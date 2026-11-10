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magyar történelem

Mintha egy másik világ lenne: ilyenek voltak 100 évvel ezelőtt a magyar városok – retró galéria

55 perce
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Lovasok az utcákon, nyüzsgő piacok, elegáns épületek és mára megváltozott városképek. Különleges archív fotókon elevenedik meg a régi Magyarország világa, amikor még egészen más ritmusban zajlott az élet. A fekete-fehér felvételek igazi időutazásra hívnak: megmutatják, milyen arcukat mutatták egykor a magyar városok.
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magyar történelemmagyar városfortepan gyűjteményarchív képek
  • A régi fényképek megőrizték a magyar városok egykori utcáinak, tereinek és épületeinek látványát.
  • A korabeli piacok és utcai jelenetek a mindennapi életbe is bepillantást engednek.
  • A galéria segítségével egy letűnt korszak városi hangulatát idézhetjük fel.

Vajon felismernénk ma azokat az utcákat és tereket, amelyeken nagyszüleink vagy dédszüleink jártak? A magyar városok arculata az elmúlt évtizedekben rengeteget változott. Épületek tűntek el, új utak és terek születtek, a közlekedés átalakult, és a mindennapi élet is egészen más lett. A régi fényképek azonban megőriztek valamit abból a világból, amelyet ma már csak kevesen ismerhetnek személyes emlékeikből.

magyar városok 100 éve
A magyar városok 100 évvel ezelőtt teljesen más arcukat mutatták. 
Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei / Klösz György

Ilyenek voltak régen a magyar városok

A mostani helytörténeti galériában olyan archív városképek kaptak helyet, amelyeken elegáns homlokzatok, széles terek, régi utcák és a korabeli, századeleji városi élet szereplői láthatók. A felvételek különlegessége nem csupán az épületekben rejlik: legalább ennyire érdekesek az apró részletek, amelyek elárulják, hogyan éltek és közlekedtek az emberek egykor.

A régi magyar városok utcáin a mai autóforgalom helyett sokáig lovas kocsikkal, gyalogosokkal és különféle áruszállító járművekkel lehetett találkozni. A piacok a mindennapi élet fontos helyszínei voltak: itt nemcsak bevásároltak az emberek, hanem híreket cseréltek, beszélgettek, és találkoztak ismerőseikkel.

A galéria egyik felvételén nyüzsgő piactér látható, ahol az árusok és vásárlók között szinte megelevenedik a régi városi élet. Egy másik képen lovasok haladnak végig az utcán, miközben a háttérben jellegzetes, többemeletes épületek sorakoznak. Ezek a jelenetek ma már különlegesnek hatnak, pedig a maguk idejében a hétköznapok természetes részei voltak.

Lenyűgöző épületek, amelyek a múltat idézik

A történelmi magyar városok arculatát sok helyen díszes középületek, polgárházak, templomok és tágas terek határozták meg. A régi fényképeken jól megfigyelhetők a gazdagon díszített homlokzatok, az erkélyek, a tornyok és az építészeti részletek.

A képek között olyan panorámafelvételek is szerepelnek, amelyeken egész városrészek tárulnak elénk. A háztetők fölé templomtornyok emelkednek, a távolban dombok húzódnak, az utcák pedig egy olyan városszerkezetet rajzolnak ki, amely azóta sok helyen átalakulhatott. A régi városképek különleges értéke, hogy nemcsak az egykori építészetet, hanem a települések hangulatát is megőrizték.

Időutazás a régi Magyarország utcáin

Egy archív fénykép néha többet mesél a Magyarország múltjáról, mint egy hosszú történelmi leírás. Elég megfigyelni a járókelők ruházatát, az utcák burkolatát, a kirakatokat vagy a piactéri jeleneteket, és máris közelebb kerülünk az egykori hétköznapokhoz.

A most bemutatott felvételek arra is emlékeztetnek, milyen gyorsan változik körülöttünk a világ. Ami egykor megszokott látvány volt, az ma már történelmi érdekesség.

Nézd meg galériánkban, milyen különleges arcukat mutatták egykor a magyar városok!

Eger a századelőn: a Vörösmarty Mihály utca, szemben a Törvényház utca sarkán az evangélikus templom látható.
Eger látképe a századelőn.
Katonák felvonulása a Szemere Bertalan utca felől a Görgey Artúr utca irányába Miskolcon, jobbra a mára megszűnt Zöldfa utca.
Széchenyi tér, szemben a Postapalota és a Híd utca, távolban a Belvárosi híd vámházai látszanak.
Hejőcsaba (ekkor önálló, ma Miskolc része), Csabavezér út 1912-ben.
A budapesti Kecskeméti utca, jobbra, a Múzeum körút sarkán a Geist-ház (Ybl Miklós, 1863-64). A felvétel 1894 körül készült.
A budapesti Kálvin tér, szemben a Kecskeméti utca - Múzeum körút sarkán a Geist-ház (Ybl Miklós, 1863-64). A felvétel 1879. körül készült.
Kecskemét 1907-ben: a Katona József tér, Katona József Színház, előtte a Szentháromság-szobor.
Sopron 1908-ban: Várkerület, piac.
Dóm (Templom) tér, középen a Szent Rozália-kápolna Szegeden 1900-ban.
Sopron 1897-ben: a Széchenyi tér, Széchenyi István szobrát Izsó Miklós gipszmintája alapján Mátrai Lajos György készítette (1897). Jobbra a Szent Júdás Tádé-templom (domonkos templom).
Galéria: Rájuk sem ismersz: 100 éves fotókon Magyarország nagyvárosai
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Eger a századelőn: a Vörösmarty Mihály utca, szemben a Törvényház utca sarkán az evangélikus templom látható.

 

Nézd meg Budapest létrejöttét és alakulását ezen az izgalmas animációs videón:

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