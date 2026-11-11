ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döntenek Orbán Áron letartóztatásáról – bíróság elé állt a volt miniszterelnök öccse

népszokás

Márton-napi babonák, népszokások: ezért tilos mosni, és ezt jósolja a libacsont

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A sült liba mellcsontjából régen még azt is megpróbálták kiolvasni, hogy havas vagy sáros tél következik. Ismerd meg, milyen jóslások, babonák és népszokások kötődnek Márton napjához!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
népszokáslibasültújborbabonaSzent Márton
  • Márton napja a gazdasági év végét jelezte, és sok helyütt ekkor adták ki a pásztorok és a cselédek járandóságát.
  • A november 11-i lakomán libát ettek és újbort ittak, a ludakat pedig Szent Márton püspökké választásának legendája is az ünnephez köti.
  • A liba mellcsontjából a télre jósoltak, a mosástól a jószágot féltették, a pásztorok vesszejének ágai pedig a születendő malacok számát jelezték a néphit szerint.

A régi falusi naptárban Márton napja a gazdasági év végét és a téli pihenő kezdetét jelezte. November 11-én sok helyütt elszámoltak a pásztorokkal, és kiadták a cselédek járandóságát. A jobbágyok helyenként hízott libát adtak ilyenkor a földesuruknak. Az ünnep a kisfarsang idejére esett, amikor még tartottak lakodalmakat és bálokat. A karácsony előtti böjt, más néven Márton-böjt kezdete egyházi hagyományonként eltért. Így a libalakoma a böjt előtti utolsó nagy vigasságok egyike volt. A bizánci rítusban a negyvennapos karácsonyi böjt november 15-től december 24-ig tart.

Márton napja Németországban is kedvelt ünnep, amikor felvonulásokat tartanak.
Márton napja nemcsak Magyarországon, de Európa nagy részén is kedvelt ünnep, a német nyelvterületeken felvonulásokat is taranak.
Fotó:   /  wikipedia/Dr. Thomas Liptak

Miért kerül liba az asztalra, ha eljön Márton napja?

Novemberre meghíztak a libák, így az ünnepi asztalra leves és sült is kerülhetett belőlük. A papnak is küldtek a liba húsából – különösen a lédúsabb hátsó részéből – kóstolót, ezt az adagot nevezték püspökfalatnak. A régi mondás szerint aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. A vacsorához az őszi szüret borát töltötték a poharakba. Az újborral mondott áldomás emlékét őrzi a „Márton pohara” kifejezés. Mártont a bortermelők és a hordókészítő kádárok is védőszentjükként tisztelték.

Peter Baltens Szent Márton napi jeleneté ábrázolja az újbort ünneplő parasztokkal.
Peeter Baltens Szent Márton-napi festménye az újbort ünneplő parasztokat ábrázolja, de a képen feltűnik Szent Márton alakja is. (XVI. század)
Fotó: wikipedia/Fæ 

A lúd az ünnep névadójának legendájában is szerepel. A történet szerint a pannóniai Savariában, a mai Szombathelyen született Márton – aki szerénységében nem akarta elfogadni a tisztséget – egy libaólban bújt el, amikor Tours püspökévé akarták választani. A ludak hangos gágogása azonban elárulta a rejtekhelyét, a legenda szerint ezért kerül liba az ünnepi asztalra.

Egy másik legenda még katonaként ábrázolja Mártont, amint kardjával kettévágja a köpenyét, hogy a felét egy didergő koldusnak adja. A köpeny megosztását ma több helyen el is játsszák az ünnepen. Ezekre az esti lámpás felvonulásokra – amelyek német nyelvterületről terjedtek el – a gyerekek gyakran maguk készítette lampionnal érkeznek.

A köpenyét a koldussal megosztó Szent Márton szobra.
A köpenyét a nincstelen koldussal megosztó Szent Márton középkori ábrázolása, aki e tette miatt lett a szegényk védőszentje. 
Fotó: wikipedia/Mehlauge

Márton-napi népszokások: Mit jósolt a libacsont, és miért volt tilos mosni?

A vacsora után lefejtették a húst a sült liba mellcsontjáról, és szemügyre vették a csont színét és alakját. A hosszú, fehér csontból havas, a rövid, barna csontból sáros telet jósoltak.

Libacomb lilakáposztával és körettel Szent Máron napján.
Tradicionális libalakoma Szent Mártn napján, amely szintén több európai országban is elterjedt. 
Fotó:   / Shutterstock

Ha november 11-én havazott, úgy mondták, hogy Márton fehér lovon érkezett. Volt, ahol ebből hosszú télre, máshol hó nélküli karácsonyra következtettek. Egy másik mondás szerint a barna ló, vagyis a hó nélküli Márton-nap kemény telet jelzett. A jégen járó lúd viszont karácsonyi olvadást ígért.

A mosást, a teregetést és a takarítást egyes helyeken kerülték, mert úgy tartották, hogy ezekkel bajt hozhatnak a jószágra. A Nyugat-Dunántúlon a pásztorok házról házra jártak, és többágú vesszőt adtak a gazdáknak, akik helyenként rétessel vagy pénzzel viszonozták az ajándékot. Szent Márton vesszejével megérintették vagy megveregették az állatokat, hogy egészségesek maradjanak. A vessző ágait még meg is számolták. Úgy hitték, ahány ága van, annyi malaca születik majd a kocának.

Nem csak Magyarországon ünneplik Szent Mártont

Szent Márton tisztelete már a kora középkorban messze túljutott Tours vidékén. A mai Szombathely helyén, Savariában született, a mai Franciaország területén lett püspök, tours-i sírjához pedig Európa más vidékeiről is érkeztek zarándokok. Számos templomot szenteltek a tiszteletére, így november 11-i ünnepe sokfelé bekerült az egyházi naptárba.

Szent Márton-napi lámpások.
Szent Márton-napi lámpások - Magyarországon a német nemzetiségi (sváb) hagyományoknak köszönhetően terjedt el ez a szokás.
Fotó:   / Shutterstock

Az ünnep ráadásul olyan időpontra esett, amikor sok vidéken lezárult a gazdasági év, elszámoltak a munkásokkal, és már meg lehetett kóstolni az újbort. A közös egyházi ünnephez így vidékenként más szokások társultak. Csehországban például a libasült és az újbor, Portugália egyes vidékein a közös gesztenyesütés lett az ünnep része, Németországban, Ausztriában, Hollandiában és Belgiumban pedig lámpás felvonulásokat tartanak.

Nézd meg a videót is Szent Márton ünnepéről: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Szóljon hozzá!