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ünnep

Akár a saját szeretteink is közéjük tartozhatnak – kiket ünneplünk Mindenszentekkor?

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Olvasási idő: 7 perc
Akár a saját szeretteink is közéjük tartozhatnak – kiket ünneplünk Mindenszentekkor?
Mindenszentek és halottak napján egy közös temetőlátogatással összekapcsolhatjuk az ünnepeket.
Fotó: Dziambel
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Lehet valaki szent, ha soha nem avatták szentté? Járjunk utána, kiket ünneplünk Mindenszentek napján, és mi különbözteti meg ezt az ünnepet a halottak napjától!
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ünnepszentegyházmindenszentek
  • Mindenszentekkor az összes üdvözültet ünnepeljük, azokat is, akiket soha nem avattak szentté.
  • A katolikus hit szerint elhunyt rokonaink és ismerőseink is az ünnepelt szentek közé tartozhatnak.
  • Halottak napján az elhunytakért imádkozunk, ezért a két nap egyházi jelentése eltér.

Mindenszentek hallatán könnyen a temetőben világító mécsesekre és elhunyt szeretteinkre gondolunk. Az ünnep megértéséhez azonban érdemes feltennünk egy kérdést: kik azok a szentek? Talán a templomok szobrai, Szent István vagy Assisi Szent Ferenc jut eszünkbe. A katolikus egyház november 1-jén mégis azokat is ünnepli, akiknek nincs szobruk, ismert életrajzuk vagy külön napjuk a naptárban. Ők az ismeretlen szentek: azok az üdvözültek, vagyis az Istennel örök boldogságban élők, akiknek a történetét talán csak a családjuk ismerte.

Őszi temetői kiép Mindenszentek alkalmával.
Mindenszentek és halottak napja két különböző ünnep, de mindkét napot temetőlátogatással ünnepeljük. 
Fotó: Konektus Photo / Shutterstock

Kiket ünneplünk Mindenszentek napján?

A katolikus értelmezés szerint a szentek közössége jóval nagyobb a hivatalosan szentté avatottak körénél. A szentté avatással az egyház elismeri az adott ember életszentségét, és példaként állítja őt a hívek elé. Az eljárás tehát nem tesz valakit utólag szentté: olyan életet ismer el, amelyet az illető már leélt. A mennyei boldogságnak azonban nem feltétele, hogy valakiről egyházi eljárás induljon.

Innen már könnyebb megértenünk, miért ünneplik együtt az ismert és az ismeretlen szenteket. A katolikus hit szerint az üdvözültek között lehetnek hétköznapi emberek, akár elhunyt rokonaink, ismerőseink is. Ferenc pápa 2018-as mindenszenteki beszédében a naptárból ismert szentek mellett az üdvözültek közösségéhez tartozó családtagokról és ismerősökről is beszélt. Egy-egy szerettünk üdvösségét nem jelenthetjük ki bizonyossággal, de remélhetjük, hogy már közéjük tartozik. Így az ünnep személyesen is érinthet bennünket.

Az ünnep bibliai olvasmánya – amelyre Ferenc pápa is hivatkozott – is segít megértenünk, miért nem férhet bele minden szent neve a naptárba. A Jelenések könyve (Jel 7,9) megszámlálhatatlan sokaságról beszél, amelynek tagjai minden nemzetből, népből és nyelvből érkeznek. A kép az üdvözültek közösségét mutatja meg: olyan emberekét, akik különböző korokban és körülmények között éltek. Mindenszentek ezért a katolikus hit szerint örömünnep. Azokra irányítja a figyelmet, akik már eljutottak az Istennel való örök boldogságra, és akiknek közösségébe a hívők maguk is remélnek eljutni.

Ké szent KrisztusPantokrátor képét tartja a romániai Snagov kolostor freskóján.
A romániai Snagov kolostor belső falait szentek sokasága díszíti. Az ortodoxok is ünneplik Mindenszentek ünnepét, ők azonban nem novemberben, hanem a pünkösd utáni első vasárnapon. 
Fotó: Claudine Van Massenhove / Shutterstock

Miért más a halottak napja?

November 2-án az egyház minden elhunyt hívőről megemlékezik, és imádkozik értük. A különbség megértéséhez a tisztítótűz fogalmát is érdemes tisztáznunk. A katolikus tanítás szerint aki Isten kegyelmében hal meg, de még megtisztulásra szorul, az üdvösség felé tart, ám a mennyei boldogság előtt végső megtisztuláson megy keresztül. Ezt nevezi az egyház tisztítótűznek, és ezért tartja fontosnak az elhunytakért mondott imát.

Mindenszentekkor tehát a már üdvözült lelkeket ünnepeljük; halottak napján az elhunytakért könyörgünk. Az első nap középpontjában az üdvösség öröme, a másodikéban az imádságos megemlékezés áll. A két napot összekötheti ugyanaz a temetőlátogatás, de egyházi jelentésük eltér. Amikor szeretteink sírjánál megállunk, a hiány mellett annak reménye is jelen lehet, hogy egyszer újra találkozunk velük.

„A Szentháromság imádása az összes szent által” című, 1400 körül készült spanyol oltárkép.
Egy XVI. századi spanyol oltárkép, amely Szent Apollóniát, Szent Ágotát és Szent Lúciát ábrázolja, a művész ismeretlen.
Leonardo da Vinci Keresztelő Szent Jánost ábrázoló festménye a XVI. századból.
Egy modern szent: a 2025-ben szentté avatott brit-olasz fiatal, Carlo Acutis, akit "Isten influencerének" is tekintettek.
A romániai ortodox Snagov kolostortemplom Siliștea Snagovuluiban, amelynek falait teljes egészében szentek képei díszítik.
Mindenszentek és halottak napja ünnepén gyertyát gyújunk elhunyt szeretteink lelkiüdvéért.
A két, egymást követő ünnepet közös temetőlátogatással kapcsolhatjuk össze.
A temetők ezeken az ünnepeken igazán hangulatosak, ahogy az elmúlás csendes ködében szép kőangyalok vigyázzák a halottak békességét.
Galéria: Mindenszentek: azokat is ünnepeljük, akiknek a nevét sem ismerjük
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„A Szentháromság imádása az összes szent által” című, 1400 körül készült spanyol oltárkép.

 

Nézd meg a videót is a témában:

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