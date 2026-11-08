Így gondozd a mikulásvirágot, hogy jövőre is virágozzon

- A mikulásvirág megfelelő gondozással évekig életben tartható, nem kell az ünnepek után megválnunk tőle.
- A locsolás, a metszés és a megfelelő fényviszonyok egész évben fontosak.
- A mikulásvirág újravirágoztatásának titka a hosszú sötét őszi periódus.
A mikulásvirág a karácsony egyik legnépszerűbb szobanövénye, ám sokan az ünnepek után megválnak tőle; pedig a mikulásvirág gondozása nem ér véget decemberben: megfelelő ápolással a következő karácsonykor is színes fellevelekkel díszítheti az otthonunkat.
Sokan keresnek rá a különböző weboldalakon, hogyan kell gondozni a mikulásvirágot, és hogyan érhetjük el, hogy újra virágozzon. Ebben segítünk alább!
Mikulásvirág gondozása karácsony után
Az ünnepek után a növény színes fellevelei elhalványulhatnak, majd lehullhatnak. Ez természetes folyamat, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a virág elpusztult. Ez a növény kifejezetten érzékeny a hőmérséklet-változásra és a fényviszonyokra, ezért egész évben oda kell figyelnünk rá, ha sokáig szeretnénk élvezni a piros leveleit.
Ne álljon alatta a víz, és nem mindegy, hova tesszük
A mikulásvirág locsolása során ellenőrizzük a növény földjét: akkor adjunk csak neki vizet, amikor a felső réteg kiszáradt. A pangó víz gyökérrothadást okozhat, ezért a kaspóból öntsük ki a felesleget. Fontos továbbá, hogy világos, huzattól és fűtőtesttől távol lévő, védett helyen tartsuk, mert a nagy melegtől vagy a sok fénytől elkezdheti lehullajtani a leveleit.
Tavasszal jöhet a metszés és az átültetés
Március környékén a hajtásokat 10-15 centiméteres magasságra visszavághatjuk. A metszés segít abban, hogy a növény bokrosabb legyen. Tavasszal szükség esetén ültessük át jó vízelvezetésű virágföldbe, majd az új hajtások megjelenésekor kezdjük el a tápoldatozását.
Nyáron a szabadban is jól érzi magát
A mikulásvirág tartása nyáron a szabadban is megoldható, ha már nem fenyeget a fagyveszély. Világos, de a tűző délutáni napsütéstől védett helyet válasszunk neki. Rendszeresen öntözzük, a hajtásvégek visszacsípésével pedig ösztönözzük bokros növekedésre.
Tipp: a mikulásvirág szaporítása is ilyenkor lehet aktuális: egészséges hajtásvégekből dugványokat készíthetünk. A visszacsípést augusztus közepéig fejezzük be.
Így virágoztathatjuk újra
A mikulásvirág kivirágoztatása a rövid nappalokhoz és hosszú éjszakákhoz kötődik. Szeptember végétől vagy október elejétől körülbelül nyolc héten keresztül naponta legalább 14 órán át teljes sötétséget kell biztosítanunk számára.
Napközben világos helyen tarthatjuk, este azonban tegyük sötét szekrénybe vagy fényt át nem eresztő doboz alá. A megszakítás nélküli sötétség fontos: még a szobai lámpa fénye is megzavarhatja a folyamatot.
Hogyan virágoztassam ki a mikulásvirágomat?
A titok a következetesség: ha minden este biztosítjuk a megfelelő sötétséget, a növény karácsonyra újra színes felleveleket hozhat.
További tippekért nézd meg ezt a videót:
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