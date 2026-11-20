A pszichológiai megfigyelések a papír formátumú naptárat előnyben részesítő embereket gyakran lelkiismeretesebbnek, megfontoltabbnak és kreatívabbnak írják le. A kézzel történő jegyzetelés ráadásul másként dolgoztatja meg az agyat, mint a telefonba gépelés.

Meglepő előnyei lehetnek a naptár használatának. Fotó: SHVETS production/Pexels

Ruud Van der Weel és Audrey Van der Meer idegtudósok 2024-es vizsgálata kimutatta, hogy a kézírás során kiterjedtebb, a tanulással és a memóriával összefüggő agyi hálózatok aktiválódnak.

Egy 2021-es japán kutatásban pedig a papírnaptárt használó résztvevők 25 százalékkal gyorsabban idéztek fel bizonyos időpontokat, mint azok, akik okostelefonba rögzítették azokat.

A tervezésben is segíthet a hagyományos naptár

A papírnaptár egyik előnye, hogy egy teljes hét vagy hónap áttekinthető rajta. Így könnyebben felismerhetők a túlzsúfolt időszakok és a szabad időpontok.

A Baylor Egyetem kutatására hivatkozó beszámoló szerint a hagyományos naptárat használók hajlamosak lehetnek átgondoltabb terveket készíteni, és nagyobb arányban megvalósítani azokat.

Az ismételt lapozgatás, a színes jelölések és a fontos események kézzel történő beírása érzelmileg is jelentőséggel bírhat. Egy várva várt utazás vagy ünnep többszöri megpillantása például fokozhatja a hozzá kapcsolódó pozitív érzéseket.

A kutatások ugyanakkor nem bizonyítják, hogy a papírnaptárt használók általában jobb memóriával vagy kedvezőbb személyiségjegyekkel rendelkeznének. Az eredmények elsősorban a kézírás és a papíralapú tervezés lehetséges előnyeire világítanak rá.