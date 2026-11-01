Akár a saját szeretteink is közéjük tartozhatnak – kiket ünneplünk Mindenszentekkor?

Mindenszentekkor az összes üdvözültet ünnepeljük, azokat is, akiket soha nem avattak szentté.

A katolikus hit szerint elhunyt rokonaink és ismerőseink is az ünnepelt szentek közé tartozhatnak.

Halottak napján az elhunytakért imádkozunk, ezért a két nap egyházi jelentése eltér.

Mindenszentek hallatán könnyen a temetőben világító mécsesekre és elhunyt szeretteinkre gondolunk. Az ünnep megértéséhez azonban érdemes feltennünk egy kérdést: kik azok a szentek? Talán a templomok szobrai, Szent István vagy Assisi Szent Ferenc jut eszünkbe. A katolikus egyház november 1-jén mégis azokat is ünnepli, akiknek nincs szobruk, ismert életrajzuk vagy külön napjuk a naptárban. Ők az ismeretlen szentek: azok az üdvözültek, vagyis az Istennel örök boldogságban élők, akiknek a történetét talán csak a családjuk ismerte.

Mindenszentek és halottak napja két különböző ünnep, de mindkét napot temetőlátogatással ünnepeljük.

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Kiket ünneplünk Mindenszentek napján?

A katolikus értelmezés szerint a szentek közössége jóval nagyobb a hivatalosan szentté avatottak körénél. A szentté avatással az egyház elismeri az adott ember életszentségét, és példaként állítja őt a hívek elé. Az eljárás tehát nem tesz valakit utólag szentté: olyan életet ismer el, amelyet az illető már leélt. A mennyei boldogságnak azonban nem feltétele, hogy valakiről egyházi eljárás induljon.

Innen már könnyebb megértenünk, miért ünneplik együtt az ismert és az ismeretlen szenteket. A katolikus hit szerint az üdvözültek között lehetnek hétköznapi emberek, akár elhunyt rokonaink, ismerőseink is. Ferenc pápa 2018-as mindenszenteki beszédében a naptárból ismert szentek mellett az üdvözültek közösségéhez tartozó családtagokról és ismerősökről is beszélt. Egy-egy szerettünk üdvösségét nem jelenthetjük ki bizonyossággal, de remélhetjük, hogy már közéjük tartozik. Így az ünnep személyesen is érinthet bennünket.

Az ünnep bibliai olvasmánya – amelyre Ferenc pápa is hivatkozott – is segít megértenünk, miért nem férhet bele minden szent neve a naptárba. A Jelenések könyve (Jel 7,9) megszámlálhatatlan sokaságról beszél, amelynek tagjai minden nemzetből, népből és nyelvből érkeznek. A kép az üdvözültek közösségét mutatja meg: olyan emberekét, akik különböző korokban és körülmények között éltek. Mindenszentek ezért a katolikus hit szerint örömünnep. Azokra irányítja a figyelmet, akik már eljutottak az Istennel való örök boldogságra, és akiknek közösségébe a hívők maguk is remélnek eljutni.