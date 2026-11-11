Márton-napi babonák, népszokások: ezért tilos mosni, és ezt jósolja a libacsont

- Márton napja a gazdasági év végét jelezte, és sok helyütt ekkor adták ki a pásztorok és a cselédek járandóságát.
- A november 11-i lakomán libát ettek és újbort ittak, a ludakat pedig Szent Márton püspökké választásának legendája is az ünnephez köti.
- A liba mellcsontjából a télre jósoltak, a mosástól a jószágot féltették, a pásztorok vesszejének ágai pedig a születendő malacok számát jelezték a néphit szerint.
A régi falusi naptárban Márton napja a gazdasági év végét és a téli pihenő kezdetét jelezte. November 11-én sok helyütt elszámoltak a pásztorokkal, és kiadták a cselédek járandóságát. A jobbágyok helyenként hízott libát adtak ilyenkor a földesuruknak. Az ünnep a kisfarsang idejére esett, amikor még tartottak lakodalmakat és bálokat. A karácsony előtti böjt, más néven Márton-böjt kezdete egyházi hagyományonként eltért. Így a libalakoma a böjt előtti utolsó nagy vigasságok egyike volt. A bizánci rítusban a negyvennapos karácsonyi böjt november 15-től december 24-ig tart.
Miért kerül liba az asztalra, ha eljön Márton napja?
Novemberre meghíztak a libák, így az ünnepi asztalra leves és sült is kerülhetett belőlük. A papnak is küldtek a liba húsából – különösen a lédúsabb hátsó részéből – kóstolót, ezt az adagot nevezték püspökfalatnak. A régi mondás szerint aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. A vacsorához az őszi szüret borát töltötték a poharakba. Az újborral mondott áldomás emlékét őrzi a „Márton pohara” kifejezés. Mártont a bortermelők és a hordókészítő kádárok is védőszentjükként tisztelték.
A lúd az ünnep névadójának legendájában is szerepel. A történet szerint a pannóniai Savariában, a mai Szombathelyen született Márton – aki szerénységében nem akarta elfogadni a tisztséget – egy libaólban bújt el, amikor Tours püspökévé akarták választani. A ludak hangos gágogása azonban elárulta a rejtekhelyét, a legenda szerint ezért kerül liba az ünnepi asztalra.
Egy másik legenda még katonaként ábrázolja Mártont, amint kardjával kettévágja a köpenyét, hogy a felét egy didergő koldusnak adja. A köpeny megosztását ma több helyen el is játsszák az ünnepen. Ezekre az esti lámpás felvonulásokra – amelyek német nyelvterületről terjedtek el – a gyerekek gyakran maguk készítette lampionnal érkeznek.
Márton-napi népszokások: Mit jósolt a libacsont, és miért volt tilos mosni?
A vacsora után lefejtették a húst a sült liba mellcsontjáról, és szemügyre vették a csont színét és alakját. A hosszú, fehér csontból havas, a rövid, barna csontból sáros telet jósoltak.
Ha november 11-én havazott, úgy mondták, hogy Márton fehér lovon érkezett. Volt, ahol ebből hosszú télre, máshol hó nélküli karácsonyra következtettek. Egy másik mondás szerint a barna ló, vagyis a hó nélküli Márton-nap kemény telet jelzett. A jégen járó lúd viszont karácsonyi olvadást ígért.
A mosást, a teregetést és a takarítást egyes helyeken kerülték, mert úgy tartották, hogy ezekkel bajt hozhatnak a jószágra. A Nyugat-Dunántúlon a pásztorok házról házra jártak, és többágú vesszőt adtak a gazdáknak, akik helyenként rétessel vagy pénzzel viszonozták az ajándékot. Szent Márton vesszejével megérintették vagy megveregették az állatokat, hogy egészségesek maradjanak. A vessző ágait még meg is számolták. Úgy hitték, ahány ága van, annyi malaca születik majd a kocának.
Nem csak Magyarországon ünneplik Szent Mártont
Szent Márton tisztelete már a kora középkorban messze túljutott Tours vidékén. A mai Szombathely helyén, Savariában született, a mai Franciaország területén lett püspök, tours-i sírjához pedig Európa más vidékeiről is érkeztek zarándokok. Számos templomot szenteltek a tiszteletére, így november 11-i ünnepe sokfelé bekerült az egyházi naptárba.
Az ünnep ráadásul olyan időpontra esett, amikor sok vidéken lezárult a gazdasági év, elszámoltak a munkásokkal, és már meg lehetett kóstolni az újbort. A közös egyházi ünnephez így vidékenként más szokások társultak. Csehországban például a libasült és az újbor, Portugália egyes vidékein a közös gesztenyesütés lett az ünnep része, Németországban, Ausztriában, Hollandiában és Belgiumban pedig lámpás felvonulásokat tartanak.
Nézd meg a videót is Szent Márton ünnepéről:
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