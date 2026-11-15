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Megszólalt Unger Anna a lefoglalt 6,5 milliárd forintról: azt sem tudják, kié a pénz

emberi kapcsolatok

Öt jel, amiből a manipulátor azonnal kiszúrja, hogy könnyű célpont vagy

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Nem mindig könnyű felismerni, ha valaki rossz szándékkal közeledik hozzánk, vagy ha a bizalmunkat a saját előnyére kívánja fordítani. A manipuláció kifejezetten veszélyes, ugyanis teljesen alááshatja az önbizalmunkat. A végén már abban sem merünk majd egyedül dönteni, melyik ruhát öltsük magadra. Mutatjuk azt az 5 dolgot, amelyből mások felismerhetik, hogy sebezhető préda vagy.
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emberi kapcsolatokéletmódmanipulációbefolyásolásönbizalomhiány
  • Öt árulkodó jelből a manipulátorok könnyen felismerik, ha befolyásolható vagy.
  • A nemet mondás nehézsége, a túlzott bocsánatkérés és a bizonytalanság is kiszolgáltatottabbá tehet.
  • Mutatjuk, milyen viselkedésmintákra figyelnek a manipulátorok, és hogyan használhatják ki a gyenge pontjaidat.

Úgy érzed, elveszítetted az irányítást a döntéseid felett? Akkor a legjobb lesz, ha eltöprengsz azon, van-e a környezetedben olyan személy, aki a manipuláció eszközével akar kontrollálni téged. Előzd meg a lelki katasztrófát és szakítsd meg vele a kapcsolatot! A tőle érkező folyamatos befolyásolás ugyanis szép lassan aláássa az önbizalmad, és bizonytalanságot, önvádat, valamint szorongást szül.

Manipuláció - Fiatal nő karba tett kézzel
A manipuláció mögött álló stratégia lényege a kontroll megszerzése és megtartása. Forrás: 123RF

A manipuláció leginkább a szolid, „elnézést, hogy élek" típusú személyeket fenyegeti

A manipulátorok kiváló emberismerők − viselkedési mintákból és kommunikációs jelekből képesek azonnal kiszúrni, ha valaki könnyen befolyásolható. 

A leggyakoribb 5 dolog, amiből megérzik, hogy manipulálható vagy

1. Nem bírsz nemet  mondani: ha minden kérésre igent mondasz – még akkor is, ha az neked kényelmetlen –, a manipulátorok számára ez zöld lámpát jelent. Ebből pontosan látják, hogy a saját igényeid hattérbe szorítod mások kedvéért, mert félsz a konfliktustól vagy az elutasítástól.

2. Ezt a bizonytalanságot csak tovább erősíti a felesleges bocsánatkérés. Ha olyan dolgokért is elnézést kérsz, amelyekről nem te tehetsz – például ha neked ütköznek a folyosón –, az mély önbizalomhiányról árulkodik. 

A manipulátor ebből azonnal megtanulja, hogy rendkívül könnyű bűntudatot kelteni benned, ami később az egyik legfőbb fegyverévé válik veled szemben.

Főnök a beosztottját manipulálja
A manipuláció mögött gyakran a bántalmazó saját belső bizonytalansága, kontrollkényszere áll. Forrás: 123RF

3. A belső bizonytalanságod határozatlan testbeszédben is megmutatkozhat. A halk beszéd, a szemkontaktus kerülése, a görnyedt testtartás, vagy a saját mondandódat leértékelő önironikus fordulatok mind azt jelzik a külvilágnak, hogy nem bízol a saját ítélőképességedben. 

Mivel nem állsz bele szilárdan a saját igazadba, a manipulátor úgy érzi, szabadon felülbírálhatja és átírhatja a te valóságodat.

4. Szintén komoly veszélyforrást jelent a túl korai kitárulkozás. Ha hajlamos vagy egy ismeretség legelején megosztani a legmélyebb félelmeid vagy múltbéli traumáid, a manipulátorok ezeket az információkat szivacsként szívják magukba. Nem azért figyelnek rád ilyenkor, mert törődnek veled, hanem mert térképet kapnak a gyenge pontjaidról, amelyeket később érzelmi zsarolásra használhatnak fel.

Főnök a beosztottját manipulálja
Ha valaki megszokja, hogy mások diktálnak neki, elveszítheti a saját ítélőképességébe vetett bizalmát. Forrás: 123RF

5. Végül a külső megerősítéstől való függőség az, ami végleg kiszolgáltatottá tehet. Ha folyamatosan mások jóváhagyását várod ahhoz, hogy magabiztosnak érezd magad vagy döntéseket hozz, a környezeted előbb-utóbb rájön, hogy az önértékelésed kulcsa mások kezében van. 

Egy manipulátornak innentől kezdve nincs más dolga, mint kezdetben elhalmozni téged a vágyott dicsérettel, majd megvonni azt tőled minden olyan alkalommal, amikor nem az ő akarata szerint cselekszel.

Azért szerencsére vannak, akik bár sokszor kérnek bocsánatot, mégsem befolysolhatók könnyen. Ilyen lenne Justin Bieber is?

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