem látogatható – Galéria

Az Edelényi Kastélysziget 2027-es működése egyelőre nem biztosított.

A péceli Ráday-kastély 2023 óta nem fogad rendszeresen látogatókat.

Más kastélyok felújításra várnak, vagy állapotuk, illetve tulajdonosi helyzetük miatt zártak.

Öt különleges magyar kastélyt mutatunk be, amelyek jelenleg nem működnek hagyományos kastélymúzeumként.

Magyarország tele van pompás kastélyokkal, amelyek falai évszázadok történeteit őrzik. Ám hiába a lenyűgöző építészet, a különleges dísztermek és az egykori főúri parkok, nem minden műemlék várja nyitott kapukkal a látogatókat. A bezárt magyar kastélyok között akad olyan, amelynek fenntartása vált túl költségessé, máshol a felújítás hiánya vagy az épület állapota akadályozza a látogatást. Az Edelényi Kastélysziget körül kialakult helyzet ismét ráirányította a figyelmet ezekre a történelmi értékekre. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat tájékoztatása szerint, ha nem sikerül biztosítani a 2027-es működés pénzügyi feltételeit, a kastély 2027. január 2-án bezárhat. A döntés még nem végleges, a finanszírozásról további egyeztetések várhatók.

A valaha gyönyörű magyar kastély, a Buttler is üresen áll, de a tetőszerkezetét már felújították.

Fotó: Kiszely-Tóth Anett

Bezárt magyar kastélyok: öt különleges épület, amely ma nem látogatható szabadon

1. Ráday-kastély, Pécel – barokk pompa zárt ajtók mögött

A Budapest közelében álló Ráday-kastély a magyar barokk építészet egyik különleges emléke. A 18. században kialakított főúri rezidencia egykor a hazai szellemi élet fontos találkozóhelye volt. Freskókkal díszített termei és gazdag történelme miatt sokáig kedvelt kirándulóhelynek számított.

A kastély 2023 áprilisában zárt be, az üzemeltető a megnövekedett fenntartási költségekkel indokolta a döntést. Az épület jelenleg nem látogatható rendszeres múzeumi nyitvatartás keretében.

2. Száraz–Rudnyánszky-kastély, Nagytétény – egy múzeum, amely várja az újjászületést

Budapest egyik kevésbé ismert kastélykincse a nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastély. A barokk épület hosszú időn át az Iparművészeti Múzeum bútorgyűjteményének adott otthont, így a látogatók nemcsak a kastély szépségét, hanem történelmi enteriőröket is megcsodálhattak.