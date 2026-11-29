Mimikai ráncoknak az arcunk mozgásaihoz kapcsolódó vonalakat nevezzük.

Amikor hunyorgunk, nevetünk vagy összevonjuk a szemöldökünket, az izmaink összehúzódnak, és velük együtt a bőrünk is elmozdul.

Nevetőráncnak, vagy mosolyráncnak, vagy szaknyelven nazolabiális redőnek nevezzük azt az íves barázdás vonalat, ami az orr két oldalától a szájzugokig tart, és ami fiatal korban főleg csak mosolygáskor látszik, de a kor előrehaladtával egyre karakteresebb lesz, ha nem vigyázunk.

Hogyan vehetjük fel a harcot a nevetőráncok ellen, mik a leghatékonyabb módszerek a mosolyránc csökkentésére? Cikkünkben ennek jártunk utána szakértői segítséggel!

Hogyan alakulnak ki a mosolyráncok, és mit tehetünk ellenük?

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Hogyan alakulnak ki a mosolyráncok?

Fiatalabb korban a rugalmasságnak köszönhetően ezek eltűnnek az ellazulás után, az idő múlásával azonban a kollagén- és elasztin-állomány változása és a környezeti hatások miatt nyugalmi állapotban is láthatóvá válhatnak.

– Sokaknál a szem külső sarkában lesznek először észrevehetőek, hiszen gondoljunk csak arra, hányszor pislogunk, hunyorgunk vagy mosolygunk egy nap alatt. A száj környéke szintén rendkívül aktív terület: beszélünk, eszünk, nevetünk, csücsörítünk. A harmincas évektől egyre többen vesznek észre olyan apróságokat, amelyek korábban nem voltak jelen, negyventől pedig a bőr mélyebb struktúráinak átalakulásai is összetettebbé válhatnak. A mosolygás szintén részt vesz a kialakulásukban, de ebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy kevesebbszer kellene ezt tennünk, hiszen az arcunk nem arra való, hogy mozdulatlanul tartsuk – magyarázza a Fanny magazinnak Juhász Viktória arcjóga oktató, valamint az Anya kedvéért Professional Beauty Szalon vezetője, és hozzáteszi, hogy van, akinél már huszonévesen megjelennek barázdák.

Melyek a legjobb kozmetikumok a mosolyráncok csökkentésére?

A megelőzésükben és a csökkentésükben az egyik legfontosabb lépés a fényvédelem, emellett érdemes figyelni a bőr hidratáltságára, ugyanis ennek köszönhetően simábbnak, teltebbnek tűnhet. Néhány hatóanyag segíthet halványítani a finom vonalakat, így ilyenkor ezeket érdemes keresni a termékek csomagolásán.