A munkaidő lejártával nem feltétlenül ér véget az agyunk számára is a munkanap. A befejezetlen feladatok, a folyamatosan érkező üzenetek és a párhuzamosan futó projektek egyaránt hozzájárulhatnak a mentális kimerültség kialakulásához. A BBC által megszólaltatott szakértők szerint azonban néhány hétköznapi szokás megváltoztatásával csökkenthető az agyra nehezedő terhelés.

A folyamatos elérhetőség és a párhuzamos feladatvégzés fokozhatja a mentális kimerültséget (A kép illusztráció)

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Miért vezethetnek mentális kimerültséghez a befejezetlen feladatok?

Christine Syrek német pszichológiaprofesszor és munkatársai kutatásai szerint a munkahét végén befejezetlenül maradt feladatok összefüggésbe hozhatók a fokozott stresszel, az alvászavarokkal és a munkával kapcsolatos folyamatos rágódással.

A szakértők öt olyan módszert ismertettek, amelyek segíthetnek a mentális terhelés csökkentésében.

1. Tervezzük meg előre a feladatainkat!

Nem szükséges minden teendőt azonnal elvégezni ahhoz, hogy nyugodtabban zárjuk a munkanapot. Már az is segíthet, ha pontosan meghatározzuk, mikor és hogyan folytatjuk a félbehagyott munkát.

Érdemes a nap elején fontossági sorrendbe állítani a feladatokat, és külön időt kijelölni azok elvégzésére. Ha írásban is rögzítjük a hátralévő teendőket, kevésbé kell attól tartanunk, hogy megfeledkezünk róluk.

2. Kapcsoljuk ki a munkahelyi értesítéseket!

A munkaidőn kívüli e-mailek és üzenetek megnehezíthetik a kikapcsolódást. A folyamatos elérhetőség ráadásul a munka és a magánélet közötti egyensúlyt is felboríthatja.

A szakértők szerint érdemes meghatározott időpontokban ellenőrizni az üzeneteket, a szabadidőben pedig lehetőség szerint kikapcsolni a munkához kapcsolódó értesítéseket.

3. Egyszerre csak egy feladatra koncentráljunk!

A különböző feladatok közötti folyamatos váltás jelentős terhelést róhat az agyra. A számítógépen megnyitott számos böngészőlap és a párhuzamosan futó projektek egyaránt hozzájárulhatnak az információs túlterheléshez. Joan Ongchoco, a Brit Columbiai Egyetem kognitív tudományokkal foglalkozó szakértője szerint lehetőség szerint érdemes befejezni az egyik feladatot, mielőtt nekilátunk a következőnek. Ezzel mentális erőforrásokat szabadíthatunk fel.