Májvédőként ismerjük, de mást is bizonyítottak a máriatövisről

A máriatövis szilimarin nevű hatóanyag-keverékének hatékonyságát májbetegségekben is vizsgálják, de a kutatások eredményei ellentmondásosak.

A kapszula, a tea és az olaj összetétele eltér, ezért azonos hatást sem várhatunk tőlük.

Allergia, várandósság, szoptatás és gyógyszerszedés esetén különösen fontos az óvatosság.

A máriatövis lila virágú, tüskés szárú gyógynövény, amelynek fényes zöld leveleit feltűnő, fehér mintázat díszíti. A mediterrán térségből származik, kedveli a napos, meleg termőhelyeket, és Magyarországon is termesztik. Gyógyászati felhasználásának hosszú múltja van: elsősorban máj- és emésztési panaszok enyhítésére alkalmazták. Legfontosabb hatóanyagcsoportja a szilimarin, amely főként a termésében található. Ebből készülnek azok a koncentrált kivonatok is, amelyekkel a legtöbb klinikai vizsgálatot végezték.

A máriatövis az egyik legismertebb gyógynövényünk, amelyet elsősorban a máj védelmére alkalmazunk. Fotó: Bits And Splits / Shutterstock

Mire jó a máriatövis, és hogyan hathat a májra?

A máriatövis hatása elsősorban a szilimarin antioxidáns tulajdonságaihoz kapcsolódik. Laboratóriumi és állatkísérletekben ez a vegyületkeverék mérsékelte a májsejteket károsító oxidatív folyamatokat, és gyulladáscsökkentő hatást is mutatott. Ezek az eredmények indokolják a további kutatásokat, de önmagukban még nem bizonyítják, hogy a készítmények embereknél is eredményesen kezelik a májbetegségeket.

Zsírmáj, alkoholos májbetegség és vírusos májgyulladás esetén egyaránt vizsgálták a szilimarint. Egyes kutatásokban csökkentek bizonyos májenzimértékek, más vizsgálatok viszont nem mutattak érdemi előnyt. A kedvezőbb laboreredmény ráadásul nem jelenti automatikusan azt, hogy a máj károsodása is lassul, ezért igazolt májbetegség esetén a készítmény alkalmazásáról a kezelőorvossal érdemes dönteni; az előírt kezelést és az életmódváltást nem helyettesíti.

Klinikai teszten vizsgálták a szilimarin hatását

A szilimarin hatását egy 2012-ben, a JAMA orvosi szaklapban megjelent amerikai klinikai vizsgálatban is tesztelték. A kutatásba 154 krónikus hepatitis C-fertőzött beteget vontak be, akiknél a korábbi interferon-alapú kezelés nem vezetett eredményre. A résztvevők 24 héten keresztül kétféle adagban szilimarint vagy placebót kaptak. A szilimarin egyik adagolás mellett sem eredményezett a placebónál jelentősebb javulást a vizsgált májenzimértékben, a vírusszintben vagy az életminőségben.

Most már nagy bizonyossággal mondhatom nekik, hogy a máriatövis szedése sajnos nem segít a krónikus hepatitis C kezelésében

– mondta Michael W. Fried, a tanulmány vezető szerzője, az Észak-karolinai Egyetem akkori májközpontjának igazgatója.