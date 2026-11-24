A csernobili atomkatasztrófa után különös változásokat figyeltek meg a kutatók a térség állatvilágában.

A békák között szinte teljesen fekete példányok fejlődtek ki, a fecskéknél pedig szokatlan tollazatot és testi rendellenességeket dokumentáltak.

A kutyák és a farkasok genetikai alkalmazkodása szintén lenyűgözte a tudósokat.

Cikkünkben bemutatjuk, milyen mutáns állatok élnek a csernobili tiltott zónában, és eláruljuk azt is, hogy mi okozhatta az élőlények genetikai átalakulását.

Mutáns állatok lepték el Csernobilt. Fotó: 123RF

Mutáns állatok Csernobilban

Az 1986-os atomkatasztrófa emberek millióinak életére nyomta rá a bélyegét az elmúlt évtizedekben, de sokan nem tudják, hogy milyen befolyással volt az élővilágra. Pripjaty környékén a tiltott zónát már az állatok uralják. A legtöbb ember messzire elkerüli a sugárszennyezett területet, így az élővilág új életre kelt – szó szerint és átvitt értelemben is. Az állatvilág tagjai genetikailag alkalmazkodni kezdtek a radioaktivitáshoz. Mutatjuk, hogyan!

1. Fekete békák lepték el a tiltott zónát

A csernobili térség legkülönösebb lakói a szinte teljesen fekete színű keleti levelibékák. Míg a faj egyedei általában élénkzöld színűek, a tiltott zóna egyes részein feltűnően sötét példányokat találtak. Egy 2022-es kutatás során, több mint 200 béka vizsgálatával arra jutottak, hogy a katasztrófa idején erősebben szennyezett területeken élő állatok bőre sötétebb lett. A jelenség hátterében a melanin nevű pigment állhat, amely védelmet nyújthat a sugárzás káros hatásaival szemben.

2. Csernobil mutáns kutyái

A csernobili atomerőmű környékén ma is szabadon élnek azoknak a kutyáknak a leszármazottai, amelyeket a katasztrófa után hátrahagytak. A kutatók több száz állat genetikai állományát vizsgálták és megállapították, hogy az erőmű közvetlen közelében élő ebek genetikailag elkülönülnek a távolabbi településeken élő társaiktól. Egy 2026-os kutatás olyan genetikai változatokat is azonosított, amelyek a DNS, az immunrendszer és a sejtek erősödését mutatták. Azt még nem sikerült egyértelműen bizonyítani, hogy a mutáns kutyák genetikai átalakulását közvetlenül a sugárszennyezés okozta-e vagy sem.