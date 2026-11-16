Mediterrán étrend: súlyos betegségek kockázatát csökkentheti, de sokan rosszul csinálják

Különösen előnyös a mediterrán étrend 40-50 éves kor felett. De miért is?

Gyakori táplálkozási hibák, amelyek a mediterrán étrend mellett is hátráltathatják a fogyást.

Hogyan építhetjük be a mediterrán konyha alapanyagait a hétköznapokba? 7 napos mintamenüt ajánlunk.

Miért örvend hatalmas népszerűségnek? Mert a mediterrán étrend táplálkozástudományi kutatások szerint az egyik legegészségesebb, ugyanakkor hosszú távon is könnyen betartható étkezési forma.

A mediterrán étrend a világ egyik legegészségesebb és legtöbbet vizsgált táplálkozási formája.

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Mediterrán étrend nemzetközi napja

A ma hagyományos mediterrán étrendként ismert táplálkozási minta az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején a mediterrán térség olajbogyótermelő területein elterjedt táplálkozási mintát jelenti. Nemzetközi napját november 16-án tartják.

A mediterrán étrend elsősorban a mediterrán országok (Földközi-tenger országai) hagyományos ételein és italain alapuló, omega-3 zsírsavakban gazdag étrendi ajánlás.

Alapanyagok az egészségesebb étkezéshez, mediterrán módra.

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Mi a mediterrán étrend nemzetközi napjának célja?

Felhívja a figyelmet az egészséges, szezonális alapanyagokra épülő táplálkozásra, egyúttal népszerűsíti azokat a táplálkozási szokásokat, amelyek segítenek megelőzni a krónikus betegségeket és az elhízást.

A mediterrán életmód-terápia olyan értékeken tud változtatni, mint a vérnyomás, a koleszterin- és a vércukorszint, amelyek pedig a krónikus betegségek jelzői. Vagyis az életmódelemeink megváltoztatásával hatással lehetünk többek közt a magasvérnyomás-betegség állapotára, bizonyos mértékig vissza is fordíthatjuk azt. A szív-érrendszer szempontjából optimális táplálkozás elsősorban növényi alapú, zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák és ezekből készült gabonaipari termékek, omega-3 tartalmú élelmiszerek (tengeri halak, dió, lenmag) és egyéb többszörösen telítetlen zsírsavak, diófélék, olajos magvak fogyasztására épül

– ismerteti Szarka Dorottya, az Életmód Orvosi Központ Prima Medica dietetikusa. Arra pedig, hogy kinek válhat be leginkább a diéta, így válaszol: