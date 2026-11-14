Kivégzésekhez használták régen a népszerű dísznövényt

Első pillantásra ártalmatlan kerti virágnak tűnik, különleges formájú, élénk színű szirmai pedig könnyen magukra vonják a tekintetet. Kevesen sejtenék azonban, hogy a mutatós külső mögött halálos veszély rejtőzik. A mérgező növény olyan anyagokat tartalmaz, amelyek kis mennyiségben is végzetesek lehetnek.

Végzetes szívritmuszavart okozhat a mérgező növény. Illusztráció: 123RF

A mérgező növény sötét múltja

A növény mérgező tulajdonságait már az ókori görögök és rómaiak is ismerték. Mérgezett nyilak készítéséhez és gyilkosságokhoz is alkalmazták. Történelmi beszámolók szerint III. Attalosz pergamoni király halálra ítélteken is kísérletezhetett különféle mérgekkel, köztük ezzel a növénnyel, amely nem más, mint

a sisakvirág.

A legismertebb képviselője a kék sisakvirág (Aconitum napellus), amelynek valamennyi része, de különösen a gyökere igen veszélye. Akonitin nevű méreganyaga az idegrendszerre és a szívműködésre hat, súlyos mérgezés esetén életveszélyes szívritmuszavart okozhat.

A mérgező növény nem más, mint a sisakvirág, amelyet a Netflix népszerű sorozatából, a Ginny és Georgia című szériából is ismerhetünk. Illusztráció: 123RF

Egy népszerű Netflix-sorozatban is gyilkoltak vele

A mérgező sisakvirág a popkultúrában is felbukkant. A Netflix Ginny és Georgia című sorozatában Georgia ezzel a növénnyel mérgezi meg férjét, Kenny-t, akinek halálát kezdetben szívrohamnak tulajdonítják. A történetben később egy magánnyomozó figyel fel a gyanús körülményekre.

A sisakvirágot napjainkban is termesztik dísznövényként, ám rendkívüli óvatosságot igényel. Különösen kisgyerekek és háziállatok közelében jelent veszélyt, ezért gondozásakor kesztyű viselése ajánlott. Lenyelése esetén azonnali orvosi segítség szükséges.

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