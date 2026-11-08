Így gondozd a mikulásvirágot, hogy jövőre is virágozzon

A mikulásvirág megfelelő gondozással évekig életben tartható, nem kell az ünnepek után megválnunk tőle.

A locsolás, a metszés és a megfelelő fényviszonyok egész évben fontosak.

A mikulásvirág újravirágoztatásának titka a hosszú sötét őszi periódus.

A mikulásvirág a karácsony egyik legnépszerűbb szobanövénye, ám sokan az ünnepek után megválnak tőle; pedig a mikulásvirág gondozása nem ér véget decemberben: megfelelő ápolással a következő karácsonykor is színes fellevelekkel díszítheti az otthonunkat.

A mikulásvirág gondozása nem merül ki a locsolásban: a huzattól és fűtőtestektől távol kell tartanunk! Fotó: 1234RF

Sokan keresnek rá a különböző weboldalakon, hogyan kell gondozni a mikulásvirágot, és hogyan érhetjük el, hogy újra virágozzon. Ebben segítünk alább!

Mikulásvirág gondozása karácsony után

Az ünnepek után a növény színes fellevelei elhalványulhatnak, majd lehullhatnak. Ez természetes folyamat, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a virág elpusztult. Ez a növény kifejezetten érzékeny a hőmérséklet-változásra és a fényviszonyokra, ezért egész évben oda kell figyelnünk rá, ha sokáig szeretnénk élvezni a piros leveleit.

Ne álljon alatta a víz, és nem mindegy, hova tesszük

A mikulásvirág locsolása során ellenőrizzük a növény földjét: akkor adjunk csak neki vizet, amikor a felső réteg kiszáradt. A pangó víz gyökérrothadást okozhat, ezért a kaspóból öntsük ki a felesleget. Fontos továbbá, hogy világos, huzattól és fűtőtesttől távol lévő, védett helyen tartsuk, mert a nagy melegtől vagy a sok fénytől elkezdheti lehullajtani a leveleit.

Tavasszal jöhet a metszés és az átültetés

Március környékén a hajtásokat 10-15 centiméteres magasságra visszavághatjuk. A metszés segít abban, hogy a növény bokrosabb legyen. Tavasszal szükség esetén ültessük át jó vízelvezetésű virágföldbe, majd az új hajtások megjelenésekor kezdjük el a tápoldatozását.

Nyáron a szabadban is jól érzi magát

A mikulásvirág tartása nyáron a szabadban is megoldható, ha már nem fenyeget a fagyveszély. Világos, de a tűző délutáni napsütéstől védett helyet válasszunk neki. Rendszeresen öntözzük, a hajtásvégek visszacsípésével pedig ösztönözzük bokros növekedésre.

Tipp: a mikulásvirág szaporítása is ilyenkor lehet aktuális: egészséges hajtásvégekből dugványokat készíthetünk. A visszacsípést augusztus közepéig fejezzük be.

Így virágoztathatjuk újra

A mikulásvirág kivirágoztatása a rövid nappalokhoz és hosszú éjszakákhoz kötődik. Szeptember végétől vagy október elejétől körülbelül nyolc héten keresztül naponta legalább 14 órán át teljes sötétséget kell biztosítanunk számára.