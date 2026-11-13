Egy porvihar mögött rejtőzött a Mars titka – galéria a legkülönlegesebb fotókból

- A Mariner–9 volt az első űrszonda, amely sikeresen pályára állt egy másik bolygó körül.
- A Mars felszínén a Naprendszer legnagyobb vulkánja és egyik legnagyobb kanyonrendszere található.
- A marsjárók kutatásai szerint a bolygón egykor folyékony víz is jelen volt, és bizonyos területeken az élet számára kedvező körülmények alakulhattak ki.
1971. november 14-én, világidő szerint néhány perccel éjfél után a NASA Mariner–9 űrszondája sikeresen pályára állt a Mars körül. Ezzel az emberiség történetében először fordult elő, hogy egy űreszköz nem csupán elrepült egy idegen bolygó mellett, hanem annak mesterséges holdjává vált. A küldetés azonban rögtön meglepetéssel kezdődött. A Marsot hatalmas porvihar borította, amely szinte teljesen eltakarta a felszínét. A kutatóknak heteket kellett várniuk, amíg a légkör kitisztult. Amikor végre megérkeztek a részletes felvételek, egészen más világ tárult eléjük, mint amire számítottak.
A Mars, amely egészen másnak bizonyult, mint hittük
Óriásvulkánok, mély kanyonok és egykori folyók nyomai
A Mariner–9 több mint hétezer felvételt küldött a Földre, és a bolygó felszínének mintegy 85 százalékát térképezte fel. Képein hatalmas vulkánok, mély szurdokok és kiszáradt folyómedrek rajzolódtak ki.
A Mars egyik legkülönlegesebb képződménye az Olympus Mons, a Naprendszer legnagyobb ismert vulkánja. A Valles Marineris kanyonrendszer pedig körülbelül 4000 kilométer hosszan húzódik a bolygó felszínén. A szonda a Mars két apró holdját, a Phobost és a Deimost is részletesen megörökítette.
Lehetett élet a Marson?
Az azóta eltelt évtizedekben egyre fejlettebb űrszondák és marsjárók vizsgálták a vörös bolygót. A kutatások megerősítették, hogy lehetett élet a Marson, mert a ma hideg és száraz Marson évmilliárdokkal ezelőtt folyók és tavak is léteztek.
A Curiosity és a Perseverance marsjárók többek között azt kutatják, milyen lehetett a bolygó egykori környezete, és fennmaradhattak-e az ősi mikrobiális élet nyomai. Bár a marsi élet létezésére egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték, a kutatók továbbra is keresik a választ a Naprendszer egyik legizgalmasabb kérdésére.
A Mars felfedezése 55 év alatt óriási utat tett meg: az első, távolról készített képektől eljutottunk odáig, hogy robotok vizsgálják a bolygó kőzeteit, és részletesen feltérképezhetjük különleges tájait.
Galériánkban a vörös bolygó lenyűgöző felszíni alakzatait, hatalmas krátereit, különleges holdját és a mars-kutatás látványos felvételeit mutatjuk meg:
Nézd meg az egyik legfrissebb videófelvételt, amit a marsjáró küldött:
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