Földrengések tépázták, mégis gyönyörű ez a magyar kastély – galéria

A móri Lamberg-kastélyt Fellner Jakab tervei alapján építették nyári rezidenciának.

A földrengések után átépített kastély eredeti falfestéseket és míves részleteket őriz.

A termek felfedezését az angolpark és a sváb tájház bejárásával egészíthetjük ki.

A móri Lamberg-kastély a város központjában található, így könnyen beilleszthetjük egy belvárosi sétába, vagy egy móri borokat bemutató borkóstolás mellé. Az egyemeletes, manzárdtetős épületet Lamberg Ferenc Antal gróf emeltette nyári rezidenciának. Fellner Jakab tervei alapján 1762 és 1766 között készült el, késő barokk stílusban.

Késő őszi hangulat a móri Lamberg-kastély udvarán.

Fotó: Hartmann Tamás / Wikipedia

Milyen látnivalókat őriz a móri Lamberg-kastély?

Az építkezést 1763-ban a feltehetően 6,3 magnitudójú komáromi földrengés zavarta meg (a június 28-án hajnalban történt földmozgás a magyar történelem és a Kárpát-medence feljegyzett legnagyobb pusztítást okozó földrengése volt), majd 1810-ben egy újabb földmozgás rongálta meg a kastélyt.

Érdekesség, hogy az 1810-es 5,4-es erősségű móri földrengést követően készítette el Kitaibel Pál, Tomcsányi Ádám és Novák József a világ egyik első tudományos földrengés-jelentését és a történelem első izoszeizta (földrengés-intenzitást ábrázoló) térképét.

Utóbbi természeti katasztrófa után a kastély két oldalszárnyának jelentős részét újjáépítették. A főépületet íves, zárt folyosókkal kapcsolták a melléképületekhez, ekkor alakult ki a zárt udvar. A ma látható épületegyüttes formáját tehát e természeti csapás utáni helyreállítása is meghatározta.

A kúria belső termeinek több eredeti részlete is fennmaradt. Ilyenek a gondosan kidolgozott ajtó- és ablakkeretek, valamint a földszinti ablakok vasrácsai. Az emeleten a termek ajtajai egy tengelyre nyílnak: ha nyitva vannak, végigtekinthetünk az egymást követő szobákon. Ez az úgynevezett enfilade elrendezés a főúri paloták jellegzetes megoldása.

A falakat és a mennyezeteket hajdan gazdag festés borította. Ennek nyomait az egykori női szalonban is megőrizték, a földszinti barokk szobában pedig restaurált falképet láthatunk. A földszint egyik helyiségében egy XIX. századi, romantika stílusában készült kandalló is fennmaradt. Az udvar egykori rózsakertjének helyére később Korompai Péter és Nagy Benedek szökőkútja került.