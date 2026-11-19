A magyar férfiak átlagosan 6-7 évvel élnek kevesebbet, mint a nők.

Hasonlóan lesújtó adat, hogy az öngyilkosságok 79%-át férfiak követik el hazánkban.

Vajon mi ennek az oka, és hogyan segíthet ezen a nemzetközi férfinap? Ennek jártunk utána.

November 19-én ünnepeljük a nemzetközi férfinapot, amely nem csupán a férfiak köszöntéséről szól. A kezdeményezés fontos célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiak egészségére, társadalmi szerepére és azokra a nehézségekre, amelyekről még mindig kevés szó esik. A nemzetközi férfinap jelentősége különösen nagy, ha meglátjuk az egészségügyi és mentális állapotukat bemutató hazai statisztikákat.

Nemzetközi férfinap 2026: a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiakat érintő stigmákra és lesújtó halálozási adatokra. Fotó: 123RF

Nemzetközi férfinap: évekkel rövidebb ideig élnek a férfiak

A magyar férfiak várható élettartama jelentősen elmarad a nőkétől. A 2025-ben megjelent adatok szerint az erősebbik nem képviselői átlagosan 73,8, míg a nők 80,1 évre számíthatnak. Ez több mint hat éves különbséget jelent. A vezető férfi egészségügyi problémák között kiemelt helyen szerepelnek a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos megbetegedések és a stroke. A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód szintén növelheti a kockázatokat, ezért lenne kiemelten fontos, hogy a férfiak is részt vegyenek rendszeres orvosi ellenőrzéseken és tegyenek a megelőzésért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik.

A férfiak lelki egészsége: miért nehéz segítséget kérni?

A férfiak mentális problémái terén is hasonlóan lesújtó a helyzet: gyakran hosszú éveken át rejtve maradnak a gondjaik, hiszen sokan úgy érzik, mindenképpen egyedül kell megbirkózniuk a nehézségeikkel. A társadalmi elvárások, a sebezhetetlenség látszatának fenntartása és a szégyenérzet akadályozhatja a segítségkérést mind mentális, mind fizikai betegségek esetén.

Abhijit Nadkarni, a London School of Hygiene & Tropical Medicine szakértője szerint ebből kifolyólag a férfiak gyakran káros megküzdési módszerekhez folyamodnak, ha problémájuk van.

„Mivel a férfiak általában kevésbé hajlamosak segítséget kérni, nagyobb valószínűséggel alkalmaznak káros megküzdési módszereket, például drogokhoz vagy alkoholhoz nyúlnak, illetve menekülő magatartást tanúsítanak, például túlzottan a munkájukra vagy a hobbijaikra összpontosítanak. Emiatt a problémák korai jelei hosszabb ideig rejtve maradhatnak, mielőtt segítséget kérnének” – fogalmazott a professzor. Nadkarni arra is figyelmeztetett, hogy a testi és lelki egészségről nemcsak az olyan kampányok idején kell beszélni, mint a férfinap, hanem egész évben.

A segítségkérés nem a gyengeség jele, és senkinek sem kell egyedül megküzdenie a problémáival.

Megdöbbentők a férfiak öngyilkossági statisztikái

A lelki egészség fontosságát a hazai adatok is alátámasztják. A KSH 2025-ös statisztikái szerint Magyarországon 1484 ember halt meg öngyilkosság következtében, közülük 1171 férfi és 313 nő. Vagyis az áldozatok közel 79 százaléka férfi volt, és négyszer annyi áldozat került ki az erősebbik nem képviselői közül.

A férfiak öngyilkossági statisztikái nem csak Magyarországon mutatnak jelentős különbséget: a WHO globális adatai szerint a férfiak öngyilkossági aránya több mint kétszerese a nőkének.

A számok arra figyelmeztetnek, hogy a férfiak lelki egészségével, a mentális problémák felismerésével és a segítségkérés fontosságával egész évben foglalkozni kell. A férfinap pedig jó alkalom arra, hogy végre ezekről a kérdésekről is nyíltan beszéljünk.

Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

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