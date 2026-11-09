Májvédőként ismerjük, de mást is bizonyítottak a máriatövisről

- A máriatövis szilimarin nevű hatóanyag-keverékének hatékonyságát májbetegségekben is vizsgálják, de a kutatások eredményei ellentmondásosak.
- A kapszula, a tea és az olaj összetétele eltér, ezért azonos hatást sem várhatunk tőlük.
- Allergia, várandósság, szoptatás és gyógyszerszedés esetén különösen fontos az óvatosság.
A máriatövis lila virágú, tüskés szárú gyógynövény, amelynek fényes zöld leveleit feltűnő, fehér mintázat díszíti. A mediterrán térségből származik, kedveli a napos, meleg termőhelyeket, és Magyarországon is termesztik. Gyógyászati felhasználásának hosszú múltja van: elsősorban máj- és emésztési panaszok enyhítésére alkalmazták. Legfontosabb hatóanyagcsoportja a szilimarin, amely főként a termésében található. Ebből készülnek azok a koncentrált kivonatok is, amelyekkel a legtöbb klinikai vizsgálatot végezték.
Mire jó a máriatövis, és hogyan hathat a májra?
A máriatövis hatása elsősorban a szilimarin antioxidáns tulajdonságaihoz kapcsolódik. Laboratóriumi és állatkísérletekben ez a vegyületkeverék mérsékelte a májsejteket károsító oxidatív folyamatokat, és gyulladáscsökkentő hatást is mutatott. Ezek az eredmények indokolják a további kutatásokat, de önmagukban még nem bizonyítják, hogy a készítmények embereknél is eredményesen kezelik a májbetegségeket.
Zsírmáj, alkoholos májbetegség és vírusos májgyulladás esetén egyaránt vizsgálták a szilimarint. Egyes kutatásokban csökkentek bizonyos májenzimértékek, más vizsgálatok viszont nem mutattak érdemi előnyt. A kedvezőbb laboreredmény ráadásul nem jelenti automatikusan azt, hogy a máj károsodása is lassul, ezért igazolt májbetegség esetén a készítmény alkalmazásáról a kezelőorvossal érdemes dönteni; az előírt kezelést és az életmódváltást nem helyettesíti.
Klinikai teszten vizsgálták a szilimarin hatását
A szilimarin hatását egy 2012-ben, a JAMA orvosi szaklapban megjelent amerikai klinikai vizsgálatban is tesztelték. A kutatásba 154 krónikus hepatitis C-fertőzött beteget vontak be, akiknél a korábbi interferon-alapú kezelés nem vezetett eredményre. A résztvevők 24 héten keresztül kétféle adagban szilimarint vagy placebót kaptak. A szilimarin egyik adagolás mellett sem eredményezett a placebónál jelentősebb javulást a vizsgált májenzimértékben, a vírusszintben vagy az életminőségben.
Most már nagy bizonyossággal mondhatom nekik, hogy a máriatövis szedése sajnos nem segít a krónikus hepatitis C kezelésében
– mondta Michael W. Fried, a tanulmány vezető szerzője, az Észak-karolinai Egyetem akkori májközpontjának igazgatója.
Hagyományosan enyhe emésztési panaszok, például teltségérzés és puffadás enyhítésére is használják. A vércukorszintre gyakorolt lehetséges hatását szintén kutatják, de az eddigi eredmények alapján cukorbetegség kezelésére önállóan nem ajánlható.
Melyik készítményt válasszuk, és mikor kerüljük?
A máriatövis kapszula tartalmazhat őrölt termést vagy koncentrált kivonatot is, ezért az összetételt érdemes alaposan elolvasni. A standardizált kivonatnál meghatározott a szilimarin mennyisége, így a kapszulák összehasonlításakor ez is támpontot ad. Önmagában a csomagoláson feltüntetett növényi alapanyag tömege nem árulja el, mennyi szilimarint kapunk.
A máriatövis tea más összetételű, mint a koncentrált kivonat: a szilimarin vízben rosszul oldódik, ezért a teától nem várhatjuk ugyanazt a hatást. A hidegen sajtolt máriatövis olaj élelmiszerként és kozmetikai alapanyagként is használatos. A kivonatokkal végzett vizsgálatok eredményeit azonban az olajra sem lehet automatikusan kiterjeszteni.
A máriatövis ellenjavallata kapcsán elsőként az allergiára kell gondolnunk. Ha érzékeny vagy a parlagfűre, krizantémra vagy más rokon, fészkesvirágzatú növényre, a máriatövis is kiválthat allergiás reakciót. Emellett puffadás, hányinger és hasmenés is előfordulhat. Várandósság és szoptatás alatt nincs elegendő adat a biztonságos alkalmazásáról, ezért ilyenkor ne kezdj önállóan kúrát. Gyógyszerszedés mellett egyeztess orvossal vagy gyógyszerésszel; cukorbetegség esetén a vércukorszintre gyakorolt lehetséges hatás miatt ez különösen fontos.
Gyakran felmerül az a kérdés is, hogy vajon a máriatövis reggel vagy este a leghatékonyabb-e. Nincs minden termékre érvényes időzítés: az adott készítmény használati útmutatóját kövesd. Az adagot ne emeld önkényesen, és tartós panaszok esetén a kivizsgálást se halogasd egy gyógynövényes kúra kedvéért.
Nézz meg egy videót is a máriatövisről:
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