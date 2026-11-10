Ennyibe kerül idén a Márton-napi libalakoma: meglepő árakat találtunk

Megnéztük, mennyibe kerül idén a Márton napi lakoma az éttermi menüktől az ötfogásos borvacsoráig.

Az otthoni libacombos főétel alapanyagai négy személyre körülbelül 13–19 ezer forintból vásárolhatók meg.

A klasszikus sült libacombhoz hagymás burgonyát és párolt lilakáposztát készíthetünk a

recept alapján.

A Márton napi lakoma árát elsősorban a libahús határozza meg, akár étterembe indulunk, akár magunk készítjük el. A hagyományos sült libacomb mellé általában burgonya és párolt lilakáposzta kerül. Az éttermekben libalevessel, májas előételekkel és desszerttel egészíthetjük ki a vacsorát. Érdemes megnézni a menüajánlatokat is, mert ezekkel a külön rendelt fogásoknál kedvezőbb áron is jóllakhatunk. A végösszegnél a felszolgálási díjjal is számoljunk.

A tradicionális Márton napi lakoma libacombból, párolt lilakáposztából és burgonyából áll

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Mennyibe kerül idén a Márton napi lakoma?

A budapesti Verandában 8990 forintért választhatunk háromfogásos menüt, amelynek ára a felszolgálási díjat is tartalmazza. Leves vagy előétel után libacombot vagy libamelles sóletet kérhetünk, végül flódni érkezik. A harkányi Dráva Hotel november 14-i svédasztalos libavacsorája 9990 forint személyenként, egy pohár borral.

A debreceni Belga Étteremben a libaragulevesből, libacombból és csokoládétortából álló menü 13 690 forint, a 12 százalékos szervizdíjjal körülbelül 15 333 forint. A budapesti Vadrózsában három fogásért felszolgálási díjjal együtt 16 688 forintot fizetünk, ital nélkül. Két ember vacsorája így már meghaladja a 33 ezer forintot.

Úgy tartja a mondás, aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik

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Ha egyetlen főétellel beérjük, kisebb összegből is megoldhatjuk a libázást: a szegedi Diófa étterem előrendelhető, köretekkel kínált libacombja 5950 forint. A Márton-napi borvacsorákért viszont már többet fizetünk, de a fogások mellé borokat és külön programot is kapunk. A budapesti Jardinette november 12-i estjén öt fogást öt bor kísér, szakértői bemutatóval és boros játékkal. Libamáj, konfitált libamell és flódni is kerül az asztalra. Az est ára 28 900 forint, amely a 12,5 százalékos felszolgálási díjjal fejenként körülbelül 32 513 forintot jelent.