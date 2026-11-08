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Mór

Földrengések tépázták, mégis gyönyörű ez a magyar kastély – galéria

5 órája
Olvasási idő: 7 perc
Földrengések tépázták, mégis gyönyörű ez a magyar kastély – galéria
Az egykor grófok nyárilakaként szolgáló móri Lamberg-kastélyt ma bárki felfedezheti.
Fotó: Hartmann Tamás
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Fedezzük fel Mór egykori főúri hajlékát, amelynek történetében földrengések és nagy átépítések is szerepelnek. A móri Lamberg-kastély termeiben és parkjában ma is találunk figyelemre méltó emlékeket a grófi család életéből. Nézd végig izgalmas galériánkat!
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Mórföldrengéskastélyparkkastély
  • A móri Lamberg-kastélyt Fellner Jakab tervei alapján építették nyári rezidenciának.
  • A földrengések után átépített kastély eredeti falfestéseket és míves részleteket őriz.
  • A termek felfedezését az angolpark és a sváb tájház bejárásával egészíthetjük ki.

A móri Lamberg-kastély a város központjában található, így könnyen beilleszthetjük egy belvárosi sétába, vagy egy móri borokat bemutató borkóstolás mellé. Az egyemeletes, manzárdtetős épületet Lamberg Ferenc Antal gróf emeltette nyári rezidenciának. Fellner Jakab tervei alapján 1762 és 1766 között készült el, késő barokk stílusban.

Krizamtémok a móri Lamberg-kastély udvarán.
Késő őszi hangulat a móri Lamberg-kastély udvarán.
Fotó: Hartmann Tamás / Wikipedia

Milyen látnivalókat őriz a móri Lamberg-kastély?

Az építkezést 1763-ban a feltehetően 6,3 magnitudójú komáromi földrengés zavarta meg (a június 28-án hajnalban történt földmozgás a magyar történelem és a Kárpát-medence feljegyzett legnagyobb pusztítást okozó földrengése volt), majd 1810-ben egy újabb földmozgás rongálta meg a kastélyt. 

Érdekesség, hogy az 1810-es 5,4-es erősségű móri földrengést követően készítette el Kitaibel Pál, Tomcsányi Ádám és Novák József a világ egyik első tudományos földrengés-jelentését és a történelem első izoszeizta (földrengés-intenzitást ábrázoló) térképét.

Utóbbi természeti katasztrófa után a kastély két oldalszárnyának jelentős részét újjáépítették. A főépületet íves, zárt folyosókkal kapcsolták a melléképületekhez, ekkor alakult ki a zárt udvar. A ma látható épületegyüttes formáját tehát e természeti csapás utáni helyreállítása is meghatározta.

A kúria belső termeinek több eredeti részlete is fennmaradt. Ilyenek a gondosan kidolgozott ajtó- és ablakkeretek, valamint a földszinti ablakok vasrácsai. Az emeleten a termek ajtajai egy tengelyre nyílnak: ha nyitva vannak, végigtekinthetünk az egymást követő szobákon. Ez az úgynevezett enfilade elrendezés a főúri paloták jellegzetes megoldása.

A falakat és a mennyezeteket hajdan gazdag festés borította. Ennek nyomait az egykori női szalonban is megőrizték, a földszinti barokk szobában pedig restaurált falképet láthatunk. A földszint egyik helyiségében egy XIX. századi, romantika stílusában készült kandalló is fennmaradt. Az udvar egykori rózsakertjének helyére később Korompai Péter és Nagy Benedek szökőkútja került.

A móri Lamberg-kastély külső homlokzata nyáron.
A móri Lamberg-kastély főúri hangulatával az év minden időszakában kellemes úti cél lehet. 
Fotó: Wikipedia

Könyvtár a kastélyban, séta az angolparkban

A második világháború után az épületet többféle célra használták: lakások, óvoda és idősek otthona is működött benne. Az 1970-es évek felújítását követően, 1978-ban könyvtár és művelődési ház költözött a falai közé. A földszinti kiállításokon Mór múltjával ismerkedhetünk; Wekerle Sándor emlékszobája a város szülöttének, Magyarország első polgári származású miniszterelnökének állít emléket.

A látogatás végén járjuk be az angolparkot is. A park kútházában 1803-ban két kapucinus szerzetes vízemelő szerkezetet épített, amely egy szökőkutat és egy mesterséges sziklabarlang kis vízesését látta el vízzel. A kastélytól a kút felé gesztenyefasort telepítettek. A parkban álló sváb tájházban a Mórra települt német lakosság bútoraival, használati tárgyaival és népviseletével ismerkedhetünk meg. 

A klasszicizáló késő barokk (copf) stílusú Lamberg-kastély Mór egyik legkellemesebb turisztikai látványossága.
A kastély előtt egykor rózsalugast alakítottak ki, melynek helyén ma modern stílusú szökőkút áll.
A móri Lamberg-kastély parkjának bejárata. Az épületben ma kulturális központ és könyvtár működik.
Az emeleten a Radó Antal Könyvtár kapott helyet, a földszinti folyóirat-olvasóban pedig újságokat lapozgathatunk és internetezhetünk.
A barokk palották jellegzetessége, az enfilade elrendezés a könyvtár termeiben is visszaköszön, itt azonban már a látogatók könnyebb áramlását segíti.
A kastély barokk szobáiban szépen megőrzött korabeli bútorokat csodálhatunk meg.
Az egyik barokk szoba olvasóasztala.
A kastélypark sváb tájházának bútorai és használati tárgyai a Mórra települt német családok mindennapjait idézik.
A tájházban a helyi sváb közösség hagyományos népviseletét és berendezési tárgyait is megismerhetjük.
A móri Lamberg-kastély és a hozzá tartozó kastélypark a magasból.
Galéria: Mesebeli kastély rejtőzik egy magyar kisváros szívében – galéria
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A klasszicizáló késő barokk (copf) stílusú Lamberg-kastély Mór egyik legkellemesebb turisztikai látványossága.

Nézd meg a videót is a magyar kastélyról:

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