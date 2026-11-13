Filléres csodaszer a mohás teraszra – 48 óra múlva már csak le kell seperni

A moha és az alga eltávolítása komoly bosszúságot okozhat a teraszokon, pedig létezik egy egyszerű módszer, amellyel hosszú időre megszabadulhatunk tőlük.

Moha eltávolítása a teraszról: ez a filléres házi módszer segíthet Fotó: magnific.com

A nedves, árnyékos teraszokon különösen könnyen elszaporodhat a moha és az alga.

A szakértők szerint szódabikarbónával egyszerűen kezelhetjük a problémás felületeket.

A lúgos kémhatású szódabikarbóna megváltoztatja a felület pH-értékét, miközben nedvességet is elvon.

A szert száraz időben kell a mohás, algás területre szórni, majd 24–48 órán keresztül rajta hagyni.

Amikor a moha megbarnult és kiszáradt, egyszerűen leseperhető, a teraszt pedig ezután alaposan le kell öblíteni.

Moha eltávolítása a teraszról: ez a filléres házi módszer segíthet

Egy elhanyagolt teraszt gyorsan ellephet az alga, a moha és a zuzmó, miközben a lehullott levelek, a föld, a különböző foltok és a mindennapi szennyeződések is nyomot hagyhatnak rajta. A jellegzetes zöld bevonat különösen a nyirkos, árnyékos helyeken gyakori, ahol a nedvesség és a gyenge légmozgás ideális körülményeket teremt az algák elszaporodásához.

Bár a moha és az alga önmagában nem feltétlenül károsítja a térkövet vagy a terasz burkolatát, komoly csúszásveszélyt okozhat. A teraszok, kerti ösvények és lépcsők eső után különösen síkossá válhatnak, ezért a brit Királyi Kertészeti Társaság (RHS) azt javasolja, hogy a rendszeresen használt felületeken ne hagyjuk elburjánzani ezeket a növényeket.

Ezért koszolódik és mohásodik olyan gyorsan a terasz

A probléma hátterében több hétköznapi tényező is állhat:

Esős, nyirkos időjárás: a tartós nedvesség kedvez a moha és az alga elszaporodásának.

Árnyékos fekvés: a falak, kerítések, fák és épületek miatt kevesebb napfény éri a burkolatot, így az lassabban szárad ki.

Rossz vízelvezetés: ha a víz megáll a burkolaton, tartósan nedves környezet alakulhat ki.

Lehullott levelek és más szerves anyagok: ezek bomlása megfelelő táptalajt biztosíthat a különböző növényi lerakódások kialakulásához.

Szennyezett fugák: a burkolat réseiben könnyen megtelepedhet a moha és a gyomnövények.

Északi fekvés: az ilyen teraszokat általában kevesebb közvetlen napfény éri, ezért tovább maradhatnak nedvesek.

Az Infinite Paving szakértői szerint azonban létezik egy meglepően egyszerű és filléres módszer, amellyel megszabadulhatunk a mohától és az algától, ráadásul annak is elejét vehetjük, hogy rövid időn belül ismét megjelenjenek. Ehhez mindössze egy kevés szódabikarbónára van szükség.

A térkövek között megjelenő nem kívánt növényzet eltávolításának egyik meglehetősen szokatlan, mégis rendkívül hatékony módja a szódabikarbóna használata. Ha a kertben megtelepedett mohát szeretnénk eltávolítani, a szódabikarbóna rendkívül hatásos szer lehet, amely rövid idő alatt segíthet megszabadulni tőle

– magyarázták a szakértők.