Évekig élnek együtt a halottaikkal: a nép, ahol a halál után sem ér véget a családi kapcsolat

Sulawesi szigetén a toraják nem búcsúznak el örökre a halottaiktól: a testeket éveken át a családi házban ápolják.

A Ma’nene rituálé során a családok rendszeresen kiemelik a múmiákat a sziklasírokból, megtisztítják és átöltöztetik azokat.

rituálé során a családok rendszeresen kiemelik a múmiákat a sziklasírokból, megtisztítják és átöltöztetik azokat. A furcsa szokás a generációk közötti szoros fizikai és spirituális kapcsolatot élteti tovább az elmúlás után.

Amikor egy toraja ember meghal, a család nem siet a temetéssel, sőt a testet otthon tartják, mintha az illető csak súlyos beteg lenne. Az elhunytakat a hagyományok szerint naponta etetik, beszélgetnek velük, és hónapokig vagy akár évekig a családi ház külön szobájában ápolják őket, amíg meg nem teremtik a grandiózus temetési szertartás anyagi fedezetét. A múmiák így sokáig a közösség tagjai maradnak a rizsföldek övezte falvakban, míg végül eljön annak a napja, hogy a sziklafalakba vájt, életnagyságú fabábokkal – a tau-tau bábukkal – őrzött sírkamrákba helyezzék őket.

Sulawesi szigetén a toraja múmiák épp úgy a család részei maradnak a halál után is, mint életükben voltak. Fotó: Shutterstock

Hogyan kelnek életre a múmiák az ősi toraja szertartások során?

A legtöbben azt hinnénk, hogy a sírba helyezéssel örökre lezárul ez a furcsa együttélés, ám a toraják nem így gondolkodnak. Néhány évente, a rizsszüretet követő szárazabb hónapokban eljön a Ma’nene, vagyis az ősi „gondoskodás a holtakról” nevű szertartás. Ekkor a falu apraja-nagyja összegyűlik a meredek sziklasírok előtt, hogy felnyissa a koporsókat, és testközelből találkozzon a rég elhunyt felmenőkkel.

A rokonok maszkban lépnek oda a koporsókhoz, majd óvatosan kiemelik a sokszor évtizedek óta pihenő testeket. A hozzátartozók aprólékosan megszabadítják a maradványokat a portól és a rovaroktól, illatos olajokkal dörzsölik be a pergamenfinomságú bőrt, megigazítják a hajukat, és vadonatúj, színes ruhákba öltöztetik a múmiákat. Ha az elhunytnak volt kedvenc napszemüvege vagy egyéb használati tárgya, azt szintén újra cserélik.

A múlt és a jelen összemosódása a sziklasírok árnyékában

A szertartás leginkább megdöbbentő vonása a teljes természetesség, amivel a helyiek ezt a napot kezelik. Miközben a környéken megjelent kíváncsi utazók és turisták lencsevégre kapják az eseményt, a családtagok széles mosollyal pózolnak a kamerák előtt, sőt olyan is van, aki átkarolja a dédszülőjét egy közös szelfi kedvéért.