A budapesti 2-es metró építése 1950-ben kezdődött, ám gazdasági okok miatt évekre leállították a munkálatokat.

A föld alatt kezdetben jelentős részben kézi erővel dolgoztak a metróépítők.

Archív fotókon idézzük fel Budapest történetének egyik legnagyobb közlekedési beruházását.

Naponta utasok százezrei fordulnak meg a budapesti metró állomásain, mégis ritkán gondolunk bele, milyen emberi teljesítmény áll a föld alatti közlekedési hálózat megszületése mögött. A ma jól ismert fővárosi csomópontok helyén egykor hatalmas munkagödrök, daruk, építőgépek és ideiglenes szerkezetek álltak. A felszín alatt pedig egy olyan világ alakult ki, amelyből a budapestiek akkoriban csak keveset láthattak. A metróépítés korabeli fényképei most ebbe az időszakba engednek betekintést.

Városszerte hatalmas lyukak tátongtak a metróépítés során, a fotón az Albertirsai út felől nézve látható az alagút, a háttérben a Kerepesi út.

Fotó: Fortepan / UVATERV

Budapesti metróépítés: két évtizedet kellett várni az első utazásra

Bár Budapest már 1896-ban büszkélkedhetett a kontinentális Európa első földalatti vasútjával, a nagyobb kapacitású, mélyvezetésű metróhálózat kiépítése csak a második világháború után indult meg.

A kelet–nyugati metróvonal, vagyis a mai M2-es metró építését 1950-ben kezdték el. A beruházás az ország egyik legnagyobb építkezésének számított, amelyen mintegy ötezer ember dolgozott. A munkálatok során a mélyépítők és a bányászok tapasztalatára egyaránt szükség volt.

A metróalagutak kialakítása korántsem volt egyszerű feladat. A munkásoknak különböző talajrétegekkel, talajvízzel és nehéz föld alatti munkakörülményekkel kellett megküzdeniük. Az építkezés egyes szakaszain hagyományos bányászati módszereket alkalmaztak, és jelentős szerepe volt a kézi munkának is.

A nagyszabású beruházás azonban 1954-ben gazdasági nehézségek miatt megtorpant. A metróépítés folytatásáról csak 1963-ban született újabb döntés.

A metróépítés Budapest arculatát is megváltoztatta

A hatvanas években ismét építőgépek, munkások és ideiglenes közlekedési útvonalak határozták meg a főváros számos forgalmas pontjának látványát.

A metróállomások kialakítása nemcsak a felszín alatti világot, hanem Budapest utcáit és tereit is átformálta. Új gyalogos aluljárók létesültek, átalakították a közlekedési csomópontokat, és egyes felszíni épületek is eltűntek. A korszak egyik legismertebb és máig fájó várostörténeti eseménye a Blaha Lujza téren álló egykori Nemzeti Színház 1965-ös lebontása volt.