- A budapesti 2-es metró építése 1950-ben kezdődött, ám gazdasági okok miatt évekre leállították a munkálatokat.
- A föld alatt kezdetben jelentős részben kézi erővel dolgoztak a metróépítők.
- Archív fotókon idézzük fel Budapest történetének egyik legnagyobb közlekedési beruházását.
Naponta utasok százezrei fordulnak meg a budapesti metró állomásain, mégis ritkán gondolunk bele, milyen emberi teljesítmény áll a föld alatti közlekedési hálózat megszületése mögött. A ma jól ismert fővárosi csomópontok helyén egykor hatalmas munkagödrök, daruk, építőgépek és ideiglenes szerkezetek álltak. A felszín alatt pedig egy olyan világ alakult ki, amelyből a budapestiek akkoriban csak keveset láthattak. A metróépítés korabeli fényképei most ebbe az időszakba engednek betekintést.
Budapesti metróépítés: két évtizedet kellett várni az első utazásra
Bár Budapest már 1896-ban büszkélkedhetett a kontinentális Európa első földalatti vasútjával, a nagyobb kapacitású, mélyvezetésű metróhálózat kiépítése csak a második világháború után indult meg.
A kelet–nyugati metróvonal, vagyis a mai M2-es metró építését 1950-ben kezdték el. A beruházás az ország egyik legnagyobb építkezésének számított, amelyen mintegy ötezer ember dolgozott. A munkálatok során a mélyépítők és a bányászok tapasztalatára egyaránt szükség volt.
A metróalagutak kialakítása korántsem volt egyszerű feladat. A munkásoknak különböző talajrétegekkel, talajvízzel és nehéz föld alatti munkakörülményekkel kellett megküzdeniük. Az építkezés egyes szakaszain hagyományos bányászati módszereket alkalmaztak, és jelentős szerepe volt a kézi munkának is.
A nagyszabású beruházás azonban 1954-ben gazdasági nehézségek miatt megtorpant. A metróépítés folytatásáról csak 1963-ban született újabb döntés.
A metróépítés Budapest arculatát is megváltoztatta
A hatvanas években ismét építőgépek, munkások és ideiglenes közlekedési útvonalak határozták meg a főváros számos forgalmas pontjának látványát.
A metróállomások kialakítása nemcsak a felszín alatti világot, hanem Budapest utcáit és tereit is átformálta. Új gyalogos aluljárók létesültek, átalakították a közlekedési csomópontokat, és egyes felszíni épületek is eltűntek. A korszak egyik legismertebb és máig fájó várostörténeti eseménye a Blaha Lujza téren álló egykori Nemzeti Színház 1965-ös lebontása volt.
A 2-es metró első szakaszát 1970. április 2-án adták át ünnepélyesen a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között. Két évvel később, 1972. december 22-én a budai szakasz is elkészült, így a szerelvények már a Duna alatt áthaladva kötötték össze Pestet és Budát.
Közben megkezdődött az észak–déli metróvonal építése is. A mai M3-as metró első szakasza 1976-ban nyílt meg, a vonal pedig fokozatosan, egészen 1990-ig bővült.
Emberek a föld alatt: a metróépítés ritkán látott pillanatai
Galériánk fényképei egészen más szemszögből mutatják be a budapesti metrót, mint ahogyan ma ismerjük. A felvételeken még nyoma sincs a burkolt peronoknak, az utastájékoztató tábláknak és a mozgólépcsőn siető tömegnek. Helyettük félkész alagutak, acélszerkezetek, hatalmas munkagödrök, kezdetleges világítás és a föld alatt dolgozó munkások elevenednek meg.
Különösen értékesek azok a felvételek, amelyeken maguk a metróépítők láthatók. Ők azok az emberek, akik hosszú éveken át dolgoztak Budapest utcái alatt, hogy a következő nemzedékek gyorsabban és könnyebben közlekedhessenek. A következő metróutadon talán már más szemmel nézel majd az alagutakra, amelyek mellett nap mint nap elsuhansz.
Lapozd végig galériánkat, és nézd meg, hogyan épült évtizedekkel ezelőtt a budapesti metró!
Nézd meg az izgalmas archív videófelvételeket az építkezésről:
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