Ennyibe kerül idén a Márton-napi libalakoma: meglepő árakat találtunk

- Megnéztük, mennyibe kerül idén a Márton napi lakoma az éttermi menüktől az ötfogásos borvacsoráig.
- Az otthoni libacombos főétel alapanyagai négy személyre körülbelül 13–19 ezer forintból vásárolhatók meg.
- A klasszikus sült libacombhoz hagymás burgonyát és párolt lilakáposztát készíthetünk a
recept alapján.
A Márton napi lakoma árát elsősorban a libahús határozza meg, akár étterembe indulunk, akár magunk készítjük el. A hagyományos sült libacomb mellé általában burgonya és párolt lilakáposzta kerül. Az éttermekben libalevessel, májas előételekkel és desszerttel egészíthetjük ki a vacsorát. Érdemes megnézni a menüajánlatokat is, mert ezekkel a külön rendelt fogásoknál kedvezőbb áron is jóllakhatunk. A végösszegnél a felszolgálási díjjal is számoljunk.
Mennyibe kerül idén a Márton napi lakoma?
A budapesti Verandában 8990 forintért választhatunk háromfogásos menüt, amelynek ára a felszolgálási díjat is tartalmazza. Leves vagy előétel után libacombot vagy libamelles sóletet kérhetünk, végül flódni érkezik. A harkányi Dráva Hotel november 14-i svédasztalos libavacsorája 9990 forint személyenként, egy pohár borral.
A debreceni Belga Étteremben a libaragulevesből, libacombból és csokoládétortából álló menü 13 690 forint, a 12 százalékos szervizdíjjal körülbelül 15 333 forint. A budapesti Vadrózsában három fogásért felszolgálási díjjal együtt 16 688 forintot fizetünk, ital nélkül. Két ember vacsorája így már meghaladja a 33 ezer forintot.
Ha egyetlen főétellel beérjük, kisebb összegből is megoldhatjuk a libázást: a szegedi Diófa étterem előrendelhető, köretekkel kínált libacombja 5950 forint. A Márton-napi borvacsorákért viszont már többet fizetünk, de a fogások mellé borokat és külön programot is kapunk. A budapesti Jardinette november 12-i estjén öt fogást öt bor kísér, szakértői bemutatóval és boros játékkal. Libamáj, konfitált libamell és flódni is kerül az asztalra. Az est ára 28 900 forint, amely a 12,5 százalékos felszolgálási díjjal fejenként körülbelül 32 513 forintot jelent.
Ha otthon készítenénk el a Márton napi libalakomát, a novemberi ajánlatokban nagyjából 6000–8000 forintos kilónkénti húsárral tervezhetünk. Két kilogramm combból, burgonyából, káposztából, hagymából és egy doboz libazsírból négy főre körülbelül 13–19 ezer forint a főétel alapanyagköltsége. Több akció november 11-ig érvényes.
Sült libacomb recept hagymás burgonyával és párolt káposztával
Hozzávalók négy személyre: 4 libacomb, 1,5 kg burgonya, 1 kg lilakáposzta, 2 vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 3 evőkanál libazsír, 1 evőkanál cukor, 2 evőkanál ecet, só, bors, kömény.
A combokat sózzuk, borsozzuk, majd bőrükkel felfelé tepsibe tesszük. Melléjük rakjuk a fokhagymát, aláöntünk kevés vizet, és lefedve, 160 fokon körülbelül 2,5–3 órán át sütjük, amíg megpuhulnak. Ezután fedés nélkül, 210 fokon ropogósra pirítjuk a bőrüket.
A káposztát legyaluljuk. Egy kanál zsíron megfonnyasztjuk az egyik felaprított hagymát, hozzáadjuk a cukrot, majd a káposztát. Sóval, köménnyel, ecettel ízesítjük, és kevés vízzel puhára pároljuk. A felkockázott burgonyát sós vízben megfőzzük, leszűrjük, majd összeforgatjuk a maradék zsíron megpirított másik hagymával.
Jó étvágyat!
Nézd meg a videót is egy másik izgalmas liba-receptért:
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