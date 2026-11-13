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űrkutatás

Egy porvihar mögött rejtőzött a Mars titka – galéria a legkülönlegesebb fotókból

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Ötvenöt évvel ezelőtt történelmi mérföldkőhöz érkezett az űrkutatás: először állt pályára ember alkotta űreszköz a Mars körül. A vörös bolygó azóta a Naprendszer egyik legtöbbet kutatott égitestjévé vált. A felvételek ma már kiszáradt folyómedreket, hatalmas vulkánokat és különös felszíni alakzatokat tárnak elénk. Galériánkban megmutatjuk a Mars lenyűgöző világát.
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űrkutatásMarsNASAmarsjáró
  • A Mariner–9 volt az első űrszonda, amely sikeresen pályára állt egy másik bolygó körül.
  • A Mars felszínén a Naprendszer legnagyobb vulkánja és egyik legnagyobb kanyonrendszere található.
  • A marsjárók kutatásai szerint a bolygón egykor folyékony víz is jelen volt, és bizonyos területeken az élet számára kedvező körülmények alakulhattak ki.

1971. november 14-én, világidő szerint néhány perccel éjfél után a NASA Mariner–9 űrszondája sikeresen pályára állt a Mars körül. Ezzel az emberiség történetében először fordult elő, hogy egy űreszköz nem csupán elrepült egy idegen bolygó mellett, hanem annak mesterséges holdjává vált. A küldetés azonban rögtön meglepetéssel kezdődött. A Marsot hatalmas porvihar borította, amely szinte teljesen eltakarta a felszínét. A kutatóknak heteket kellett várniuk, amíg a légkör kitisztult. Amikor végre megérkeztek a részletes felvételek, egészen más világ tárult eléjük, mint amire számítottak.

Mars bolygó az űrből fotózva
Egyre többet tudunk meg a Mars bolygóról, de még mindig rengeteg a talány. 
Fotó: NASA

A Mars, amely egészen másnak bizonyult, mint hittük

Óriásvulkánok, mély kanyonok és egykori folyók nyomai

A Mariner–9 több mint hétezer felvételt küldött a Földre, és a bolygó felszínének mintegy 85 százalékát térképezte fel. Képein hatalmas vulkánok, mély szurdokok és kiszáradt folyómedrek rajzolódtak ki.

A Mars egyik legkülönlegesebb képződménye az Olympus Mons, a Naprendszer legnagyobb ismert vulkánja. A Valles Marineris kanyonrendszer pedig körülbelül 4000 kilométer hosszan húzódik a bolygó felszínén. A szonda a Mars két apró holdját, a Phobost és a Deimost is részletesen megörökítette.

Lehetett élet a Marson?

Az azóta eltelt évtizedekben egyre fejlettebb űrszondák és marsjárók vizsgálták a vörös bolygót. A kutatások megerősítették, hogy lehetett élet a Marson, mert a ma hideg és száraz Marson évmilliárdokkal ezelőtt folyók és tavak is léteztek.

A Curiosity és a Perseverance marsjárók többek között azt kutatják, milyen lehetett a bolygó egykori környezete, és fennmaradhattak-e az ősi mikrobiális élet nyomai. Bár a marsi élet létezésére egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték, a kutatók továbbra is keresik a választ a Naprendszer egyik legizgalmasabb kérdésére.

A Mars felfedezése 55 év alatt óriási utat tett meg: az első, távolról készített képektől eljutottunk odáig, hogy robotok vizsgálják a bolygó kőzeteit, és részletesen feltérképezhetjük különleges tájait.

Galériánkban a vörös bolygó lenyűgöző felszíni alakzatait, hatalmas krátereit, különleges holdját és a mars-kutatás látványos felvételeit mutatjuk meg:

A megnyúlt marsi felhő a Mars Express fényképén.
A Phobos, a Mars egyik holdja szabálytalan alakú, leghosszabb kiterjedése mindössze körülbelül 27 kilométer. Felszínének egyik legfeltűnőbb alakzata a hozzá képest hatalmas, nagyjából 9 kilométer széles Stickney-kráter. Az égitest sorsát azonban nemcsak múltbeli becsapódások alakítják: a Phobos lassan egyre közelebb kerül a vörös bolygóhoz, ami miatt több millió év múlva megsemmisülhet
A Mars bolygóról készült fotó az űrből. A Mars körülbelül 4,5–4,6 milliárd évvel ezelőtt alakulhatott ki, nagyjából a Naprendszer többi bolygójával egy időben.
Marsi mélyedések a Curiosity felvételén, sekély gödrök a Mars kőzetfelszínén
A NASA által 2012. augusztus 29-én közzétett felvételen a Curiosity marsjáró kerekei által hagyott nyomok láthatók. A képet a marsjáró akadályelkerülő kamerája (Hazcam) készítette, miután a Curiosity megtette addigi leghosszabb útját a Marson.
A NASA Perseverance marsjárója 2026. április 18-án egy dinoszauruszkoponyára emlékeztető sziklát fedezett fel a Marson.
A NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) nevű marsi felderítő űrszondája egy viszonylag friss becsapódási kráterről készített részletes felvételt, amelyet 2015. június 3-án hoztak nyilvánosságra. A kráter pereme élesen kirajzolódik, és a becsapódás során szétszóródott törmelék is jó állapotban maradt fenn.
A NASA közleményében így fogalmazott: „2024-ben jelentős felfedezést tettünk: az itt látható, Cheyava Falls névre keresztelt szikla a Marson egykor létezett élet lehetséges bizonyítékait rejtheti!”
Marsi tájkép holddal és kráterrel.
Ősi folyóvölgy a Marson – műholdfelvétel.
Galéria: 55 éve történt az áttörés: ilyen a Mars valójában – galéria
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A megnyúlt marsi felhő a Mars Express fényképén

Nézd meg az egyik legfrissebb videófelvételt, amit a marsjáró küldött:

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