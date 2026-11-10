Mintha egy másik világ lenne: ilyenek voltak 100 évvel ezelőtt a magyar városok – retró galéria

A régi fényképek megőrizték a magyar városok egykori utcáinak, tereinek és épületeinek látványát.

A korabeli piacok és utcai jelenetek a mindennapi életbe is bepillantást engednek.

A galéria segítségével egy letűnt korszak városi hangulatát idézhetjük fel.

Vajon felismernénk ma azokat az utcákat és tereket, amelyeken nagyszüleink vagy dédszüleink jártak? A magyar városok arculata az elmúlt évtizedekben rengeteget változott. Épületek tűntek el, új utak és terek születtek, a közlekedés átalakult, és a mindennapi élet is egészen más lett. A régi fényképek azonban megőriztek valamit abból a világból, amelyet ma már csak kevesen ismerhetnek személyes emlékeikből.

A magyar városok 100 évvel ezelőtt teljesen más arcukat mutatták.

Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei / Klösz György

Ilyenek voltak régen a magyar városok

A mostani helytörténeti galériában olyan archív városképek kaptak helyet, amelyeken elegáns homlokzatok, széles terek, régi utcák és a korabeli, századeleji városi élet szereplői láthatók. A felvételek különlegessége nem csupán az épületekben rejlik: legalább ennyire érdekesek az apró részletek, amelyek elárulják, hogyan éltek és közlekedtek az emberek egykor.

A régi magyar városok utcáin a mai autóforgalom helyett sokáig lovas kocsikkal, gyalogosokkal és különféle áruszállító járművekkel lehetett találkozni. A piacok a mindennapi élet fontos helyszínei voltak: itt nemcsak bevásároltak az emberek, hanem híreket cseréltek, beszélgettek, és találkoztak ismerőseikkel.

A galéria egyik felvételén nyüzsgő piactér látható, ahol az árusok és vásárlók között szinte megelevenedik a régi városi élet. Egy másik képen lovasok haladnak végig az utcán, miközben a háttérben jellegzetes, többemeletes épületek sorakoznak. Ezek a jelenetek ma már különlegesnek hatnak, pedig a maguk idejében a hétköznapok természetes részei voltak.

Lenyűgöző épületek, amelyek a múltat idézik

A történelmi magyar városok arculatát sok helyen díszes középületek, polgárházak, templomok és tágas terek határozták meg. A régi fényképeken jól megfigyelhetők a gazdagon díszített homlokzatok, az erkélyek, a tornyok és az építészeti részletek.