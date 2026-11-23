A mentális egészség megőrzésében fontosabb lehet a rendszeres testmozgás, mint az, hogy milyen hosszú vagy intenzív edzéseket végzünk. Erre jutottak norvég kutatók, akik több mint tízezer egyetemi hallgató sportolási szokásait és lelki állapotát vizsgálták. Az eredmények szerint azoknál, akik ritkábban mozogtak, egy évvel később nagyobb valószínűséggel fordult elő depresszió és szorongás.

A mentális egészség megőrzésében fontos szerepet játszhat a rendszeres testmozgás

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A kutatás kezdetén a résztvevők kérdőívet töltöttek ki arról, milyen gyakran sportolnak, mennyi ideig tartanak az edzéseik, és mekkora fizikai megterheléssel járnak. Egy évvel később a kutatók a hallgatók mentális állapotát is felmérték, különös tekintettel a depresszióra és a szorongásra.

A mentális egészség szempontjából az edzések gyakorisága is számít

A kutatók megállapították, hogy a rendszeresen sportoló hallgatóknál kisebb valószínűséggel jelentkeztek gyakori mentális zavarok, mint azoknál, akik ritkábban végeztek testmozgást.

Az eredmények alapján az edzések gyakorisága következetesebb összefüggést mutatott a mentális egészséggel, mint azok intenzitása vagy időtartama.

A vizsgálat ugyanakkor különbségeket is feltárt a férfiak és a nők között. A nőknél az alacsonyabb intenzitású testmozgás, míg a férfiaknál a hetente sportolással töltött kevesebb idő függött össze erősebben a depresszió és a szorongás nagyobb valószínűségével.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a heti fizikai aktivitás növekedésével csökkent a gyakori mentális betegségek előfordulásának valószínűsége. Ez az összefüggés egészen a heti körülbelül tízórányi testmozgásig kimutatható volt.

Mennyi testmozgás ajánlott hetente?

Az eredmények összhangban állnak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásával, amely szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgást érdemes végezniük – írja a Science Daily.

A kutatás egyik fontos tanulsága, hogy a mentális jóllét szempontjából nem feltétlenül a hosszú vagy különösen megterhelő edzések jelentik a legfontosabb tényezőt. A rendszerességnek legalább ilyen jelentős szerepe lehet.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálat nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést. Vagyis az eredmények alapján nem lehet kijelenteni, hogy a sportolás önmagában megakadályozza a depresszió vagy a szorongás kialakulását.