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Hiány van oltóanyagból, ismét terjed a majomhimlő

31 perce
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Egyetlen hét alatt öt új majomhimlős esetet regisztráltak Budapesten. Az országban jelenleg nem áll rendelkezésre védőoltás, járványtól azonban nem kell tartani.
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vírusbetegségéletmódmajomhimlő

Elviselhetetlen tünetekkel jár, a gyógyulási ideje pedig egy hónap is lehet: a majomhimlő Európában alapvetően ritka betegség, ám a 2022-es év bizonyítja, hogy bármikor felütheti a fejét egy kisebb járvány. Ezért is ijesztő a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb járványügyi jelentése, amely szerint idén ismét felbukkant a kór, méghozzá egyetlen hét alatt öt személyt is diagnosztizáltak mpox-fertőzéssel Budapesten. Lapunk Rusvai Miklós virológust kérdezte, van-e okunk félni, illetve ismét elérhető lesz-e a jövőben a vírus elleni védőoltás.

Majomhimlős bőrtünet egy kisfiú könyökén
Egy hét alatt öt majomhimlős esetet regisztráltak Magyarországon
Fotó: Shutterstock

Újra terjed a majomhimlő?

A majomhimlő először 2022 nyarán jelent meg hazánkban egyre növekvő esetszámokkal. Kilábalóban a koronavírus-járványból mindenki egy újabb pandémia miatt rettegett, ám hamar kiderült, hogy a fertőzés inkább bizonyos szubkultúrákat érint, és bár hirtelen több esetet is diagnosztizáltak, Európában így is ritka megbetegedésnek számított. Az Egészségügyi Világszervezet ugyan 2022 júliusában globális vészhelyzetet hirdetett, a kedélyek szeptemberre lecsillapodtak, a betegségről pedig azóta sem lehetett hallani – egészen mostanáig.

„Négy évvel ezelőtt egy, a Föld több mint 110 országára kiterjedő járványhullám volt, hazánkban akkor 80 esetet regisztráltak” – kezdte az Origónak Rusvai Miklós. „Ilyen kivételes hullámzások előfordulhatnak, de hangsúlyozni kell, hogy az Európában jelen lévő vírus egy nagyon enyhe változat. Ennél fogva 2022-ben egyik páciens sem lett komolyan beteg, sem tartós vírushordozó, 2023-ban pedig már csak kettő, 2024-ben három, tavaly pedig öt esetet regisztráltak. Jelenleg 7-10 között van a dokumentált majomhimlősök száma, amitől nem kell megijedni. Ebből nem lesz járvány” – nyugtatott meg mindenkit a szakember.

Melyek a majomhimlő tünetei?

A majomhimlő tünetei közül tipikusak a bőrön megjelenő, középen besüppedő, gennyes folyadékkal telt hólyagok, amelyeket bőrgyulladás, fájdalom, látványosan megnagyobbodott nyirokcsomók, magas láz, valamint fej- és izomfájdalmak társulnak. Mivel a hazánkban jelenlévő vírusváltozat elsősorban szexuális úton, szoros érintkezéssel terjed, így gyakori, hogy a bőrtünetek először a genitális területeken jelennek meg.

„A betegség maradandó következménye lehet a bőr hegesedése, az úgynevezett himlőhegek megmaradása. Ezenkívül szerencsére nem jellemző, hogy a vírus ezen változata által kiváltott betegség súlyos szövődményekhez vezessen” – hívta fel a figyelmet Rusvai.

Miképp zajlik a majomhimlő kezelése?

Lévén, hogy vírusfertőzés, a majomhimlő antibiotikumokkal nem gyógyítható. Súlyos esetekre rendelkezésre áll vírusellenes készítmény, de általában a szervezet maga győzze le a betegséget 2-4 hét alatt.

„A bőr- és nemibeteg gondozókban a szakorvosok tudják, mi a teendő. Általában tüneti kezelést írnak elő, ezenkívül minden olyan étrendi, életmódbeli változtatás hasznos lehet, amely segíti az immunrendszert a fertőzés leküzdésében.

Majomhimlős kiütések egy nő hátán
A majomhimlő tipikus tünete a gennyes folyadékkal telt hólyagok megjelenése
Fotó: Shutterstock

Hogyan előzhetjük meg, hogy megfertőződjünk?

Rusvai Miklós szerint mivel a Magyarországon jelen lévő majomhimlő elsősorban szexuális úton terjed, így a fertőzöttek felelősségérzetére és együttműködésére lehet csak hagyatkozni, abban ugyanis nem lehet bízni, hogy mi magunk felismerjük egy alkalmi partnerünk esetleges tüneteit. A megelőzés legjobb módja, ha állandó, megbízható partnerrel folytatunk szexuális együttlétet, ha pedig mi magunk vagyunk fertőzöttek, akkor legalább négy hétig, de a teljes biztonság kedvéért a bőrelváltozások elmúlta után is önmegtartóztatást gyakorlunk, lévén, hogy ez egy rendkívül ellenálló vírus. A fertőzött területekkel érintkező tárgyak például hónapokig fertőzőképesek maradhatnak.

Mi a helyzet az oltással? Valóban hiány van belőle Magyarországon?

Információnk szerint jelenleg egyik korábban meghirdetett budapesti oltóponton, vagyis sem a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján, sem a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) birtokában, sem a Szent László Kórházban nem áll rendelkezésre majomhimlő elleni védőoltás. A vakcinát eredetileg a feketehimlőre fejlesztették ki, de a vizsgálatok szerint hatékony védelmet nyújt majomhimlő ellen is.

„Világszinten nincs hiány az oltásból, de lévén, hogy hazánkban alapvetően nem jellemző a majomhimlős megbetegedés, és rendkívül alacsony az esetszám, könnyen lehet, hogy lokálisan nem elérhető a vakcina. Egyéb esetben az országos tisztifőorvos engedélyével használható fel az oltóanyag konktaktszemélyek kezeléséhez. Mivel a vírus itthon jelenlévő variánsa ellen az átvészeléses immunitás rendkívül erős, ezért preventív jelleggel nem szokták alkalmazni. Ez alól természetesen kivétel volt a 2022-es év, amikor világszinten nőtt az esetek száma” – fejtette ki Rusvai Miklós, hozzátéve, hogy a betegségen átesők akár több évtizedig is erős védettséggel rendelkezhetnek a vírus ellen.

Mi pontosan a majomhimlő?

Az mpox egy zoonózis, vagyis állatról emberre – és emberről emberre – terjedő vírusfertőzés. Vélhetően a majmokról terjedt át az emberre, innen a neve is. A lappangási ideje általában 7-14, de ritka esetekben 21 nap is lehet. Miután a feketehimlővel rokon fertőzés, így azóta szaporodott meg a majomhimlős esetek száma, hogy világszinten felhagytak a feketehimlő elleni kötelező oltási gyakorlattal. Ez Magyarországon 1979-ben történt meg. Az az év előtt születettek nagyobb védettséget élvezhetnek. A jelenlegi magyarországi esetek jelentős többségét Budapesten, néhány esetet Komárom-Esztergom és Pest megyében regisztrálták.

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