Filléres csodaszer a mohás teraszra – 48 óra múlva már csak le kell seperni

A moha és az alga eltávolítása komoly bosszúságot okozhat a teraszokon, pedig létezik egy egyszerű módszer, amellyel hosszú időre megszabadulhatunk tőlük.
- A nedves, árnyékos teraszokon különösen könnyen elszaporodhat a moha és az alga.
- A szakértők szerint szódabikarbónával egyszerűen kezelhetjük a problémás felületeket.
- A lúgos kémhatású szódabikarbóna megváltoztatja a felület pH-értékét, miközben nedvességet is elvon.
- A szert száraz időben kell a mohás, algás területre szórni, majd 24–48 órán keresztül rajta hagyni.
- Amikor a moha megbarnult és kiszáradt, egyszerűen leseperhető, a teraszt pedig ezután alaposan le kell öblíteni.
Moha eltávolítása a teraszról: ez a filléres házi módszer segíthet
Egy elhanyagolt teraszt gyorsan ellephet az alga, a moha és a zuzmó, miközben a lehullott levelek, a föld, a különböző foltok és a mindennapi szennyeződések is nyomot hagyhatnak rajta. A jellegzetes zöld bevonat különösen a nyirkos, árnyékos helyeken gyakori, ahol a nedvesség és a gyenge légmozgás ideális körülményeket teremt az algák elszaporodásához.
Bár a moha és az alga önmagában nem feltétlenül károsítja a térkövet vagy a terasz burkolatát, komoly csúszásveszélyt okozhat. A teraszok, kerti ösvények és lépcsők eső után különösen síkossá válhatnak, ezért a brit Királyi Kertészeti Társaság (RHS) azt javasolja, hogy a rendszeresen használt felületeken ne hagyjuk elburjánzani ezeket a növényeket.
Ezért koszolódik és mohásodik olyan gyorsan a terasz
A probléma hátterében több hétköznapi tényező is állhat:
- Esős, nyirkos időjárás: a tartós nedvesség kedvez a moha és az alga elszaporodásának.
- Árnyékos fekvés: a falak, kerítések, fák és épületek miatt kevesebb napfény éri a burkolatot, így az lassabban szárad ki.
- Rossz vízelvezetés: ha a víz megáll a burkolaton, tartósan nedves környezet alakulhat ki.
- Lehullott levelek és más szerves anyagok: ezek bomlása megfelelő táptalajt biztosíthat a különböző növényi lerakódások kialakulásához.
- Szennyezett fugák: a burkolat réseiben könnyen megtelepedhet a moha és a gyomnövények.
- Északi fekvés: az ilyen teraszokat általában kevesebb közvetlen napfény éri, ezért tovább maradhatnak nedvesek.
Az Infinite Paving szakértői szerint azonban létezik egy meglepően egyszerű és filléres módszer, amellyel megszabadulhatunk a mohától és az algától, ráadásul annak is elejét vehetjük, hogy rövid időn belül ismét megjelenjenek. Ehhez mindössze egy kevés szódabikarbónára van szükség.
A térkövek között megjelenő nem kívánt növényzet eltávolításának egyik meglehetősen szokatlan, mégis rendkívül hatékony módja a szódabikarbóna használata. Ha a kertben megtelepedett mohát szeretnénk eltávolítani, a szódabikarbóna rendkívül hatásos szer lehet, amely rövid idő alatt segíthet megszabadulni tőle
– magyarázták a szakértők.
Bár a szódabikarbóna egyszerű, szinte minden háztartásban megtalálható alapanyagnak tűnhet, sokan alábecsülik, mennyi mindenre használható a makacs szennyeződések eltávolításakor. A szakértők szerint a teraszon megtelepedő moha és alga ellen is hatékony segítséget jelenthet.
Ennek hátterében a szódabikarbóna lúgos kémhatása áll. A moha és az alga számára a savasabb környezet kedvező, a szódabikarbóna viszont megemeli a kezelt felület pH-értékét, ezzel olyan körülményeket teremtve, amelyek megnehezítik a megtelepedésüket és újbóli elszaporodásukat. A szódabikarbóna emellett természetes nedvszívó tulajdonsággal is rendelkezik: képes magába szívni a nedvességet a terasz felületéről, ezáltal kiszárítja a mohát és az algát, jelentősen megnehezítve a túlélésüket.
Ez az egyik legegyszerűbb házi módszer a kellemetlen zöld lerakódások ellen. A szódabikarbóna szárazabbá és lúgosabbá teszi a kezelt felületet, így csökkentheti annak esélyét is, hogy a moha és az alga a nyár hátralévő részében ismét elszaporodjon.
Így távolíthatjuk el a mohát és az algát a teraszról
A művelethez érdemes egy száraz, napos napot választani. Első lépésként alaposan söpörjük végig a teraszt, hogy fellazítsuk és eltávolítsuk a felületen található szennyeződések egy részét.
Ezután bőségesen szórjunk száraz szódabikarbónát azokra a területekre, ahol megjelent a moha vagy az alga. Ügyeljünk arra, hogy az érintett részeket lehetőleg egyenletesen befedje a por.
A szódabikarbónát hagyjuk érintetlenül a felületen, hogy legyen elegendő ideje kiszárítani az érintett részeket és megemelni azok pH-értékét. A folyamat általában 24–48 órát vesz igénybe.
Szükség esetén ez idő alatt további szódabikarbónát is szórhatunk a problémás területekre.
A kezelés eredményességét könnyű felismerni: amikor a moha vagy az alga barnulni kezd, az annak a jele, hogy kiszárad és elpusztul.
Miután teljesen kiszáradt, egy seprű segítségével már könnyedén eltávolíthatjuk a burkolatról. Végül öblítsük le alaposan a teraszt forró vízzel. A módszernek köszönhetően a felület jóval hosszabb ideig maradhat tiszta, és a kellemetlen zöld elszíneződések is később térhetnek vissza – írja a Mirror.