Így teszi tönkre a kezedet a telefonozás – Látványos animáció mutatja be a következményeket

- A telefon kisujjal történő alátámasztása helyi nyomást és kellemetlen tüneteket okozhat.
- A kisujj zsibbadása mögött a singcsonti ideg nyomódása is állhat.
- A szakértők szerint a rendszeres szünetek és a helyes telefontartás segíthetnek megelőzni a panaszokat.
Naponta akár órákat is eltölthetünk a mobiltelefonunkat böngészve, miközben szinte észre sem vesszük, hogyan tartjuk a készüléket. Sokan egyetlen kézzel telefonoznak, a mobil alsó élét pedig a kisujjukkal támasztják meg. Bár ez a mozdulat kényelmesnek tűnhet, hosszabb idő után kellemetlen következményekkel járhat. Egy Instagramon terjedő látványos animáció azt szemlélteti, hogyan nehezedik a telefon súlya a kisujjra, miként nyomódhatnak össze a lágy szövetek, és miért alakulhat ki érzékenység vagy benyomódás az ujjon. A jelenséget az interneten gyakran smartphone pinky, vagyis „okostelefonos kisujj” néven emlegetik. De vajon valóban elváltoztathatja a kezünket a rendszeres mobilozás, és mikor kell komolyan venni a figyelmeztető jeleket?
A rendszeres mobilozás hatásai: mi történik a kisujjaddal, amikor így tartod a telefonodat?
A telefon egykezes használatakor a kisujj gyakran a készülék alsó élének támaszkodik. Ilyenkor a mobil súlyának egy része viszonylag kis felületre nehezedik. A tartós nyomás átmeneti benyomódást hagyhat a bőrön és a lágy szöveteken, a kényelmetlen kéztartás pedig fájdalmat vagy érzékenységet okozhat. Egyes esetekben bizsergés és zsibbadás is jelentkezhet.
A videó anatómiai animációval mutatja be a folyamatot: láthatóvá teszi a kisujj belső szerkezetét, valamint azt, hogyan érintkezik a telefon széle az ujj felszínével. Fontos azonban, hogy az animáció szemléltetés, nem pedig orvosi bizonyíték arra, hogy a telefon mindenkinél tartósan deformálná a kisujjat.
Orvos figyelmeztet: az idegek is érintettek lehetnek
A jelenségről a világhírű amerikai Cleveland Clinic szakemberei is beszámoltak. Dr. Dominic King sportorvos a klinika 2024-es tájékoztatójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a telefon kisujjal történő rendszeres megtámasztása nyomást gyakorolhat az ujj szöveteire és idegeire. A szakember szerint a készülék súlya bizonyos esetekben zsibbadást, bizsergést, sőt kisebb benyomódást is okozhat az ujjon. King azt is hangsúlyozta, hogy a telefonozás közben kialakuló kényelmetlen testhelyzetek az izmokat, az ízületeket és a szalagokat egyaránt megterhelhetik.
Nem biztos, hogy a telefon miatt változott meg a kisujjad
Bár a közösségi médiában sokan mutogatják a kisujjukon kialakult mélyedést, az orvosok óvatosságra intenek. Dr. Peter Evans, a Cleveland Clinic ortopéd sebésze szerint a „smartphone pinky” néven bemutatott elváltozások egy része valójában a kisujj természetes anatómiai sajátossága lehet.
Az ujjak alakja emberenként eltérő, és bizonyos veleszületett vagy később kialakuló állapotok is befolyásolhatják a megjelenésüket.
A szakember ugyanakkor elismeri, hogy a telefon kisujjal történő megtámasztása bizonyos körülmények között nyomhatja az ujj idegeit, ami fájdalomhoz vagy érzészavarhoz vezethet.
A kisujj zsibbadása komolyabb problémát is jelezhet
A kisujj és a gyűrűsujj egy részének érzékelésében fontos szerepet játszik a singcsonti ideg, orvosi nevén a nervus ulnaris. Ez az ideg a karon keresztül fut a kéz felé, és több ponton is nyomás alá kerülhet. Az egyik leggyakoribb ilyen hely a könyök belső oldala.
Ha valaki hosszú ideig behajlított könyökkel telefonozik, az fokozhatja az ideg terhelését. Tartós vagy ismétlődő nyomás esetén kialakulhat az úgynevezett könyöktáji alagútszindróma, más néven cubital tunnel szindróma.
Az American Academy of Orthopaedic Surgeons szakmai tájékoztatója szerint a betegség jellemző tünetei közé tartozik a kisujj és a gyűrűsujj zsibbadása, bizsergése, valamint súlyosabb esetekben a kéz gyengesége. A tünetek gyakran akkor jelentkeznek, amikor a könyök hosszabb ideig behajlított helyzetben van, például telefonálás vagy alvás közben.
Fontos különbség, hogy a telefon kisujjra nehezedő közvetlen nyomása és a könyöknél kialakuló idegkompresszió nem ugyanaz a probléma, még ha hasonló érzészavarokat is okozhatnak.
Így előzheted meg a telefonozás okozta egészségügyi panaszokat
A szakemberek szerint néhány egyszerű változtatással csökkenthető a kéz és a kar terhelése:
- Ne mindig a kisujjaddal támaszd meg a telefon alsó élét.
- Lehetőleg két kézzel tartsd a készüléket.
- Hosszabb telefonozás közben rendszeresen változtass a kéztartásodon.
- Használhatsz a telefon hátuljára rögzíthető tartót, amely segíthet elosztani a terhelést.
- Kerüld a könyök hosszan tartó, erősen behajlított helyzetét.
- Ha fájdalmat, bizsergést vagy zsibbadást tapasztalsz, tarts szünetet.
Ha a zsibbadás rendszeresen visszatér, nem múlik el, vagy a kéz gyengülésével jár, érdemes orvoshoz fordulni. Az időben felismert idegkompresszió sok esetben kezelhető, az elhanyagolt, súlyos állapot viszont maradandó panaszokat okozhat. A telefonozás tehát nem feltétlenül teszi tönkre a kisujjunkat, de a tartósan kényelmetlen kéztartás valódi problémákhoz vezethet. Érdemes odafigyelni arra, hogyan fogjuk a készüléket, különösen akkor, ha már fájdalmat vagy kézzsibbadást tapasztalunk.
Nézd meg a videós animációt, mi történik a kezeddel mobilizás közben:
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