Ez a tisztítószer lehet az olajfoltok legnagyobb ellensége: sokan nem is gondolnák

Közel egymillió ember osztja meg mosással kapcsolatos tapasztalatait a Reddit r/laundry közösségében. A The Guardian újságírója szakértők segítségével tíz gyakori mosási problémára keresett megoldást. A tesztek során több egyszerű módszer hatásosnak bizonyult, mások azonban csalódást okoztak. Most megmutatjuk, melyek azok a mosási trükkök, amelyek működhetnek.

Ezek a mosási trükkök működhetnek.

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Mosási trükkök: ezek a módszerek működtek

Az olajfoltok eltávolítására Clare Mahon, a Durhami Egyetem kémiaprofesszora szódabikarbónából és vízből készített pasztát javasolt. Az újságíró egy órán át hagyta hatni, majd zsírbontó enzimet tartalmazó mosószerrel kimosta a ruhát. A folt teljesen eltűnt.

A kerékpárlánctól származó fekete, zsíros szennyeződésnél a WD-40 bizonyult hatásosnak. A szer tízperces hatóidő után, mosással kombinálva eltávolította a foltot.

A paradicsomszósz okozta elszíneződésnél a mosogatószeres előkezelés és a mosás önmagában nem volt elegendő. A napon történő szárítás viszont eltüntette a maradék foltokat. Ennek oka, hogy az UV-sugárzás lebontja a paradicsom vörös színét adó likopint.

A megkeményedett törölközőknél a túl sok mosószer és a kemény víz is problémát okozhat. A teszt során mosószer nélküli mosást, vízlágyítót és az öblítőrekeszbe töltött, vízben feloldott citromsavat alkalmaztak. A törölközők tapintása javult, bár nem lettek teljesen puhák.

Nem minden folt távolítható el egyszerűen

A dezodor és az izzadság okozta hónaljfoltoknál az oxigénes folteltávolító valamennyit segített, de a túl hosszú hatóidő miatt a ruha színe is kifakult. A később alkalmazott citromsavas áztatás további javulást eredményezett.

A naptej okozta sárga foltoknál a rozsdaeltávolító átmenetileg működött, száradás után azonban az elszíneződés visszatért.

A cikk szerint a mosógép rendszeres tisztítása is fontos: a gumitömítésben és a szűrőben felhalmozódó szennyeződések kellemetlen szagokat okozhatnak.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a tisztítószereket csak a biztonsági előírások betartásával szabad használni, és nem szabad ellenőrzés nélkül különböző vegyszereket összekeverni.