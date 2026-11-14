A tudósok szerint a napi 10 ezer lépés csak mítosz – ennyi séta is elegendő lehet

A napi lépésszám régóta az egyik leggyakrabban használt mutatója a fizikai aktivitásnak. Sokan a napi 10 ezer lépést tekintik ideális célnak, egy új tanulmány szerint azonban ennél jóval kevesebb gyaloglás is kedvező hatással lehet az egészségre.

A napi lépésszám már 4000 lépés esetén is összefüggésbe hozható a korai halálozás kockázatának csökkenésével

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A British Journal of Sports Medicine című tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint azoknál az idősebb nőknél, akik hetente mindössze egy-két napon legalább 4000 lépést tettek meg, 26 százalékkal alacsonyabb volt a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata, mint a keveset mozgó résztvevőknél. A szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata ugyanebben a csoportban 27 százalékkal volt alacsonyabb.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy nem feltétlenül szükséges mindennap ugyanannyi lépést megtenni ahhoz, hogy a mozgás egészségügyi előnyei érvényesüljenek – írja az Independent.

Hány lépést érdemes megtenni naponta?

A vizsgálat alapján már heti néhány alkalommal végzett gyaloglás is összefüggésbe hozható a korai halálozás kockázatának csökkenésével.

Azoknál a nőknél, akik hetente legalább három napon teljesítették a 4000 lépést, még kedvezőbb eredményeket figyeltek meg. Esetükben a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata 40 százalékkal, a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozásé pedig 27 százalékkal volt alacsonyabb.

A nagyobb, 5000–7000 lépéses aktivitási szint szintén egészségügyi előnyökkel járt, a további javulás azonban már mérsékeltebb volt.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a megtett lépések száma fontosabbnak bizonyult annál, hogy a résztvevők hetente hány alkalommal érték el az adott lépésszámot.

Valóban szükséges naponta 10 ezer lépést megtenni? A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a széles körben elterjedt 10 ezer lépéses cél nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a gyaloglás kedvező egészségügyi hatásai jelentkezzenek. A Harvard Egyetem kutatóinak részvételével készült tanulmány szerint nincs egyetlen olyan mozgási rendszer, amely mindenki számára a legmegfelelőbb lenne. A szakértők úgy vélik, hogy az idősebb nőknek szóló fizikai aktivitási ajánlásokban érdemes lenne megfontolni a legalább 4000 lépés megtételét heti egy-két napon, mivel már ez is összefüggésbe hozható a halálozási kockázat csökkenésével. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a több mozgás felesleges lenne, vagy hogy a heti néhány séta mindenki számára elegendő fizikai aktivitást biztosítana.

Több mint 13 ezer nő egészségét követték nyomon

A kutatásban összesen 13 547 nő vett részt, akiknek átlagéletkora körülbelül 72 év volt. A vizsgálat kezdetén egyiküknél sem állt fenn szívbetegség vagy daganatos megbetegedés.

A résztvevők hét egymást követő napon viseltek lépésszámláló eszközöket, amelyek segítségével a kutatók rögzítették a fizikai aktivitásukat. Ezt követően közel 11 éven keresztül figyelemmel kísérték az egészségi állapotukat. A megfigyelési időszak alatt 1765 nő meghalt, 781 résztvevőnél pedig szívbetegség alakult ki.

Az eredmények alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a magasabb lépésszám a mozgás heti eloszlásától függetlenül kedvezőbb egészségügyi kilátásokkal hozható összefüggésbe.