Máris eldőlt a tél sorsa? Ezt jósolják a novemberi népi hiedelmek

Szinte mindenki hallott már a fagyosszentekről vagy éppen Medárd napjáról; de mi a helyzet a novemberi népi hiedelmekkel?

Kevesen tudják, de az utolsó őszi hónap tele van olyan népi megfigyelésekkel, amelyek segítségével a korabeli emberek megpróbálták meghatározni a várható tél keménységét.

Ma megmutatjuk azt az öt jelet, amelyet a következő napokban érdemes lesz figyelnünk, ha tudni akarjuk, mi vár ránk.

Több száz éve generációról generációra örökítjük a népi hiedelmeket, amelyek közül jó néhány az időjáráshoz kapcsolódik. Ez nem véletlen, a főként mezőgazdasági munkákkal foglalkozó magyar népnek nagyon fontos volt, hogy felkészüljön az időjárás kihívásaira. Mutatjuk, mi jósolható az idei télről!

A népi hiedelmek szerint a lehulló falevelek száma és a darázsfészkek elhelyezkedése is előre jelzi, milyen lesz a téli időjárás Fotó: Ladóczki Balázs/Origo

Magyar népi hiedelmek, amelyek megmutatják, milyen lesz a tél

Ha nem bízol a modern meteorológiában, vagy csak kíváncsi vagy rá, hogy működnek-e őseink módszerei, akkor alább megismerheted a legelterjedtebb népi jóslásokat, amelyeknek az volt a feladata évszázadokkal ezelőtt, hogy időben figyelmeztessenek a kemény télre.

1. Mindenszenteki időjárás-előrejelzés

A sort rögtön november elsején indítjuk. A népi hiedelem szerint ha mindenszentek napján szép, tiszta az időjárás, akkor havas és hideg lesz a tél. Eső esetén azonban enyhe télre kell számítanunk – számolt be a Köpönyeg.hu. Azaz könnyen lehet, hogy már most eldőlt a tél sorsa...

2. A novemberi köd és a tél kapcsolata

Nem csak dátumokhoz kötődő jelekben hittek a középkori emberek. Őseink az időjárási és természeti jeleket is figyelték és feljegyezték. Novemberről például úgy tartották, hogy a gyakori és sűrű novemberi köd nem sok jót jelent azoknak, akik nem kedvelik a hideget. A hiedelem szerint ha november elején sok a ködös reggel, akkor havas és elhúzódó tél elé nézünk. A gazdák ilyenkor különösen odafigyeltek hajnalonta az időjárásra.

3. Érdemes odafigyelnünk a falevelekre és a vakondtúrásokra is

A Magyar Néprajzi Lexikon beszámolója szerint számos olyan dologra is felfigyeltek az emberek, amelyeket ma talán észre sem vennénk. Ilyen dolog a vakondtúrások mérete és a fák lehullott leveleinek mennyisége.

Minél nagyobbat túr a vakond ősszel, annál hidegebb lesz télen

– jegyezték fel a korabeli emberek. Ámde nem csak lefelé, felfelé is érdemes nézni! A lexikon tájékoztatása szerint a fák is sokat elárulhatnak a várható időjárásról.

Ha a falevél ősszel korán lehull, azt jelezi, hogy korán jön a tél!

Egyes források szerint azonban nemcsak azt tudhatjuk meg a levelekből, hogy mikor érkezik a tél, hanem azt is, hogy meddig marad. Ha novemberben vannak még levelek a fákon, akkor kemény és hosszú hidegre kell készülnünk.