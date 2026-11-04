Hiány van oltóanyagból, ismét terjed a majomhimlő

Elviselhetetlen tünetekkel jár, a gyógyulási ideje pedig egy hónap is lehet: a majomhimlő Európában alapvetően ritka betegség, ám a 2022-es év bizonyítja, hogy bármikor felütheti a fejét egy kisebb járvány. Ezért is ijesztő a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb járványügyi jelentése, amely szerint idén ismét felbukkant a kór, méghozzá egyetlen hét alatt öt személyt is diagnosztizáltak mpox-fertőzéssel Budapesten. Lapunk Rusvai Miklós virológust kérdezte, van-e okunk félni, illetve ismét elérhető lesz-e a jövőben a vírus elleni védőoltás.

Egy hét alatt öt majomhimlős esetet regisztráltak Magyarországon

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Újra terjed a majomhimlő?

A majomhimlő először 2022 nyarán jelent meg hazánkban egyre növekvő esetszámokkal. Kilábalóban a koronavírus-járványból mindenki egy újabb pandémia miatt rettegett, ám hamar kiderült, hogy a fertőzés inkább bizonyos szubkultúrákat érint, és bár hirtelen több esetet is diagnosztizáltak, Európában így is ritka megbetegedésnek számított. Az Egészségügyi Világszervezet ugyan 2022 júliusában globális vészhelyzetet hirdetett, a kedélyek szeptemberre lecsillapodtak, a betegségről pedig azóta sem lehetett hallani – egészen mostanáig.

„Négy évvel ezelőtt egy, a Föld több mint 110 országára kiterjedő járványhullám volt, hazánkban akkor 80 esetet regisztráltak” – kezdte az Origónak Rusvai Miklós. „Ilyen kivételes hullámzások előfordulhatnak, de hangsúlyozni kell, hogy az Európában jelen lévő vírus egy nagyon enyhe változat. Ennél fogva 2022-ben egyik páciens sem lett komolyan beteg, sem tartós vírushordozó, 2023-ban pedig már csak kettő, 2024-ben három, tavaly pedig öt esetet regisztráltak. Jelenleg 7-10 között van a dokumentált majomhimlősök száma, amitől nem kell megijedni. Ebből nem lesz járvány” – nyugtatott meg mindenkit a szakember.

Melyek a majomhimlő tünetei?

A majomhimlő tünetei közül tipikusak a bőrön megjelenő, középen besüppedő, gennyes folyadékkal telt hólyagok, amelyeket bőrgyulladás, fájdalom, látványosan megnagyobbodott nyirokcsomók, magas láz, valamint fej- és izomfájdalmak társulnak. Mivel a hazánkban jelenlévő vírusváltozat elsősorban szexuális úton, szoros érintkezéssel terjed, így gyakori, hogy a bőrtünetek először a genitális területeken jelennek meg.