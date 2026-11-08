Így teszi tönkre a kezedet a telefonozás – Látványos animáció mutatja be a következményeket

A telefon kisujjal történő alátámasztása helyi nyomást és kellemetlen tüneteket okozhat.

A kisujj zsibbadása mögött a singcsonti ideg nyomódása is állhat.

A szakértők szerint a rendszeres szünetek és a helyes telefontartás segíthetnek megelőzni a panaszokat.

Naponta akár órákat is eltölthetünk a mobiltelefonunkat böngészve, miközben szinte észre sem vesszük, hogyan tartjuk a készüléket. Sokan egyetlen kézzel telefonoznak, a mobil alsó élét pedig a kisujjukkal támasztják meg. Bár ez a mozdulat kényelmesnek tűnhet, hosszabb idő után kellemetlen következményekkel járhat. Egy Instagramon terjedő látványos animáció azt szemlélteti, hogyan nehezedik a telefon súlya a kisujjra, miként nyomódhatnak össze a lágy szövetek, és miért alakulhat ki érzékenység vagy benyomódás az ujjon. A jelenséget az interneten gyakran smartphone pinky, vagyis „okostelefonos kisujj” néven emlegetik. De vajon valóban elváltoztathatja a kezünket a rendszeres mobilozás, és mikor kell komolyan venni a figyelmeztető jeleket?

A rendszeres mobilozás rossz hatással van a kéz és a kar idegeire, izmaira, ízületeire, ínaira.

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A rendszeres mobilozás hatásai: mi történik a kisujjaddal, amikor így tartod a telefonodat?

A telefon egykezes használatakor a kisujj gyakran a készülék alsó élének támaszkodik. Ilyenkor a mobil súlyának egy része viszonylag kis felületre nehezedik. A tartós nyomás átmeneti benyomódást hagyhat a bőrön és a lágy szöveteken, a kényelmetlen kéztartás pedig fájdalmat vagy érzékenységet okozhat. Egyes esetekben bizsergés és zsibbadás is jelentkezhet.

A videó anatómiai animációval mutatja be a folyamatot: láthatóvá teszi a kisujj belső szerkezetét, valamint azt, hogyan érintkezik a telefon széle az ujj felszínével. Fontos azonban, hogy az animáció szemléltetés, nem pedig orvosi bizonyíték arra, hogy a telefon mindenkinél tartósan deformálná a kisujjat.

Orvos figyelmeztet: az idegek is érintettek lehetnek

A jelenségről a világhírű amerikai Cleveland Clinic szakemberei is beszámoltak. Dr. Dominic King sportorvos a klinika 2024-es tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a telefon kisujjal történő rendszeres megtámasztása nyomást gyakorolhat az ujj szöveteire és idegeire. A szakember szerint a készülék súlya bizonyos esetekben zsibbadást, bizsergést, sőt kisebb benyomódást is okozhat az ujjon. King azt is hangsúlyozta, hogy a telefonozás közben kialakuló kényelmetlen testhelyzetek az izmokat, az ízületeket és a szalagokat egyaránt megterhelhetik.