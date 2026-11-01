Ne dobd ki a művirágot! Ezzel a néhány trükkel új életet lehelhetsz belé

Halottak napján a gyertyagyújtás mellett többnyire virágcsokorral is szokás tisztelegni az elhunytak előtt: ilyenkor sokan inkább a művirág mellett teszik le a voksukat, hiszen ezek nincsenek kitéve a már hideg őszi időjárás viszontagságainak. Az idő azonban ezeken is rajta hagyja a vasfogát: porossá válhatnak, valamint az eső is csíkokat hagyhat rajtuk. Mielőtt azonban megszabadulnál a csokroktól, érdemes bevetni pár egyszerű trükköt, amivel ismét frissek és ragyogóak lehetnek. Mutatjuk, hogyan!

Így frissítheted fel a művirágokat / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Vincenzo Cassano

Így frissítheted fel a művirágokat

Az első lépés gyanánt meg kell vizsgálni a szirmok és levelek állapotát, majd a port egy puha kefe segítségével kell eltávolítani. Óvatosan hajtsd végre ezt a műveletet, úgy, hogy közben az egyik kezeddel fogod a virágot, így kerülve el a kiegészítők sérülését. A leveleket pedig egy mikroszálas kendővel töröld le.

Amennyiben a dekoráció nagyon piszkos, akkor fogj egy tál langyos vizet és adj hozzá egy csepp enyhe mosogatószert. Nedvesíts meg egy rongyot, csavard ki alaposan, és töröld át vele a csokor műanyag részeit, majd a megmaradt folyadékot tiszta, nedves ruhával távolítsd el. Az egész csokrot azonban ne merítsd bele a vízbe, mivel a textil szirmok, papír kiegészítők és ragasztott elemek nem biztos, hogy jól bírják az áztatást.

Ha már letisztítottad a csokrot, de a műanyag levelek továbbra is mattnak tűnnek, fogj egy puha kendőt, cseppents rá egy kevés olívaolajat, majd óvatosan kend át vele a levél egy részét, azután a felesleget egy száraz ruhával töröld le. Amennyiben a felület nem lesz zsíros vagy ragadós, a többi műanyag levéllel is hasonlóan járhatsz el. Textilen azonban inkább ne próbáld ki, azon ugyanis maradandó foltokat hagyhat, a felesleges olaj pedig vonzza a port a műanyag részekhez.

Hajlakk a művirágon? Így használd!

Bár gyakori módszer a virágok fényének növeléséhez a hajlakk használata, a hatás a összetételtől és a díszítőanyagtól is függ. A termék könnyen ragacsos réteget hagyhat, megkeményítheti a szirmokat, vagy elszínezheti azokat, épp ezért nem érdemes univerzális módszernek tekinteni. Amennyiben mégis szeretnéd bevetni, először egy kevésbé látható helyen próbáld ki, égő gyertya közelében pedig semmi esetre se permetezz hajlakkot, mivel a spray gyúlékony lehet. Azt is fontos kiemelni, hogy a napsugárzás hatásait már nemigen lehet visszafordítani. Amennyiben a szirmok elhalványultak, sem mosással, sem más házi praktikával nem lehet visszaállítani az eredeti színüket.