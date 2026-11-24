- A csernobili atomkatasztrófa után különös változásokat figyeltek meg a kutatók a térség állatvilágában.
- A békák között szinte teljesen fekete példányok fejlődtek ki, a fecskéknél pedig szokatlan tollazatot és testi rendellenességeket dokumentáltak.
- A kutyák és a farkasok genetikai alkalmazkodása szintén lenyűgözte a tudósokat.
Cikkünkben bemutatjuk, milyen mutáns állatok élnek a csernobili tiltott zónában, és eláruljuk azt is, hogy mi okozhatta az élőlények genetikai átalakulását.
Mutáns állatok Csernobilban
Az 1986-os atomkatasztrófa emberek millióinak életére nyomta rá a bélyegét az elmúlt évtizedekben, de sokan nem tudják, hogy milyen befolyással volt az élővilágra. Pripjaty környékén a tiltott zónát már az állatok uralják. A legtöbb ember messzire elkerüli a sugárszennyezett területet, így az élővilág új életre kelt – szó szerint és átvitt értelemben is. Az állatvilág tagjai genetikailag alkalmazkodni kezdtek a radioaktivitáshoz. Mutatjuk, hogyan!
1. Fekete békák lepték el a tiltott zónát
A csernobili térség legkülönösebb lakói a szinte teljesen fekete színű keleti levelibékák. Míg a faj egyedei általában élénkzöld színűek, a tiltott zóna egyes részein feltűnően sötét példányokat találtak. Egy 2022-es kutatás során, több mint 200 béka vizsgálatával arra jutottak, hogy a katasztrófa idején erősebben szennyezett területeken élő állatok bőre sötétebb lett. A jelenség hátterében a melanin nevű pigment állhat, amely védelmet nyújthat a sugárzás káros hatásaival szemben.
2. Csernobil mutáns kutyái
A csernobili atomerőmű környékén ma is szabadon élnek azoknak a kutyáknak a leszármazottai, amelyeket a katasztrófa után hátrahagytak. A kutatók több száz állat genetikai állományát vizsgálták és megállapították, hogy az erőmű közvetlen közelében élő ebek genetikailag elkülönülnek a távolabbi településeken élő társaiktól. Egy 2026-os kutatás olyan genetikai változatokat is azonosított, amelyek a DNS, az immunrendszer és a sejtek erősödését mutatták. Azt még nem sikerült egyértelműen bizonyítani, hogy a mutáns kutyák genetikai átalakulását közvetlenül a sugárszennyezés okozta-e vagy sem.
3. A csernobili farkasok különleges túlélőkké váltak
Hiába a térség sugárterhelése, a helyi farkaspopuláció meghétszerezte a létszámát az elmúlt években. Ráadásul egy 2026-ban publikált vizsgálat szerint a farkasok immunrendszere és DNS-e máshogy reagál egyes betegségekre, mint a vadon élő társaiké. Ez azt jelenti, hogy létezhetnek olyan egyedek, amelyek ellenállóbbakká váltak, például a daganatos betegségekkel szemben.
4. Fehér foltok jelentek meg a füsti fecskék tollazatán
A csernobili füsti fecskék egyes példányainál szokatlan tollazati mintázatot, részleges albinizmust és különböző testi rendellenességeket figyeltek meg a kutatók. Egy 1997-es Nature-tanulmány szerint a térségben költő madaraknál gyakoribb volt a részleges pigmenthiány, mint a máshol élő társaiknál. Későbbi kutatásokban további eltéréseket is dokumentáltak: előfordultak deformált csőrű, rendellenes lábujjú és elváltozott tollazatú példányok is. A jelenségeket a kutatók a sugárterheléssel hozták összefüggésbe.
5. A vörösszárnyú keszegek csontozata is megváltozott
Nemcsak a szárazföldön, hanem a csernobili atomerőmű hűtőtavában is találtak különös elváltozásokat. A vörösszárnyú keszegek fiatal példányainál a kutatók többféle csontvázfejlődési rendellenességet dokumentáltak. Egy vizsgálatban a megfigyelt halak 73 százalékánál legalább egy eltérést találtak, néhány egyednél pedig akár 23 különböző rendellenesség is előfordult. A kutatók a szennyezett vízi környezetet és a radioaktív izotópok jelenlétét is vizsgálták a jelenség lehetséges háttereként.
Az evolúció világnapja
November 24-én tartják az evolúció világnapját, amelynek apropóját Charles Darwin korszakalkotó műve, A fajok eredete adja. A könyv 1859. november 24-én jelent meg, és alapjaiban változtatta meg az élővilágról alkotott tudományos gondolkodást. Darwin a természetes szelekció elméletével magyarázta, hogyan alkalmazkodhatnak az élőlények a környezetükhöz, és miként változhatnak a fajok hosszú idő alatt. A csernobili állatvilág különös példái ma arra is emlékeztetnek minket, hogy a természet még a legszélsőségesebb körülmények között is képes meglepő változásokra, és így bizonyos fajok ott is képesek túlélni, ahol az emberiség nem.
A tiltott zóna állatvilágáról további érdekességeket az alábbi videóból tudhatsz meg:
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