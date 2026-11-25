A mogyoró, hiába magas a kalóriatartalma, fontos része az étrendnek, mivel fehérjét, élelmi rostot, B-vitaminokat és számos ásványi anyagot, többek közt magnéziumot, káliumot, rezet és mangánt biztosít a szervezet számára. Emellett a szív- és érrendszerre is jótékony hatással van az antioxidánsok, köztük a fenolos vegyületek jelenlétének köszönhetően. Ezek segítenek csökkenteni az oxidatív stresszt, valamint a gyulladást, amelyek jelentős szerepet játszanak a krónikus betegségek kialakulásában. Ezeknek az anyagoknak egy jelentős része a dió vékony, barna héjában található, éppen ezért nem érdemes eltávolítani.
Mogyoró: napi egy marok is jótékony hatással bír
A mogyoró lipidprofilokra gyakorolt hatását tudósok vizsgálták, a kutatási eredményeket pedig az European Journal of Clinical Nutrition című folyóiratban tették közzé. A kísérletben 48, enyhén emelkedett koleszterinszintű személy vett részt. A négyhetes megfigyelés során a résztvevők napi 30 gramm mogyorót fogyasztottak, egészben, darálva vagy aprítva, mialatt a kutatók arra is keresték a választ, számít-e az őrlés mértéke.
Az eredményből kiderült, hogy a dióféle fogyasztásának formájától függetlenül a résztvevők alacsonyabb összkoleszterin- és LDL-koleszterinszintet, közismert nevén „rossz” koleszterinszintet tapasztaltak, mialatt a „jó” HDL-koleszterin szintje viszont emelkedett. Ráadásul a diófélék magas energiatartalma ellenére sem figyeltek meg jelentős változást a testsúlyban.
Ez az eredmény nem egyedülálló: kilenc, több mint 400 főt felölelő tanulmány áttekintése során kiderült, hogy a mogyorófogyasztás alacsonyabb össz- és LDL-koleszterinszinttel járt.
A kutatók továbbá megfigyelték, hogy a rendszeres mogyorófogyasztás az alfa-tokoferol, az E-vitamin biológiailag legaktívabb formájának szintjének emelkedéséhez is hozzájárult. Ez a vitamin egy olyan erős antioxidáns, amely védi a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól, mialatt támogatja az immunrendszer megfelelő működését, segít megvédeni a sejthártyákat a károsodástól, és fontos az erek egészsége szempontjából. A mogyoró különösen értékes forrása ennek a vitaminnak, hiszen már egy kis marék - nagyjából 28 gramm -, is az ajánlott napi E-vitamin bevitel 21%-át fedezi. Mivel zsírban oldódik, a diófélékben lévő természetes zsírok elősegítik a felszívódást.
Mennyit érdemes fogyasztani?
Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) naponta körülbelül 30 gramm sótlan dióféle fogyasztását javasolja, míg az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) a napi körülbelül 42 gramm fogyasztás lehetséges előnyeit hangsúlyozza. Felsőhatár nincsen meghatározva, ugyanakkor a kalóriatartalmuk miatt érdemes mértéket tartani és rendszeres testmozgást végezni.
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A Maastrichti Egyetem kutatói korábban azt vizsgálták, hogyan befolyásolhatja a földimogyoró rendszeres fogyasztása az idősebb emberek agyi véráramlását és kognitív teljesítményét. A vizsgálatban 31 egészséges, átlagosan 67 éves résztvevő vett részt, akik a kísérlet során 16 héten keresztül naponta 60 gramm sózatlan, héjával együtt pörkölt földimogyorót fogyasztottak, majd egy külön kontrollidőszakban mogyoró nélkül folytatták az étrendjüket. A két időszak között nyolchetes szünetet tartottak, a kutatók pedig képalkotó eljárással mérték az agyi véráramlást, valamint különböző tesztekkel vizsgálták a memóriát és más kognitív képességeket. Az eredményeket ITT lehet megtekinteni!