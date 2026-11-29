A munkaidő lejártával nem feltétlenül ér véget az agyunk számára is a munkanap. A befejezetlen feladatok, a folyamatosan érkező üzenetek és a párhuzamosan futó projektek egyaránt hozzájárulhatnak a mentális kimerültség kialakulásához. A BBC által megszólaltatott szakértők szerint azonban néhány hétköznapi szokás megváltoztatásával csökkenthető az agyra nehezedő terhelés.
Miért vezethetnek mentális kimerültséghez a befejezetlen feladatok?
Christine Syrek német pszichológiaprofesszor és munkatársai kutatásai szerint a munkahét végén befejezetlenül maradt feladatok összefüggésbe hozhatók a fokozott stresszel, az alvászavarokkal és a munkával kapcsolatos folyamatos rágódással.
A szakértők öt olyan módszert ismertettek, amelyek segíthetnek a mentális terhelés csökkentésében.
1. Tervezzük meg előre a feladatainkat!
Nem szükséges minden teendőt azonnal elvégezni ahhoz, hogy nyugodtabban zárjuk a munkanapot. Már az is segíthet, ha pontosan meghatározzuk, mikor és hogyan folytatjuk a félbehagyott munkát.
Érdemes a nap elején fontossági sorrendbe állítani a feladatokat, és külön időt kijelölni azok elvégzésére. Ha írásban is rögzítjük a hátralévő teendőket, kevésbé kell attól tartanunk, hogy megfeledkezünk róluk.
2. Kapcsoljuk ki a munkahelyi értesítéseket!
A munkaidőn kívüli e-mailek és üzenetek megnehezíthetik a kikapcsolódást. A folyamatos elérhetőség ráadásul a munka és a magánélet közötti egyensúlyt is felboríthatja.
A szakértők szerint érdemes meghatározott időpontokban ellenőrizni az üzeneteket, a szabadidőben pedig lehetőség szerint kikapcsolni a munkához kapcsolódó értesítéseket.
3. Egyszerre csak egy feladatra koncentráljunk!
A különböző feladatok közötti folyamatos váltás jelentős terhelést róhat az agyra. A számítógépen megnyitott számos böngészőlap és a párhuzamosan futó projektek egyaránt hozzájárulhatnak az információs túlterheléshez. Joan Ongchoco, a Brit Columbiai Egyetem kognitív tudományokkal foglalkozó szakértője szerint lehetőség szerint érdemes befejezni az egyik feladatot, mielőtt nekilátunk a következőnek. Ezzel mentális erőforrásokat szabadíthatunk fel.
4. A szabadsághoz igazítsuk a határidőket!
Az ünnepek előtti időszak különösen megterhelő lehet. Egy karácsonyi szabadság előtt és után végzett kutatás szerint azoknak a munkavállalóknak jobb volt a közérzetük a visszatéréskor, akik kevesebb befejezetlen feladatot hagytak maguk mögött.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szabadság előtt minden munkát el kell végezni. Fontosabb, hogy olyan állapotban hagyjuk a feladatainkat, amelyből a pihenés után könnyen folytathatjuk azokat.
5. Alakítsunk ki munkanapzáró szokásokat!
A környezet megváltoztatása is segíthet abban, hogy gondolatban elszakadjunk a munkától. Oliver Weigelt, a Groningeni Egyetem szervezetpszichológiai szakértője szerint az átmenetet segítő szokások megkönnyíthetik a kikapcsolódást.
Ilyen lehet például:
- egy rövid séta a munkanap végén;
- a munkaeszközök elpakolása;
- a laptop áthelyezése egy másik helyiségbe;
- a munkavégzés helyszínének elhagyása.
Ezek az egyszerű szokások segíthetnek határt húzni a munka és a szabadidő között, valamint csökkenthetik a befejezetlen feladatok miatti rágódást.
A szakértők szerint tehát nem feltétlenül az összes teendő elvégzése a cél, hanem annak megtanulása, hogyan tudjuk a félbehagyott feladatokat átmenetileg elengedni.
A jelenséget a pszichológiában Zeigarnik-hatásnak nevezik, amely Bluma Zeigarnik pszichológusról kapta a nevét. A szakember 1927-ben publikált kutatása szerint az emberek könnyebben emlékeznek a félbeszakított feladatokra, mint azokra, amelyeket már befejeztek.
Bár ezt az emlékezeti hatást a későbbi vizsgálatok nem minden esetben igazolták, számos kutatás rámutatott arra, hogy az elvégzetlen teendők tartósan foglalkoztathatják a gondolatainkat.