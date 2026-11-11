Márton-napi babonák, népszokások: ezért tilos mosni, és ezt jósolja a libacsont

Márton napja a gazdasági év végét jelezte, és sok helyütt ekkor adták ki a pásztorok és a cselédek járandóságát.

A november 11-i lakomán libát ettek és újbort ittak, a ludakat pedig Szent Márton püspökké választásának legendája is az ünnephez köti.

A liba mellcsontjából a télre jósoltak, a mosástól a jószágot féltették, a pásztorok vesszejének ágai pedig a születendő malacok számát jelezték a néphit szerint.

A régi falusi naptárban Márton napja a gazdasági év végét és a téli pihenő kezdetét jelezte. November 11-én sok helyütt elszámoltak a pásztorokkal, és kiadták a cselédek járandóságát. A jobbágyok helyenként hízott libát adtak ilyenkor a földesuruknak. Az ünnep a kisfarsang idejére esett, amikor még tartottak lakodalmakat és bálokat. A karácsony előtti böjt, más néven Márton-böjt kezdete egyházi hagyományonként eltért. Így a libalakoma a böjt előtti utolsó nagy vigasságok egyike volt. A bizánci rítusban a negyvennapos karácsonyi böjt november 15-től december 24-ig tart.

Márton napja nemcsak Magyarországon, de Európa nagy részén is kedvelt ünnep, a német nyelvterületeken felvonulásokat is taranak.

Fotó: / wikipedia/Dr. Thomas Liptak

Miért kerül liba az asztalra, ha eljön Márton napja?

Novemberre meghíztak a libák, így az ünnepi asztalra leves és sült is kerülhetett belőlük. A papnak is küldtek a liba húsából – különösen a lédúsabb hátsó részéből – kóstolót, ezt az adagot nevezték püspökfalatnak. A régi mondás szerint aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. A vacsorához az őszi szüret borát töltötték a poharakba. Az újborral mondott áldomás emlékét őrzi a „Márton pohara” kifejezés. Mártont a bortermelők és a hordókészítő kádárok is védőszentjükként tisztelték.

Peeter Baltens Szent Márton-napi festménye az újbort ünneplő parasztokat ábrázolja, de a képen feltűnik Szent Márton alakja is. (XVI. század)

Fotó: wikipedia/Fæ

A lúd az ünnep névadójának legendájában is szerepel. A történet szerint a pannóniai Savariában, a mai Szombathelyen született Márton – aki szerénységében nem akarta elfogadni a tisztséget – egy libaólban bújt el, amikor Tours püspökévé akarták választani. A ludak hangos gágogása azonban elárulta a rejtekhelyét, a legenda szerint ezért kerül liba az ünnepi asztalra.

Egy másik legenda még katonaként ábrázolja Mártont, amint kardjával kettévágja a köpenyét, hogy a felét egy didergő koldusnak adja. A köpeny megosztását ma több helyen el is játsszák az ünnepen. Ezekre az esti lámpás felvonulásokra – amelyek német nyelvterületről terjedtek el – a gyerekek gyakran maguk készítette lampionnal érkeznek.