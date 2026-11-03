Máris eldőlt a tél sorsa? Ezt jósolják a novemberi népi hiedelmek

- Szinte mindenki hallott már a fagyosszentekről vagy éppen Medárd napjáról; de mi a helyzet a novemberi népi hiedelmekkel?
- Kevesen tudják, de az utolsó őszi hónap tele van olyan népi megfigyelésekkel, amelyek segítségével a korabeli emberek megpróbálták meghatározni a várható tél keménységét.
- Ma megmutatjuk azt az öt jelet, amelyet a következő napokban érdemes lesz figyelnünk, ha tudni akarjuk, mi vár ránk.
Több száz éve generációról generációra örökítjük a népi hiedelmeket, amelyek közül jó néhány az időjáráshoz kapcsolódik. Ez nem véletlen, a főként mezőgazdasági munkákkal foglalkozó magyar népnek nagyon fontos volt, hogy felkészüljön az időjárás kihívásaira. Mutatjuk, mi jósolható az idei télről!
Magyar népi hiedelmek, amelyek megmutatják, milyen lesz a tél
Ha nem bízol a modern meteorológiában, vagy csak kíváncsi vagy rá, hogy működnek-e őseink módszerei, akkor alább megismerheted a legelterjedtebb népi jóslásokat, amelyeknek az volt a feladata évszázadokkal ezelőtt, hogy időben figyelmeztessenek a kemény télre.
1. Mindenszenteki időjárás-előrejelzés
A sort rögtön november elsején indítjuk. A népi hiedelem szerint ha mindenszentek napján szép, tiszta az időjárás, akkor havas és hideg lesz a tél. Eső esetén azonban enyhe télre kell számítanunk – számolt be a Köpönyeg.hu. Azaz könnyen lehet, hogy már most eldőlt a tél sorsa...
2. A novemberi köd és a tél kapcsolata
Nem csak dátumokhoz kötődő jelekben hittek a középkori emberek. Őseink az időjárási és természeti jeleket is figyelték és feljegyezték. Novemberről például úgy tartották, hogy a gyakori és sűrű novemberi köd nem sok jót jelent azoknak, akik nem kedvelik a hideget. A hiedelem szerint ha november elején sok a ködös reggel, akkor havas és elhúzódó tél elé nézünk. A gazdák ilyenkor különösen odafigyeltek hajnalonta az időjárásra.
3. Érdemes odafigyelnünk a falevelekre és a vakondtúrásokra is
A Magyar Néprajzi Lexikon beszámolója szerint számos olyan dologra is felfigyeltek az emberek, amelyeket ma talán észre sem vennénk. Ilyen dolog a vakondtúrások mérete és a fák lehullott leveleinek mennyisége.
Minél nagyobbat túr a vakond ősszel, annál hidegebb lesz télen
– jegyezték fel a korabeli emberek. Ámde nem csak lefelé, felfelé is érdemes nézni! A lexikon tájékoztatása szerint a fák is sokat elárulhatnak a várható időjárásról.
Ha a falevél ősszel korán lehull, azt jelezi, hogy korán jön a tél!
Egyes források szerint azonban nemcsak azt tudhatjuk meg a levelekből, hogy mikor érkezik a tél, hanem azt is, hogy meddig marad. Ha novemberben vannak még levelek a fákon, akkor kemény és hosszú hidegre kell készülnünk.
4. Az állatok is máshogy viselkednek egy erős tél előtt
Őseink szerint az állatok viselkedése is rengeteg dolgot elárulhat az időjárás alakulásáról. Úgy tartották, hogyha a madarak – főképp a verebek – csoportokba verődnek és védettebb helyeket keresnek november elején, akkor korai fagyra és kemény mínuszokra kell készülni.
5. Ha bőséges a táplálék, akkor a legrosszabbra kell készülni
Sokan úgy tartották, hogy a természet úgy készíti fel az állatvilágot a havas és hideg télre, hogy előtte bőségesen biztosít számukra táplálékot. Ezért a múltban az emberek úgy gondolták, hogy a váratlanul nagy dió- és bogyótermés előre figyelmeztet az ítéletidőre. Néhány száz évvel ezelőtt az emberek az erdőket járták és ellenőrizték, hogy mennyi táplálékot kaptak az erdei állatok. Ha pedig már ott jártak, ellenőriztek még egy dolgot: a darázsfészkek elhelyezkedését; ugyanis minél magasabbra építették fészküket a darazsak, annál magasabb hótakaróra számítottak a télen.
Népi megfigyelési napok novemberben
Több olyan neves dátum szerepel a naptárban, amely alapján megpróbálták meghatározni a téli időjárást az emberek. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a legismertebbeket, amelyek a következő hetekben várhatók.
- Márton napja, november 11: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.”
- Erzsébet napja, november 19: „Ha ezen a napon esni fog a hó, akkor fehér karácsonyra számíthatunk!”
- Katalin napja, november 25: „Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog.”
- András napja, november 30: ha András napján fagy, akkor a hiedelem szerint esős lesz a karácsony. „Ha viszont András napján havazik, akkor harminc napig havazik.”
A népi időjárás-jelentéssel kapcsolatos további érdekességeket ebben a videóban találhattok:
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