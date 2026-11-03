Újabb magyar kastély zárhat be: mutatunk 5 vadregényes épületet, ami már nem látogatható – Galéria

- Az Edelényi Kastélysziget 2027-es működése egyelőre nem biztosított.
- A péceli Ráday-kastély 2023 óta nem fogad rendszeresen látogatókat.
- Más kastélyok felújításra várnak, vagy állapotuk, illetve tulajdonosi helyzetük miatt zártak.
- Öt különleges magyar kastélyt mutatunk be, amelyek jelenleg nem működnek hagyományos kastélymúzeumként.
Magyarország tele van pompás kastélyokkal, amelyek falai évszázadok történeteit őrzik. Ám hiába a lenyűgöző építészet, a különleges dísztermek és az egykori főúri parkok, nem minden műemlék várja nyitott kapukkal a látogatókat. A bezárt magyar kastélyok között akad olyan, amelynek fenntartása vált túl költségessé, máshol a felújítás hiánya vagy az épület állapota akadályozza a látogatást. Az Edelényi Kastélysziget körül kialakult helyzet ismét ráirányította a figyelmet ezekre a történelmi értékekre. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat tájékoztatása szerint, ha nem sikerül biztosítani a 2027-es működés pénzügyi feltételeit, a kastély 2027. január 2-án bezárhat. A döntés még nem végleges, a finanszírozásról további egyeztetések várhatók.
Bezárt magyar kastélyok: öt különleges épület, amely ma nem látogatható szabadon
1. Ráday-kastély, Pécel – barokk pompa zárt ajtók mögött
A Budapest közelében álló Ráday-kastély a magyar barokk építészet egyik különleges emléke. A 18. században kialakított főúri rezidencia egykor a hazai szellemi élet fontos találkozóhelye volt. Freskókkal díszített termei és gazdag történelme miatt sokáig kedvelt kirándulóhelynek számított.
A kastély 2023 áprilisában zárt be, az üzemeltető a megnövekedett fenntartási költségekkel indokolta a döntést. Az épület jelenleg nem látogatható rendszeres múzeumi nyitvatartás keretében.
2. Száraz–Rudnyánszky-kastély, Nagytétény – egy múzeum, amely várja az újjászületést
Budapest egyik kevésbé ismert kastélykincse a nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastély. A barokk épület hosszú időn át az Iparművészeti Múzeum bútorgyűjteményének adott otthont, így a látogatók nemcsak a kastély szépségét, hanem történelmi enteriőröket is megcsodálhattak.
A kastélyban azonban jelenleg nincs állandóan látogatható kiállítás. Az Iparművészeti Múzeum 2026-os tájékoztatása szerint a szükséges belső rekonstrukció és gépészeti korszerűsítés forráshiány miatt nem kezdődhetett el. A kastélypark ugyanakkor látogatható, az épület pedig alkalmanként rendezvényeknek adhat helyet.
3. Buttler-kastély, Erdőtelek – egy különleges kastély az arborétum mellett
A Heves vármegyei Erdőtelek egyik legérdekesebb műemléke a Buttler-kastély, amelynek története a 18. századig nyúlik vissza. Az épülethez egykor kiterjedt birtok és különleges növénygyűjtemény tartozott. A kastély parkjában Kovács József orvos-botanikus alakított ki arborétumot, amely máig a település egyik legismertebb értéke.
A kastély hosszú évek óta nem látogatható a szokásos turisztikai rendben. A település hivatalos honlapja szerint előzetes polgármesteri egyeztetéssel lehetőség nyílhat a megtekintésére. Jó hír ugyanakkor, hogy 2026-ban kiválasztották az épület átfogó felújításának kivitelezőjét.
4. Kacskovics-kastély, Gyugy – egy elfeledett főúri otthon
Somogy vármegye egyik kevésbé ismert kastélya a gyugyi Kacskovics-kastély. A klasszicista épületet oszlopos bejárata és visszafogott, elegáns homlokzata teszi különlegessé. Egykor gazdag könyvtárat őriztek falai között, amelyhez több ezer kötet és értékes kéziratok is tartoztak.
Az épület az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. Többször felmerült a felújítás lehetősége, ám a tervek nem valósultak meg. Az elhagyatott kastély jelenleg magántulajdonban van, ezért a nagyközönség nem látogathatja – írja a Sonline.hu.
5. Wenckheim-kastély, Gerla – az egykori pompát ma a pusztulás árnyékolja be
A Békéscsabához tartozó Gerlán álló Wenckheim-kastélyt Ybl Miklós tervei alapján építették a 19. század közepén. A 37 szobás főúri rezidencia egykor a család tekintélyét és gazdagságát hirdette.
A második világháborút követően az épület többféle intézménynek adott otthont, később azonban állapota folyamatosan romlott. A kastélyt mára elburjánzott növényzet veszi körül, és a látogatók elől zárva tart. A felújításáról korábban születtek elképzelések, de a 2025-ben közzétett helyszíni beszámoló szerint akkor még nem történt érdemi előrelépés.
Vajon megmenekülhetnek a bezárt magyar kastélyok?
Az öt épület története jól mutatja, hogy a magyar kastélyok különböző okokból válhatnak elérhetetlenné. Van, ahol a fenntartás költségei jelentenek akadályt, máshol az elmaradt felújítás vagy az épület műszaki állapota miatt nem lehet látogatókat fogadni.
Nézd meg a magyar kastélyokat, ahol az enyészet az úr:
A Gödöllői Királyi Kastély egész évben kiállításokkal és télen fényparkkal várja a látogatókat:
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