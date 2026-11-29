- Mimikai ráncoknak az arcunk mozgásaihoz kapcsolódó vonalakat nevezzük.
- Amikor hunyorgunk, nevetünk vagy összevonjuk a szemöldökünket, az izmaink összehúzódnak, és velük együtt a bőrünk is elmozdul.
- Nevetőráncnak, vagy mosolyráncnak, vagy szaknyelven nazolabiális redőnek nevezzük azt az íves barázdás vonalat, ami az orr két oldalától a szájzugokig tart, és ami fiatal korban főleg csak mosolygáskor látszik, de a kor előrehaladtával egyre karakteresebb lesz, ha nem vigyázunk.
Hogyan vehetjük fel a harcot a nevetőráncok ellen, mik a leghatékonyabb módszerek a mosolyránc csökkentésére? Cikkünkben ennek jártunk utána szakértői segítséggel!
Hogyan alakulnak ki a mosolyráncok?
Fiatalabb korban a rugalmasságnak köszönhetően ezek eltűnnek az ellazulás után, az idő múlásával azonban a kollagén- és elasztin-állomány változása és a környezeti hatások miatt nyugalmi állapotban is láthatóvá válhatnak.
– Sokaknál a szem külső sarkában lesznek először észrevehetőek, hiszen gondoljunk csak arra, hányszor pislogunk, hunyorgunk vagy mosolygunk egy nap alatt. A száj környéke szintén rendkívül aktív terület: beszélünk, eszünk, nevetünk, csücsörítünk. A harmincas évektől egyre többen vesznek észre olyan apróságokat, amelyek korábban nem voltak jelen, negyventől pedig a bőr mélyebb struktúráinak átalakulásai is összetettebbé válhatnak. A mosolygás szintén részt vesz a kialakulásukban, de ebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy kevesebbszer kellene ezt tennünk, hiszen az arcunk nem arra való, hogy mozdulatlanul tartsuk – magyarázza a Fanny magazinnak Juhász Viktória arcjóga oktató, valamint az Anya kedvéért Professional Beauty Szalon vezetője, és hozzáteszi, hogy van, akinél már huszonévesen megjelennek barázdák.
Melyek a legjobb kozmetikumok a mosolyráncok csökkentésére?
A megelőzésükben és a csökkentésükben az egyik legfontosabb lépés a fényvédelem, emellett érdemes figyelni a bőr hidratáltságára, ugyanis ennek köszönhetően simábbnak, teltebbnek tűnhet. Néhány hatóanyag segíthet halványítani a finom vonalakat, így ilyenkor ezeket érdemes keresni a termékek csomagolásán.
– A hialuronsav és a glicerin vízmegkötő tulajdonságuk révén segíthetnek a nedvességpótlásban, a ceramidok a védőréteg fontos alkotóelemei, a niacinamid szintén támogathatja a barrier működését, és hozzájárul az egyenletesebb bőrképhez. A retinoidok, például a retinol javíthatják a ráncok megjelenését, de fokozatos bevezetést igényelnek. Egyre népszerűbb a bakuchiol is, amely növényi eredetű hatóanyag, és kedvezően hathat az arc egyenletességére. A C-vitamin pedig antioxidáns, és szerepet játszik a kollagénképzésben – mondja a szakember, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egy jól összeállított rutin többet ér, mint egy polcnyi szérum. Az pedig, hogy mikor érdemes szépészeti kezelést választani, elsősorban attól függ, hogy milyen típusú változásról beszélünk. A rádiófrekvenciát és ultrahangot kombináló kezelések támogatják a bőr feszességét és a kollagén átépülési folyamatait, de az arcizmok szerepét sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Ezek a legjobb arcjóga gyakorlatok a mosolyránc eltüntetéséhez
Sokan észre sem veszik, hogy napközben összeszorítják a fogaikat, összehúzzák a szemöldöküket vagy megfeszítik a szájukat.
– Már az is hasznos, ha el tudjuk engedni ezeket. Az arcjóga során megtanuljuk, hogyan aktiváljunk célzottan bizonyos izmokat, és hogyan lazítsuk el azokat, amelyekben túl sok a feszültség. A rendszeres, megfelelően végzett gyakorlatok hozzájárulhatnak az arc tónusának javításához és a frissebb megjelenéshez. Néhány gyakorlatot akár kávéfőzés közben, televíziózás alatt vagy egy rövid pihenőben is elvégezhetünk – tanácsolja Juhász Viktória, aki két egyszerű technikát is ajánl.
Berregés
Üljünk vagy álljunk kényelmesen, engedjük le a vállainkat, lazítsuk el az állkapcsunkat. Vegyünk egy nagy levegőt, majd kifújás közben engedjük, hogy az ajkaink lazán rezegjenek, mintha egy kisgyerek autót utánozna: „brrrr”. Ne préseljük össze őket, és ne erőltessük a mozdulatot. Az oxigén áramlása hozza létre a rezgést, miközben a száj körüli izmok lazán mozognak. Ismételjük meg ötször. Célja a száj körüli feszültség oldása és az izmok tudatos ellazítása.
Hunyorítás
Ez a gyakorlat a szem körüli körkörös izom tudatos, kontrollált aktiválására épül. Egyenesítsük ki a hátunkat, pihentessük az arcunkat. Helyezzük a középső ujjunkat a szemöldökünk külső végéhez, a mutatóujjunkat pedig a szemünk alá, oda, ahol kitapintható a szemgödör csontos pereme. Támasszuk meg a szöveteket, majd enyhén mozdítsuk őket egymástól távolodó irányba, de ne gyakoroljunk rá nyomást. Ezután képzeljük el, hogy a távolban szeretnénk elolvasni valamit, de nem látjuk egészen tisztán. Finoman hunyorítsunk, majd engedjük el a mozdulatot. Ismételjük meg tízszer, lassan és kontrolláltan.