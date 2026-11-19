A MÁV és a magyar vasúti közlekedés rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, a mozdonyoktól az utazási szokásokig.

A régi vonatokon egészen más hangulat uralkodott: az utasok beszélgettek, újságot olvastak, és gyakran hosszú órákat töltöttek a fülkékben.

Retró fotógalériánkban a magyar vasút múltja elevenedik meg, a gőzmozdonyoktól a zsúfolt állomásokon át a kalauzok mindennapjaiig.

Emlékszel még a régi vonatfülkékre, a lehúzható ablakokra és a jellegzetes vasúti kocsikra? Volt idő, amikor egy hosszabb vonatút a MÁV-val igazi közösségi élménynek számított. Az utasok gyakran szóba elegyedtek egymással, előkerültek az otthon csomagolt szendvicsek, az újságok és a könyvek, a gyerekek pedig az ablakon át figyelték az elsuhanó tájat.

Galériánkban megnézheted, mennyit változott a MÁV és az utazóközönség az évtizedek alatt.

Fotó: Fortepan/Gabor-Viktor

Mennyit változott a MÁV? Ilyen volt a vonatozás régen

A magyar vasút történetében a gőzmozdonyoknak is fontos szerep jutott. A füstöt eregető, hatalmas gépek egykor a vasúti közlekedés mindennapos szereplői voltak, ma már elsősorban nosztalgiavonatokon és vasúttörténeti bemutatókon találkozhatunk velük.

A régi MÁV-vonatokon a jegyellenőrzés, az utazás körülményei és a pályaudvarok hangulata is más volt. Az archív fényképeken nemcsak a vasúti járművek, hanem az utasok öltözködése, szokásai és hétköznapi pillanatai is megelevenednek.

Retró fotókon a magyar vasút múltja

A régi vasúti fotók különlegessége, hogy egy-egy egyszerű jelenet is egész történeteket mesél el. Egy zsúfolt peron, egy vonatablakból integető utas vagy egy fülkében olvasó férfi láttán szinte magunk előtt látjuk az évtizedekkel ezelőtti Magyarországot.

Azóta sokat fejlődött a vasúti technológia: a gőzvontatást fokozatosan felváltották a dízel- és villamos mozdonyok, megjelentek a korszerűbb motorvonatok, és az utastájékoztatás, valamint a jegyvásárlás is jelentősen átalakult. A régi vonatozás hangulatának azonban ma is megvan a maga varázsa.

Nézd végig retró fotógalériánkat, és fedezd fel, mennyit változott a MÁV és a vonatozás az elmúlt évtizedekben!