Egy porvihar mögött rejtőzött a Mars titka – galéria a legkülönlegesebb fotókból

A Mariner–9 volt az első űrszonda, amely sikeresen pályára állt egy másik bolygó körül.

A Mars felszínén a Naprendszer legnagyobb vulkánja és egyik legnagyobb kanyonrendszere található.

A marsjárók kutatásai szerint a bolygón egykor folyékony víz is jelen volt, és bizonyos területeken az élet számára kedvező körülmények alakulhattak ki.

1971. november 14-én, világidő szerint néhány perccel éjfél után a NASA Mariner–9 űrszondája sikeresen pályára állt a Mars körül. Ezzel az emberiség történetében először fordult elő, hogy egy űreszköz nem csupán elrepült egy idegen bolygó mellett, hanem annak mesterséges holdjává vált. A küldetés azonban rögtön meglepetéssel kezdődött. A Marsot hatalmas porvihar borította, amely szinte teljesen eltakarta a felszínét. A kutatóknak heteket kellett várniuk, amíg a légkör kitisztult. Amikor végre megérkeztek a részletes felvételek, egészen más világ tárult eléjük, mint amire számítottak.

Egyre többet tudunk meg a Mars bolygóról, de még mindig rengeteg a talány.

Fotó: NASA

A Mars, amely egészen másnak bizonyult, mint hittük

Óriásvulkánok, mély kanyonok és egykori folyók nyomai

A Mariner–9 több mint hétezer felvételt küldött a Földre, és a bolygó felszínének mintegy 85 százalékát térképezte fel. Képein hatalmas vulkánok, mély szurdokok és kiszáradt folyómedrek rajzolódtak ki.

A Mars egyik legkülönlegesebb képződménye az Olympus Mons, a Naprendszer legnagyobb ismert vulkánja. A Valles Marineris kanyonrendszer pedig körülbelül 4000 kilométer hosszan húzódik a bolygó felszínén. A szonda a Mars két apró holdját, a Phobost és a Deimost is részletesen megörökítette.

Lehetett élet a Marson?

Az azóta eltelt évtizedekben egyre fejlettebb űrszondák és marsjárók vizsgálták a vörös bolygót. A kutatások megerősítették, hogy lehetett élet a Marson, mert a ma hideg és száraz Marson évmilliárdokkal ezelőtt folyók és tavak is léteztek.

A Curiosity és a Perseverance marsjárók többek között azt kutatják, milyen lehetett a bolygó egykori környezete, és fennmaradhattak-e az ősi mikrobiális élet nyomai. Bár a marsi élet létezésére egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték, a kutatók továbbra is keresik a választ a Naprendszer egyik legizgalmasabb kérdésére.